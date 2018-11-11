- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Мариенлист
1:1
Первый тайм: 45+'
1:0
20' ГолАбделлауйе Мостафа
1:1
31' ГолОльсен Томас
|
20'
1:0
31'
1:1
Состав команд
Стрёмсгодсет 4-2-3-1
- Основной состав
- 40 Morten Saetra Вратарь
- 26 Вильсвик Ларс-Кристофер Защитник
- 5 Jakob Glesnes Защитник
- 2 Хамуд Мунир Защитник
- 3 Парр Джонатан Защитник
- 6 Хаугер Хеннинг Полузащитник
- 7 Стенгель Херман Полузащитник
- 23 Eirik Ulland Andersen Полузащитник
- 8 Johan Hove Полузащитник
- 90 Пеллегрино Амаль Полузащитник
- 30 Абделлауйе Мостафа Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Бугге-Петтерсен Эспен Вратарь
- 17 Christopher Lindquist Защитник
- 11 Токстад Кристоффер Полузащитник
- 18 Реннинг Мартин Полузащитник
- 10 Педерсен Маркус Нападающий
- 66 Andreas Hoven Нападающий
- 39 Саетра Ларс
- Главный тренер: Bjoern Petter Ingebretsen
Лиллестрём 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Марко Марич II Вратарь
- 2 Mats Haakenstad Защитник
- 13 Киппе Фроде Защитник
- 24 Erik Sandberg Защитник
- 5 Simen Rafn Защитник
- 17 Kristoffer Oedemarksbakken Полузащитник
- 6 Ifeanyi Mathew Полузащитник
- 23 Daniel A. Pedersen Полузащитник
- 11 Кнутсон Эрлинг Полузащитник
- 88 Смарасон Арнор Полузащитник
- 10 Ольсен Томас Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Игонен Матвей Вратарь
- 3 Микальсен Симен Защитник
- 22 Stefan Antonijevic Защитник
- 14 Крогстад Фредрик Полузащитник
- 15 Erik Naesbak Brenden Полузащитник
- 33 Aleksander Melgalvis Полузащитник
- 12 Raphael Ayagwa
- Главный тренер: Йорген Леннартсон
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 04.11.2018 Бранн 3:1 Стрёмсгодсет Т
- 31.10.2018 Стрёмсгодсет 3:0 Лиллестрём К
- 27.10.2018 Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Т
- 20.10.2018 Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет Т
- 06.10.2018 Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн Т
- 30.09.2018 Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет Т
- 27.09.2018 Хёугесунн 0:1 Стрёмсгодсет К
- 23.09.2018 Стрёмсгодсет 1:2 Мольде Т
- 16.09.2018 Ранхейм 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 01.09.2018 Стрёмсгодсет 2:4 Тромсё Т
- 26.08.2018 Русенборг 4:3 Стрёмсгодсет Т
- 19.08.2018 Стрёмсгодсет 1:1 Старт Т
- 12.08.2018 Одд 2:2 Стрёмсгодсет Т
- 05.08.2018 Стрёмсгодсет 4:0 Будё-Глимт Т
- 29.07.2018 Стрёмсгодсет 4:5 Стабек ТМК
- 09.07.2018 Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Т
- 02.07.2018 Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 24.06.2018 Стрёмсгодсет 3:0 Ранхейм Т
- 14.06.2018 Стрёмсгодсет 2:0 Ранхейм К
- 10.06.2018 Старт 1:1 Стрёмсгодсет Т
Лиллестрём (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 05.11.2018 Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт Т
- 31.10.2018 Стрёмсгодсет 3:0 Лиллестрём К
- 28.10.2018 Ранхейм 3:2 Лиллестрём Т
- 21.10.2018 Лиллестрём 0:0 Русенборг Т
- 07.10.2018 Бранн 1:1 Лиллестрём Т
- 30.09.2018 Лиллестрём 3:2 Стабек Т
- 27.09.2018 Лиллестрём 2:0 Брюне К
- 24.09.2018 Лиллестрём 1:0 Тромсё Т
- 16.09.2018 Старт 3:0 Лиллестрём Т
- 02.09.2018 Лиллестрём 0:1 Волеренга Т
- 26.08.2018 Саннефьёрд 1:3 Лиллестрём Т
- 19.08.2018 Лиллестрём 1:1 Хёугесунн Т
- 12.08.2018 Сарпсборг-08 2:0 Лиллестрём Т
- 05.08.2018 Лиллестрём 2:2 Мольде Т
- 02.08.2018 Лиллестрём 1:2 ЛАСК ЛЕ
- 26.07.2018 ЛАСК 4:0 Лиллестрём ЛЕ
- 08.07.2018 Одд 3:1 Лиллестрём Т
- 02.07.2018 Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 24.06.2018 Хёугесунн 2:2 Лиллестрём Т
- 10.06.2018 Лиллестрём 0:0 Одд Т
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Лиллестрём: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
- 31.10.2018 Стрёмсгодсет 3:0 Лиллестрём Кубок
- 02.07.2018 Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 13.08.2017 Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Типпелиген
- 01.07.2017 Лиллестрём 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 04.03.2017 Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём Товарищеские матчи. Клубы
- 24.07.2016 Лиллестрём 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 07.05.2016 Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Типпелиген
- 12.07.2015 Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 31.05.2015 Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём Типпелиген
- 28.03.2015 Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи. Сборные
- 28.03.2015 Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи. Клубы
- 19.10.2014 Стрёмсгодсет 2:1 Лиллестрём Типпелиген
- 12.06.2014 Лиллестрём 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 19.08.2013 Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 21.04.2013 Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём Типпелиген
- 25.08.2012 Стрёмсгодсет 3:3 Лиллестрём Типпелиген
- 28.04.2012 Лиллестрём 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 03.02.2012 Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи. Сборные
- 31.07.2011 Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Типпелиген
- 19.06.2011 Лиллестрём 4:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
Стрёмсгодсет
Лиллестрём
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 6
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|1:0
|29
|19
|6
|4
|50 - 23
|63
|2.
|Мольде
|1:0
|29
|17
|5
|7
|59 - 35
|56
|3.
|Бранн
|0:0
|29
|16
|8
|5
|43 - 28
|56
|4.
|Хёугесунн
|0:1
|29
|15
|5
|9
|42 - 31
|50
|5.
|Кристиансунд
|0:0
|29
|12
|8
|9
|43 - 38
|44
|6.
|Ранхейм
|0:2
|29
|12
|6
|11
|41 - 48
|42
|7.
|Одд
|0:1
|29
|11
|7
|11
|39 - 35
|40
|8.
|Сарпсборг-08
|0:0
|29
|10
|8
|11
|43 - 38
|38
|9.
|Волеренга
|0:1
|29
|10
|8
|11
|36 - 43
|38
|10.
|Тромсё
|2:0
|29
|11
|3
|15
|41 - 45
|36
|11.
|Будё-Глимт
|1:0
|29
|7
|12
|10
|31 - 33
|33
|12.
|Стрёмсгодсет
|1:1
|29
|7
|9
|13
|43 - 45
|30
|13.
|Старт
|0:1
|29
|8
|5
|16
|29 - 51
|29
|14.
|Лиллестрём
|1:1
|29
|6
|11
|12
|31 - 43
|29
|15.
|Стабек
|1:0
|29
|6
|10
|13
|33 - 48
|28
|16.
|Саннефьёрд
|0:0
|29
|4
|11
|14
|33 - 53
|23
Первый тайм
31'
Г О О О О Л - Ольсен Томас бьет в цель!
20'
Г О О О О Л - Абделлауйе Мостафа бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация