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Стадион: Скагерак Арена
0:1
11' ГолOla Brynhildsen
|
11'
0:1
Состав команд
18
Моэ
Йеппе
11
Нджиэ
Мусса
10
Боли
Франк
99
Квоеме
Охи
Одд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Россбах Сондре Вратарь
- 2 Рууд Эспен Защитник
- 4 Берган Вегар Защитник
- 21 Хаген Стеффен Защитник
- 9 Риса Бирк Защитник
- 16 Joshua Kitolano Полузащитник
- 6 Хофф Вебьёрн Полузащитник
- 8 Самуэльсен Йоне Полузащитник
- 7 Броберг Мартин Нападающий
- 22 Борвен Торгейр Нападающий
- 11 Рашани Эльбасан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ресхольт-Мюра Вильяр Вратарь
- 15 Нордвик Андреас Защитник
- 20 Леуритсен Тобиас Нападающий
- 14 Нордквелле Фредрик Нападающий
- 13 Младенович Стефан Нападающий
- 24 Сёдлунн Андре Нападающий
- 19 Bilal Njie
- Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Стабек 4-4-2
- Основной состав
- 12 Сандберг Маркус Вратарь
- 16 Ханше-Ольсен Андреас Защитник
- 21 Гранли Даниэль Защитник
- 4 Демидов Вадим Защитник
- 18 Моэ Йеппе Защитник
- 20 Ola Brynhildsen Полузащитник
- 42 Tobias Borchgrevink Boerkeeiet Полузащитник
- 19 Кейта Абубакар Полузащитник
- 11 Нджиэ Мусса Полузащитник
- 10 Боли Франк Нападающий
- 99 Квоеме Охи Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Simen Lillevik Kjellevold Вратарь
- 5 Steinar Stroemnes Защитник
- 2 Эрнандес Рональд Защитник
- 23 Бохинен Эмиль Полузащитник
- 77 Валенчич Филип Полузащитник
- 14 Kristoffer Askildsen
- 50 Oscar Aga
- Главный тренер: Берг Хеннинг
Предыдущие игры
Одд (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 04.11.2018 Русенборг 3:1 Одд Т
- 28.10.2018 Одд 1:0 Тромсё Т
- 21.10.2018 Хёугесунн 2:0 Одд Т
- 07.10.2018 Одд 2:0 Ранхейм Т
- 29.09.2018 Саннефьёрд 1:1 Одд Т
- 22.09.2018 Одд 3:2 Волеренга Т
- 16.09.2018 Сарпсборг-08 1:2 Одд Т
- 02.09.2018 Одд 1:1 Мольде Т
- 27.08.2018 Старт 0:1 Одд Т
- 20.08.2018 Будё-Глимт 1:1 Одд Т
- 12.08.2018 Одд 2:2 Стрёмсгодсет Т
- 05.08.2018 Кристиансунд 1:1 Одд Т
- 08.07.2018 Одд 3:1 Лиллестрём Т
- 01.07.2018 Тромсё 2:1 Одд Т
- 25.06.2018 Одд 0:1 Бранн Т
- 10.06.2018 Лиллестрём 0:0 Одд Т
- 30.05.2018 Русенборг 2:2 Одд К
- 27.05.2018 Одд 1:2 Кристиансунд Т
- 21.05.2018 Стабек 2:1 Одд Т
- 16.05.2018 Одд 5:0 Саннефьёрд Т
Стабек (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 03.11.2018 Стабек 0:1 Кристиансунд Т
- 28.10.2018 Будё-Глимт 1:1 Стабек Т
- 21.10.2018 Стабек 1:2 Бранн Т
- 06.10.2018 Стабек 1:1 Волеренга Т
- 30.09.2018 Лиллестрём 3:2 Стабек Т
- 23.09.2018 Стабек 3:2 Ранхейм Т
- 16.09.2018 Тромсё 0:0 Стабек Т
- 01.09.2018 Стабек 3:3 Саннефьёрд Т
- 26.08.2018 Хёугесунн 2:0 Стабек Т
- 19.08.2018 Стабек 3:1 Мольде Т
- 12.08.2018 Русенборг 1:1 Стабек Т
- 05.08.2018 Стабек 1:3 Сарпсборг-08 Т
- 29.07.2018 Стрёмсгодсет 4:5 Стабек ТМК
- 08.07.2018 Старт 2:1 Стабек Т
- 01.07.2018 Стабек 2:1 Хёугесунн Т
- 23.06.2018 Мольде 3:0 Стабек Т
- 10.06.2018 Стабек 0:0 Будё-Глимт Т
- 28.05.2018 Сарпсборг-08 4:2 Стабек Т
- 21.05.2018 Стабек 2:1 Одд Т
- 16.05.2018 Волеренга 1:0 Стабек Т
Последние игры между собой
Одд: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 4
Стабек: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 4
- 21.05.2018 Стабек 2:1 Одд Типпелиген
- 16.02.2018 Одд 4:0 Стабек Товарищеские матчи. Клубы
- 05.11.2017 Одд 0:5 Стабек Типпелиген
- 09.04.2017 Стабек 2:0 Одд Типпелиген
- 18.09.2016 Одд 0:1 Стабек Типпелиген
- 01.05.2016 Стабек 1:2 Одд Типпелиген
- 30.08.2015 Стабек 1:2 Одд Типпелиген
- 12.04.2015 Одд 2:0 Стабек Типпелиген
Одд
Стабек
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|1:0
|29
|19
|6
|4
|50 - 23
|63
|2.
|Мольде
|1:0
|29
|17
|5
|7
|59 - 35
|56
|3.
|Бранн
|0:0
|29
|16
|8
|5
|43 - 28
|56
|4.
|Хёугесунн
|0:1
|29
|15
|5
|9
|42 - 31
|50
|5.
|Кристиансунд
|0:0
|29
|12
|8
|9
|43 - 38
|44
|6.
|Ранхейм
|0:2
|29
|12
|6
|11
|41 - 48
|42
|7.
|Одд
|0:1
|29
|11
|7
|11
|39 - 35
|40
|8.
|Сарпсборг-08
|0:0
|29
|10
|8
|11
|43 - 38
|38
|9.
|Волеренга
|0:1
|29
|10
|8
|11
|36 - 43
|38
|10.
|Тромсё
|2:0
|29
|11
|3
|15
|41 - 45
|36
|11.
|Будё-Глимт
|1:0
|29
|7
|12
|10
|31 - 33
|33
|12.
|Стрёмсгодсет
|1:1
|29
|7
|9
|13
|43 - 45
|30
|13.
|Старт
|0:1
|29
|8
|5
|16
|29 - 51
|29
|14.
|Лиллестрём
|1:1
|29
|6
|11
|12
|31 - 43
|29
|15.
|Стабек
|1:0
|29
|6
|10
|13
|33 - 48
|28
|16.
|Саннефьёрд
|0:0
|29
|4
|11
|14
|33 - 53
|23
Первый тайм
11'
Г О О О О Л - Ola Brynhildsen бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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