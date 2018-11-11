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Стадион:
Будё-Глимт
1:1
Перерыв
Волеренга
0'
1:0
12' Гол
Philip Zinckernagel
1:1
41' Гол
Финне Бор
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Финне Бор бьет в цель!
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Philip Zinckernagel бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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