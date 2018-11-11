  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Норвегия
  5. Типпелиген
Стадион:
Стрёмсгодсет
1:1
Первый тайм: 45+'
Лиллестрём
0'
1:0
20' Гол
Абделлауйе Мостафа
1:1
31' Гол
Ольсен Томас
45'+1
Первый тайм
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Ольсен Томас бьет в цель!
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Абделлауйе Мостафа бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация