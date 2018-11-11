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Стадион:
Кристиансунд
1:0
Первый тайм: 45+'
Бранн
0'
29' Желтая карточка
Соренсен Гилли
37' Желтая карточка
Хауген Фредрик
1:0
40' Гол
Andreas Hopmark
45'+2
Первый тайм
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Andreas Hopmark бьет в цель!
Желтая карточка
37'
Хауген Фредрик получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Соренсен Гилли получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kristiansund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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