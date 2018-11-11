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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Аспмира Стадион
1:1
Перерыв
1:0
12' ГолPhilip Zinckernagel
1:1
41' ГолФинне Бор
|
12'
1:0
41'
1:1
Состав команд
25
Рикардо
II
10
Хурадо
Хосе
20
Amor
Layoni
26
Haakon
Evjen
33
Амин
Нури
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
14
Абу
Мохаммед
23
Хорн
Майер
40
Эджук
Чидера
11
Финне
Бор
Будё-Глимт 4-3-3
- Основной состав
- 25 Рикардо II Вратарь
- 18 Brede Mathias Moe Защитник
- 4 Martin Bjoernbak Защитник
- 2 Marius Lode Защитник
- 3 Юнассен Эмиль Защитник
- 19 Philip Zinckernagel Полузащитник
- 10 Хурадо Хосе Полузащитник
- 14 Ulrik Saltnes Полузащитник
- 20 Amor Layoni Нападающий
- 22 Опсет Кристиан Нападающий
- 26 Haakon Evjen Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Крысяк Артур Вратарь
- 17 Исидоро Хосе Защитник
- 16 Конрадсен Мортен Полузащитник
- 27 Patrick Berg Полузащитник
- 6 Vegard Leikvoll Moberg Полузащитник
- 11 Тагбажуми Марко Нападающий
- 7 Драге Томас Нападающий
- Главный тренер: Kjetil Knutsen
Волеренга 4-2-3-1
- Основной состав
- 21 Adam Larsen II Вратарь
- 33 Амин Нури Защитник
- 4 Натьон Йонатан Защитник
- 22 Несберг Иван Защитник
- 25 Адекугбе Сэм Защитник
- 8 Леквен Магнус Полузащитник
- 14 Абу Мохаммед Полузащитник
- 29 Грёдем Магнус Полузащитник
- 23 Хорн Майер Полузащитник
- 40 Эджук Чидера Полузащитник
- 11 Финне Бор Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Клаессон Кристоффер Вратарь
- 5 Карвальо Фелипе Защитник
- 27 Фридйонссон Самуэль Полузащитник
- 6 Ибрахим Абдисалам Полузащитник
- 30 Harald Martin Hauso
- 20 Sakarias Opsahl
- 37 Kevin Ogudugu
- Главный тренер: Дейла Ронни
Предыдущие игры
Будё-Глимт (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 05.11.2018 Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт Т
- 28.10.2018 Будё-Глимт 1:1 Стабек Т
- 21.10.2018 Ранхейм 0:0 Будё-Глимт Т
- 07.10.2018 Будё-Глимт 0:1 Мольде Т
- 30.09.2018 Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт Т
- 26.09.2018 Старт 2:1 Будё-Глимт К
- 23.09.2018 Будё-Глимт 1:2 Старт Т
- 16.09.2018 Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт Т
- 02.09.2018 Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 25.08.2018 Тромсё 1:2 Будё-Глимт Т
- 20.08.2018 Будё-Глимт 1:1 Одд Т
- 12.08.2018 Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Т
- 05.08.2018 Стрёмсгодсет 4:0 Будё-Глимт Т
- 08.07.2018 Будё-Глимт 2:2 Бранн Т
- 30.06.2018 Волеренга 2:2 Будё-Глимт Т
- 24.06.2018 Будё-Глимт 1:1 Саннефьёрд Т
- 13.06.2018 Будё-Глимт 2:2 Хёдд К
- 10.06.2018 Стабек 0:0 Будё-Глимт Т
- 27.05.2018 Будё-Глимт 4:0 Ранхейм Т
- 21.05.2018 Старт 1:0 Будё-Глимт Т
Волеренга (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 04.11.2018 Волеренга 0:0 Сарпсборг-08 Т
- 27.10.2018 Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Т
- 21.10.2018 Волеренга 0:2 Кристиансунд Т
- 06.10.2018 Стабек 1:1 Волеренга Т
- 30.09.2018 Волеренга 3:2 Старт Т
- 26.09.2018 Русенборг 2:0 Волеренга К
- 22.09.2018 Одд 3:2 Волеренга Т
- 16.09.2018 Волеренга 2:3 Русенборг Т
- 02.09.2018 Лиллестрём 0:1 Волеренга Т
- 26.08.2018 Волеренга 2:0 Бранн Т
- 19.08.2018 Волеренга 3:0 Тромсё Т
- 13.08.2018 Хёугесунн 1:0 Волеренга Т
- 05.08.2018 Волеренга 2:2 Саннефьёрд Т
- 28.07.2018 Волеренга 0:0 Ранхейм ТМК
- 08.07.2018 Мольде 5:1 Волеренга Т
- 30.06.2018 Волеренга 2:2 Будё-Глимт Т
- 24.06.2018 Русенборг 3:0 Волеренга Т
- 14.06.2018 Тромсё 3:3 Волеренга К
- 10.06.2018 Бранн 0:0 Волеренга Т
- 26.05.2018 Волеренга 1:0 Лиллестрём Т
Последние игры между собой
Будё-Глимт: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Волеренга: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
- 30.06.2018 Волеренга 2:2 Будё-Глимт Типпелиген
- 19.08.2016 Волеренга 1:1 Будё-Глимт Типпелиген
- 11.05.2016 Будё-Глимт 0:0 Волеренга Типпелиген
- 02.10.2015 Будё-Глимт 1:1 Волеренга Типпелиген
- 28.06.2015 Волеренга 1:2 Будё-Глимт Типпелиген
- 30.08.2014 Будё-Глимт 4:3 Волеренга Типпелиген
- 06.04.2014 Волеренга 3:1 Будё-Глимт Типпелиген
Будё-Глимт
Волеренга
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 7
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|1:0
|29
|19
|6
|4
|50 - 23
|63
|2.
|Мольде
|1:0
|29
|17
|5
|7
|59 - 35
|56
|3.
|Бранн
|0:0
|29
|16
|8
|5
|43 - 28
|56
|4.
|Хёугесунн
|0:1
|29
|15
|5
|9
|42 - 31
|50
|5.
|Кристиансунд
|0:0
|29
|12
|8
|9
|43 - 38
|44
|6.
|Ранхейм
|0:2
|29
|12
|6
|11
|41 - 48
|42
|7.
|Одд
|0:1
|29
|11
|7
|11
|39 - 35
|40
|8.
|Сарпсборг-08
|0:0
|29
|10
|8
|11
|43 - 38
|38
|9.
|Волеренга
|0:1
|29
|10
|8
|11
|36 - 43
|38
|10.
|Тромсё
|2:0
|29
|11
|3
|15
|41 - 45
|36
|11.
|Будё-Глимт
|1:0
|29
|7
|12
|10
|31 - 33
|33
|12.
|Стрёмсгодсет
|1:1
|29
|7
|9
|13
|43 - 45
|30
|13.
|Старт
|0:1
|29
|8
|5
|16
|29 - 51
|29
|14.
|Лиллестрём
|1:1
|29
|6
|11
|12
|31 - 43
|29
|15.
|Стабек
|1:0
|29
|6
|10
|13
|33 - 48
|28
|16.
|Саннефьёрд
|0:0
|29
|4
|11
|14
|33 - 53
|23
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Финне Бор бьет в цель!
12'
Г О О О О Л - Philip Zinckernagel бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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