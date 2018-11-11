- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Кристиансунд
1:0
Первый тайм: 45+'
29' Желтая карточкаСоренсен Гилли
37' Желтая карточкаХауген Фредрик
1:0
40' ГолAndreas Hopmark
|
29'
37'
40'
1:0
Состав команд
22
Bent
Soermo
21
Диоп
Амиду
17
Коли
Алиу
Кристиансунд 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Макдермот Шон Вратарь
- 22 Bent Soermo Защитник
- 4 Christophe Psyche Защитник
- 5 Dan Peter Ulvestad Защитник
- 3 Christoffer Aasbak Защитник
- 21 Диоп Амиду Полузащитник
- 19 Andreas Hopmark Полузащитник
- 24 Sondre Soerli Полузащитник
- 9 Каллудра Лиридон Полузащитник
- 7 Torgil Oewre Gjertsen Полузащитник
- 17 Коли Алиу Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Вайкла Андреас Вратарь
- 25 Henrik Gjesdal Защитник
- 15 Erlend Sivertsen Защитник
- 18 Stian Semb Aasmundsen Полузащитник
- 13 Bendik Bye Нападающий
- 11 Кастрати Фламур Нападающий
- 14 Jesper Isaksen
- Главный тренер: Christian Michelsen
Бранн 4-3-3
- Основной состав
- 12 Markus Pettersen Вратарь
- 2 Тенисте Тайо Защитник
- 3 Вормгор Вито Защитник
- 4 Christian Rismark Защитник
- 5 Грогор Томас Защитник
- 8 Хауген Фредрик Полузащитник
- 16 Йенсен Рубен Полузащитник
- 29 Бармен Кристоффер Полузащитник
- 22 Кумсан Джилберт Нападающий
- 9 Daouda Bamba Нападающий
- 17 Соренсен Гилли Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Акоста Бисмарк Защитник
- 18 Карадас Азар Защитник
- 27 Хельсруд-Юхансен Хенрик Нападающий
- 25 Браатен Даниэль Нападающий
- 19 Вега Дейвер Нападающий
- 11 Сколевик Стеффен Нападающий
- 36 Emil Harloff
- Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Предыдущие игры
Кристиансунд (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 03.11.2018 Стабек 0:1 Кристиансунд Т
- 28.10.2018 Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд Т
- 21.10.2018 Волеренга 0:2 Кристиансунд Т
- 07.10.2018 Кристиансунд 5:1 Тромсё Т
- 30.09.2018 Ранхейм 2:1 Кристиансунд Т
- 23.09.2018 Кристиансунд 2:1 Хёугесунн Т
- 17.09.2018 Мольде 3:2 Кристиансунд Т
- 02.09.2018 Кристиансунд 1:1 Старт Т
- 26.08.2018 Сарпсборг-08 1:2 Кристиансунд Т
- 19.08.2018 Кристиансунд 0:2 Русенборг Т
- 12.08.2018 Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Т
- 05.08.2018 Кристиансунд 1:1 Одд Т
- 09.07.2018 Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Т
- 01.07.2018 Кристиансунд 1:1 Сарпсборг-08 Т
- 24.06.2018 Старт 2:0 Кристиансунд Т
- 09.06.2018 Кристиансунд 1:0 Мольде Т
- 27.05.2018 Одд 1:2 Кристиансунд Т
- 21.05.2018 Кристиансунд 4:0 Стрёмсгодсет Т
- 16.05.2018 Кристиансунд 1:3 Ранхейм Т
- 13.05.2018 Хёугесунн 3:2 Кристиансунд Т
Бранн (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 04.11.2018 Бранн 3:1 Стрёмсгодсет Т
- 28.10.2018 Бранн 1:2 Русенборг Т
- 21.10.2018 Стабек 1:2 Бранн Т
- 07.10.2018 Бранн 1:1 Лиллестрём Т
- 01.10.2018 Тромсё 2:1 Бранн Т
- 23.09.2018 Бранн 1:1 Саннефьёрд Т
- 15.09.2018 Хёугесунн 1:3 Бранн Т
- 02.09.2018 Бранн 1:0 Ранхейм Т
- 26.08.2018 Волеренга 2:0 Бранн Т
- 19.08.2018 Бранн 2:0 Сарпсборг-08 Т
- 12.08.2018 Мольде 5:1 Бранн Т
- 06.08.2018 Бранн 4:1 Старт Т
- 29.07.2018 Хёугесунн 3:1 Бранн ТМК
- 08.07.2018 Будё-Глимт 2:2 Бранн Т
- 01.07.2018 Бранн 0:4 Мольде Т
- 25.06.2018 Одд 0:1 Бранн Т
- 10.06.2018 Бранн 0:0 Волеренга Т
- 30.05.2018 Лиллестрём 4:1 Бранн К
- 27.05.2018 Русенборг 1:2 Бранн Т
- 21.05.2018 Лиллестрём 1:1 Бранн Т
Последние игры между собой
Кристиансунд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Бранн: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Кристиансунд
Бранн
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|1:0
|29
|19
|6
|4
|50 - 23
|63
|2.
|Мольде
|1:0
|29
|17
|5
|7
|59 - 35
|56
|3.
|Бранн
|0:0
|29
|16
|8
|5
|43 - 28
|56
|4.
|Хёугесунн
|0:1
|29
|15
|5
|9
|42 - 31
|50
|5.
|Кристиансунд
|0:0
|29
|12
|8
|9
|43 - 38
|44
|6.
|Ранхейм
|0:2
|29
|12
|6
|11
|41 - 48
|42
|7.
|Одд
|0:1
|29
|11
|7
|11
|39 - 35
|40
|8.
|Сарпсборг-08
|0:0
|29
|10
|8
|11
|43 - 38
|38
|9.
|Волеренга
|0:1
|29
|10
|8
|11
|36 - 43
|38
|10.
|Тромсё
|2:0
|29
|11
|3
|15
|41 - 45
|36
|11.
|Будё-Глимт
|1:0
|29
|7
|12
|10
|31 - 33
|33
|12.
|Стрёмсгодсет
|1:1
|29
|7
|9
|13
|43 - 45
|30
|13.
|Старт
|0:1
|29
|8
|5
|16
|29 - 51
|29
|14.
|Лиллестрём
|1:1
|29
|6
|11
|12
|31 - 43
|29
|15.
|Стабек
|1:0
|29
|6
|10
|13
|33 - 48
|28
|16.
|Саннефьёрд
|0:0
|29
|4
|11
|14
|33 - 53
|23
Первый тайм
40'
Г О О О О Л - Andreas Hopmark бьет в цель!
37'
Хауген Фредрик получил желтую карточку от судьи
29'
Соренсен Гилли получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kristiansund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация