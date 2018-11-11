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Стадион: Сарпсборг
0:0
Перерыв
Состав команд
31
Фальк
Аслак
23
Сингх
Хармет
77
Аскар
Армин
17
Валес
Марк
10
Pau
Morer
14
Rufo
Herraiz
Сарпсборг-08 4-4-2
- Основной состав
- 31 Фальк Аслак Вратарь
- 22 Твейта Йон-Хельге Защитник
- 3 Хорн Йорген Защитник
- 11 Йоргенсен Йоаким Защитник
- 16 Томассен Йоахим Защитник
- 8 Нильсен Матти Полузащитник
- 7 Хальворсен Уле Йорген Полузащитник
- 23 Сингх Хармет Полузащитник
- 77 Аскар Армин Полузащитник
- 69 Мортенсен Патрик Нападающий
- 10 Хейнтс Тобиас Нападающий
- Запасные игроки
- 78 Васютин Александр Вратарь
- 6 Тамм Йоонас Защитник
- 19 Ларсен Кристоффер Полузащитник
- 15 Хеберг-Ветти Геуте Полузащитник
- 45 Ларсен Йорген Нападающий
- 18 Аггер Миккель Нападающий
- 14 Mohammed Usman
- Главный тренер: Бакке Гейр
Саннефьёрд 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Йохансен Эрик Вратарь
- 4 Хансен Кристер Защитник
- 17 Валес Марк Защитник
- 13 Хейбротен Мариус Защитник
- 21 Ринстад Стиан Защитник
- 7 Пальссон Эмиль Полузащитник
- 5 Вальес Энрик Полузащитник
- 15 Энгблом Понтус Полузащитник
- 9 Харвард Сторбек Полузащитник
- 10 Pau Morer Полузащитник
- 14 Rufo Herraiz Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Демба Виктор Защитник
- 8 Мьельде Эрик Защитник
- 2 Lars Grorud Защитник
- 18 Куртович Виллиам Полузащитник
- 46 George Nuah Gibson
- 1 Alexander Hovdevik II
- 3 Sander Moen Foss
- Главный тренер: Marti Cifuentes
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 08.11.2018 Мальмё 1:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 04.11.2018 Волеренга 0:0 Сарпсборг-08 Т
- 28.10.2018 Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Т
- 25.10.2018 Сарпсборг-08 1:1 Мальмё ЛЕ
- 20.10.2018 Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Т
- 07.10.2018 Старт 1:0 Сарпсборг-08 Т
- 04.10.2018 Сарпсборг-08 3:1 Генк ЛЕ
- 30.09.2018 Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет Т
- 23.09.2018 Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 20.09.2018 Бешикташ 3:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 16.09.2018 Сарпсборг-08 1:2 Одд Т
- 02.09.2018 Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 30.08.2018 Маккаби Тель-Авив 2:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 26.08.2018 Сарпсборг-08 1:2 Кристиансунд Т
- 23.08.2018 Сарпсборг-08 3:1 Маккаби Тель-Авив ЛЕ
- 19.08.2018 Бранн 2:0 Сарпсборг-08 Т
- 16.08.2018 Риека 0:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 12.08.2018 Сарпсборг-08 2:0 Лиллестрём Т
- 09.08.2018 Сарпсборг-08 1:1 Риека ЛЕ
- 05.08.2018 Стабек 1:3 Сарпсборг-08 Т
Саннефьёрд (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 04.11.2018 Саннефьёрд 4:1 Старт Т
- 28.10.2018 Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд Т
- 20.10.2018 Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет Т
- 07.10.2018 Русенборг 1:1 Саннефьёрд Т
- 29.09.2018 Саннефьёрд 1:1 Одд Т
- 23.09.2018 Бранн 1:1 Саннефьёрд Т
- 16.09.2018 Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт Т
- 01.09.2018 Стабек 3:3 Саннефьёрд Т
- 26.08.2018 Саннефьёрд 1:3 Лиллестрём Т
- 19.08.2018 Ранхейм 1:1 Саннефьёрд Т
- 10.08.2018 Саннефьёрд 1:0 Тромсё Т
- 05.08.2018 Волеренга 2:2 Саннефьёрд Т
- 08.07.2018 Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд Т
- 01.07.2018 Саннефьёрд 0:1 Русенборг Т
- 24.06.2018 Будё-Глимт 1:1 Саннефьёрд Т
- 10.06.2018 Саннефьёрд 0:2 Хёугесунн Т
- 27.05.2018 Стрёмсгодсет 2:0 Саннефьёрд Т
- 21.05.2018 Саннефьёрд 0:1 Сарпсборг-08 Т
- 16.05.2018 Одд 5:0 Саннефьёрд Т
- 12.05.2018 Саннефьёрд 0:1 Волеренга Т
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 3
Саннефьёрд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 7
- 21.05.2018 Саннефьёрд 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 29.10.2017 Сарпсборг-08 5:0 Саннефьёрд Типпелиген
- 18.06.2017 Саннефьёрд 1:0 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 10.02.2017 Сарпсборг-08 1:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Клубы
- 08.11.2015 Сарпсборг-08 2:1 Саннефьёрд Типпелиген
- 19.04.2015 Саннефьёрд 1:0 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 20.02.2015 Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи. Клубы
- 20.02.2015 Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи. Сборные
- 24.02.2014 Сарпсборг-08 3:0 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Сборные
- 07.10.2012 Сарпсборг-08 0:3 Саннефьёрд Первый дивизион
- 15.04.2012 Саннефьёрд 1:2 Сарпсборг-08 Адекколига
Сарпсборг-08
Саннефьёрд
-
3 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|1:0
|29
|19
|6
|4
|50 - 23
|63
|2.
|Мольде
|1:0
|29
|17
|5
|7
|59 - 35
|56
|3.
|Бранн
|0:0
|29
|16
|8
|5
|43 - 28
|56
|4.
|Хёугесунн
|0:1
|29
|15
|5
|9
|42 - 31
|50
|5.
|Кристиансунд
|0:0
|29
|12
|8
|9
|43 - 38
|44
|6.
|Ранхейм
|0:2
|29
|12
|6
|11
|41 - 48
|42
|7.
|Одд
|0:1
|29
|11
|7
|11
|39 - 35
|40
|8.
|Сарпсборг-08
|0:0
|29
|10
|8
|11
|43 - 38
|38
|9.
|Волеренга
|0:1
|29
|10
|8
|11
|36 - 43
|38
|10.
|Тромсё
|2:0
|29
|11
|3
|15
|41 - 45
|36
|11.
|Будё-Глимт
|1:0
|29
|7
|12
|10
|31 - 33
|33
|12.
|Стрёмсгодсет
|1:1
|29
|7
|9
|13
|43 - 45
|30
|13.
|Старт
|0:1
|29
|8
|5
|16
|29 - 51
|29
|14.
|Лиллестрём
|1:1
|29
|6
|11
|12
|31 - 43
|29
|15.
|Стабек
|1:0
|29
|6
|10
|13
|33 - 48
|28
|16.
|Саннефьёрд
|0:0
|29
|4
|11
|14
|33 - 53
|23
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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