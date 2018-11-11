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Стадион: Сёр Арена
0:1
28' ГолАдегбенро Самуэль
|
28'
0:1
Состав команд
31
Лав
Дэмион
27
Eirik
Wichne
Старт 3-4-3
- Основной состав
- 26 Доймеланд Йонас Вратарь
- 3 Espen Hammer Berger Защитник
- 31 Лав Дэмион Защитник
- 15 Henrik Robstad Защитник
- 27 Eirik Wichne Полузащитник
- 23 Erlend Segberg Полузащитник
- 5 Adnan Hadzic III Полузащитник
- 2 Кёкк Эллиот Полузащитник
- 24 Шала Херолинд Нападающий
- 77 Акинйеми Аделеке Нападающий
- 21 Niklas Sandberg I Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Опдаль Хокон Вратарь
- 20 Mathias Bringaker Нападающий
- 8 Ibrahim Arafat Mensah Нападающий
- 19 Скаанес Каспер
- 10 Tobias Christensen II
- 6 Simon Andreas Larsen I
- 4 Aremu Afeez
- Главный тренер: Кьетил Рекдал
Русенборг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Хансен Андре Вратарь
- 2 Хеденстад Вегар Защитник
- 16 Ховланд Эвен Защитник
- 4 Региниуссен Торе Защитник
- 3 Мелинг Биргер Защитник
- 7 Йенсен Майк Полузащитник
- 8 Конрадсен Андрес Полузащитник
- 15 Трондсен Андерс Полузащитник
- 23 Хелланн Поль-Андре Нападающий
- 9 Бендтнер Никлас Нападающий
- 28 Адегбенро Самуэль Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Эстбе Арилд Вратарь
- 26 Шербечич Бесим Защитник
- 21 Рейтан Эрленд Даль Защитник
- 25 Лундему Мариус Полузащитник
- 11 Де Ланлай Янн-Эрик Нападающий
- 14 Содерлунд Александер Нападающий
- 17 Леви Джонатан
- Главный тренер: Кулен Рини
Предыдущие игры
Старт (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 04.11.2018 Саннефьёрд 4:1 Старт Т
- 01.11.2018 Русенборг 2:1 Старт К
- 29.10.2018 Старт 1:3 Мольде Т
- 21.10.2018 Тромсё 1:2 Старт Т
- 07.10.2018 Старт 1:0 Сарпсборг-08 Т
- 30.09.2018 Волеренга 3:2 Старт Т
- 26.09.2018 Старт 2:1 Будё-Глимт К
- 23.09.2018 Будё-Глимт 1:2 Старт Т
- 16.09.2018 Старт 3:0 Лиллестрём Т
- 02.09.2018 Кристиансунд 1:1 Старт Т
- 27.08.2018 Старт 0:1 Одд Т
- 19.08.2018 Стрёмсгодсет 1:1 Старт Т
- 12.08.2018 Старт 0:0 Ранхейм Т
- 06.08.2018 Бранн 4:1 Старт Т
- 08.07.2018 Старт 2:1 Стабек Т
- 01.07.2018 Ранхейм 2:0 Старт Т
- 24.06.2018 Старт 2:0 Кристиансунд Т
- 13.06.2018 Старт 1:1 Хам-Кам К
- 10.06.2018 Старт 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 27.05.2018 Мольде 3:1 Старт Т
Русенборг (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 08.11.2018 Русенборг 2:5 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 04.11.2018 Русенборг 3:1 Одд Т
- 01.11.2018 Русенборг 2:1 Старт К
- 28.10.2018 Бранн 1:2 Русенборг Т
- 25.10.2018 Ред Булл Зальцбург 3:0 Русенборг ЛЕ
- 21.10.2018 Лиллестрём 0:0 Русенборг Т
- 07.10.2018 Русенборг 1:1 Саннефьёрд Т
- 04.10.2018 Русенборг 1:3 РБ Лейпциг ЛЕ
- 30.09.2018 Мольде 1:0 Русенборг Т
- 26.09.2018 Русенборг 2:0 Волеренга К
- 23.09.2018 Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 20.09.2018 Селтик 1:0 Русенборг ЛЕ
- 16.09.2018 Волеренга 2:3 Русенборг Т
- 02.09.2018 Русенборг 1:0 Хёугесунн Т
- 30.08.2018 Шкендия 0:2 Русенборг ЛЕ
- 26.08.2018 Русенборг 4:3 Стрёмсгодсет Т
- 23.08.2018 Русенборг 3:1 Шкендия ЛЕ
- 19.08.2018 Кристиансунд 0:2 Русенборг Т
- 16.08.2018 Русенборг 3:0 Корк Сити ЛЕ
- 12.08.2018 Русенборг 1:1 Стабек Т
Последние игры между собой
Старт: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 13
Русенборг: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 1
- 01.11.2018 Русенборг 2:1 Старт Кубок
- 22.04.2018 Русенборг 2:0 Старт Типпелиген
- 18.09.2016 Русенборг 2:0 Старт Типпелиген
- 12.05.2016 Старт 0:2 Русенборг Типпелиген
- 04.10.2015 Старт 0:4 Русенборг Типпелиген
- 30.04.2015 Русенборг 3:2 Старт Типпелиген
- 10.08.2014 Русенборг 3:2 Старт Типпелиген
- 12.06.2014 Старт 2:4 Русенборг Типпелиген
- 19.10.2013 Старт 0:1 Русенборг Типпелиген
- 12.04.2013 Русенборг 1:1 Старт Типпелиген
- 19.09.2011 Русенборг 4:1 Старт Типпелиген
- 19.05.2011 Старт 1:1 Русенборг Типпелиген
- 29.08.2010 Старт 2:3 Русенборг Типпелиген
- 14.08.2010 Русенборг 4:3 Старт Кубок НМ
- 22.03.2010 Русенборг 3:3 Старт Типпелиген
- 04.10.2009 Русенборг 2:3 Старт Типпелиген
- 08.04.2009 Старт 1:2 Русенборг Типпелиген
Старт
Русенборг
-
0 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 4
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|1:0
|29
|19
|6
|4
|50 - 23
|63
|2.
|Мольде
|1:0
|29
|17
|5
|7
|59 - 35
|56
|3.
|Бранн
|0:0
|29
|16
|8
|5
|43 - 28
|56
|4.
|Хёугесунн
|0:1
|29
|15
|5
|9
|42 - 31
|50
|5.
|Кристиансунд
|0:0
|29
|12
|8
|9
|43 - 38
|44
|6.
|Ранхейм
|0:2
|29
|12
|6
|11
|41 - 48
|42
|7.
|Одд
|0:1
|29
|11
|7
|11
|39 - 35
|40
|8.
|Сарпсборг-08
|0:0
|29
|10
|8
|11
|43 - 38
|38
|9.
|Волеренга
|0:1
|29
|10
|8
|11
|36 - 43
|38
|10.
|Тромсё
|2:0
|29
|11
|3
|15
|41 - 45
|36
|11.
|Будё-Глимт
|1:0
|29
|7
|12
|10
|31 - 33
|33
|12.
|Стрёмсгодсет
|1:1
|29
|7
|9
|13
|43 - 45
|30
|13.
|Старт
|0:1
|29
|8
|5
|16
|29 - 51
|29
|14.
|Лиллестрём
|1:1
|29
|6
|11
|12
|31 - 43
|29
|15.
|Стабек
|1:0
|29
|6
|10
|13
|33 - 48
|28
|16.
|Саннефьёрд
|0:0
|29
|4
|11
|14
|33 - 53
|23
Первый тайм
28'
Г О О О О Л - Адегбенро Самуэль бьет в цель!
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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