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Стадион:
Авиш
1:0
Первый тайм: 43'
Риу Аве
0'
14' Красная карточка
Кассама Элизеу
1:0
16' Пенальти
Алвес Родриго
43'
Первый тайм
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Алвес Родриго из команды Авиш забивает с точки!
14'
УДАЛЕНИЕ! - Кассама Элизеу увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do CD Aves. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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