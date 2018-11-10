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Стадион: Авиш
14' Красная карточкаКассама Элизеу
1:0
16' ПенальтиАлвес Родриго
|
14'
16'
1:0
Состав команд
44
Гало
Диего
11
Фаринья
Луис
33
Дерлей
Диас
Авиш 4-4-2
- Основной состав
- 41 Andre Ferreira II Вратарь
- 2 Алвес Родриго Защитник
- 44 Гало Диего Защитник
- 26 Родригеш Карлуш Защитник
- 21 Нелсон Рикарду Защитник
- 16 Петролина Нилдо Полузащитник
- 37 Эль-Адуа Иссам Полузащитник
- 29 Фалькао Клаудио Полузащитник
- 11 Фаринья Луис Полузащитник
- 33 Дерлей Диас Нападающий
- 23 Амилтон Минервино Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Бёнардо Квентин Вратарь
- 5 Дефенди Родриго Защитник
- 10 Эль-Нуни Хамду Полузащитник
- 50 Бальде Мама Полузащитник
- 8 Бруну Брага Полузащитник
- 6 Гомеш Витор Полузащитник
- 9 Мичел Нападающий
- Главный тренер: Мота Жозе
Риу Аве 4-2-3-1
- Основной состав
- 20 Leonardo VI Вратарь
- 22 Кассама Элизеу Защитник
- 6 Боревкович Тони Защитник
- 5 Буату-Мананга Йонатан Защитник
- 2 Матеус Рейс Защитник
- 8 Тарантини Рикардо Полузащитник
- 15 Шмидт Жоао Полузащитник
- 17 Коэнтрау Фабиу Полузащитник
- 10 Диего Лопес III Полузащитник
- 90 Галено Вандерсон Полузащитник
- 95 Винисиус Оливейра Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Родригеш Мигель Защитник
- 12 Жунио Защитник
- 26 Габриэльзиньо Полузащитник
- 21 Леандриньо II Полузащитник
- 9 Морейра Бруну Нападающий
- 57 Желсон Мартиньш Нападающий
- 29 Paulo Vitor III
- Главный тренер: Jose Gomes
Предыдущие игры
Авиш (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 06.11.2018 Шавиш 1:2 Авиш ПЛ
- 27.10.2018 Авиш 1:2 Санта-Клара ПЛ
- 21.10.2018 Сакавененсе 1:3 Авиш К
- 13.10.2018 Авиш 3:0 Риу Аве КЛ
- 07.10.2018 Боавишта 1:0 Авиш ПЛ
- 01.10.2018 Авиш 3:0 Портимоненсе ПЛ
- 23.09.2018 Бенфика 2:0 Авиш ПЛ
- 15.09.2018 Пасуш де Феррейра 0:0 Авиш КЛ
- 02.09.2018 Авиш 0:1 Маритиму ПЛ
- 26.08.2018 Брага 3:1 Авиш ПЛ
- 17.08.2018 Авиш 2:2 Тондела ПЛ
- 11.08.2018 Витория Сетубал 2:0 Авиш ПЛ
- 04.08.2018 Порту 3:1 Авиш С
- 28.07.2018 Авиш 2:2 Санта-Клара КЛ
- 18.07.2018 Авиш 2:2 Витория Гимарайнш ТМК
- 14.07.2018 Санжоаненсе 1:0 Авиш ТМК
- 11.07.2018 Авиш 0:1 Арока ТМК
- 20.05.2018 Авиш 2:1 Спортинг Л К
- 11.05.2018 Авиш 2:3 Шавиш ПЛ
- 06.05.2018 Морейренсе 0:3 Авиш ПЛ
Риу Аве (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 05.11.2018 Риу Аве 3:3 Насьонал Мадейра ПЛ
- 27.10.2018 Риу Аве 1:0 Шавиш ПЛ
- 21.10.2018 Торренсе 1:5 Риу Аве К
- 13.10.2018 Авиш 3:0 Риу Аве КЛ
- 06.10.2018 Брага 1:1 Риу Аве ПЛ
- 29.09.2018 Риу Аве 2:1 Боавишта ПЛ
- 22.09.2018 Санта-Клара 1:3 Риу Аве ПЛ
- 15.09.2018 Бенфика 2:1 Риу Аве КЛ
- 02.09.2018 Риу Аве 2:1 Портимоненсе ПЛ
- 26.08.2018 Тондела 1:1 Риу Аве ПЛ
- 19.08.2018 Риу Аве 3:1 Маритиму ПЛ
- 12.08.2018 Фейренсе 2:0 Риу Аве ПЛ
- 05.08.2018 Портимоненсе 0:2 Риу Аве КЛ
- 02.08.2018 Риу Аве 4:4 Ягеллония ЛЕ
- 26.07.2018 Ягеллония 1:0 Риу Аве ЛЕ
- 19.07.2018 Фейренсе 0:1 Риу Аве ТМК
- 14.07.2018 Шавиш 1:2 Риу Аве ТМК
- 07.07.2018 Риу Аве 1:1 Фамаликан ТМК
- 03.07.2018 Шанхай СИПГ 1:2 Риу Аве ТМК
- 13.05.2018 Риу Аве 1:0 Брага ПЛ
Последние игры между собой
Авиш: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Риу Аве: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
- 13.10.2018 Авиш 3:0 Риу Аве Кубок лиги
- 23.02.2018 Риу Аве 0:0 Авиш Примейра-лига
- 10.01.2018 Риу Аве 4:4 Авиш Кубок
- 24.09.2017 Авиш 0:0 Риу Аве Примейра-лига
- 13.07.2016 Авиш 0:2 Риу Аве Товарищеские матчи. Клубы
- 22.07.2015 Авиш 1:0 Риу Аве Товарищеские матчи. Клубы
- 27.12.2008 Риу Аве 0:1 Авиш Товарищеские матчи. Сборные
- 06.09.2008 Риу Аве 3:2 Авиш Товарищеские матчи. Сборные
- 02.03.2008 Авиш 0:0 Риу Аве Главная лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|20 - 6
|21
|2.
|Брага
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 9
|21
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|4.
|Риу Аве
|0:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|5.
|Бенфика
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|6.
|Морейренсе
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 14
|16
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|8.
|Витория Сетубал
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|10.
|Белененсеш
|0:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|7 - 8
|12
|11.
|Портимоненсе
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 18
|11
|12.
|Маритиму
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 12
|10
|13.
|Авиш
|1:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 14
|10
|14.
|Тондела
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 11
|9
|15.
|Фейренсе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 11
|9
|16.
|Боавишта
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|17.
|Шавиш
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 15
|7
|18.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
Первый тайм
16'
Г О О О О Л - Алвес Родриго из команды Авиш забивает с точки!
14'
УДАЛЕНИЕ! - Кассама Элизеу увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do CD Aves. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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