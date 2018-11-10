Стадион: Кадир Хас Зрители: 14636
0:3
Конец матча
17' Желтая карточкаTiago Lopes
0:1
18' ГолОньекуру Генри
34' Желтая карточкаФегули Софьян
35' Желтая карточкаКучер Александр
59' Желтая карточкаКабак Озан
63' Желтая карточкаМенса Бернард
0:2
74' ГолОньекуру Генри
75' Желтая карточкаОньекуру Генри
80' Желтая карточкаСэпунару Кристиан
83' Вторая желтая карточкаTiago Lopes
0:3
88' ГолБайрам Омер
Второй тайм
100'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
100'
100'
Акгюн Юнус из команды Галатасарай идет с мячом вперед на обострение...
100'
Отличные скиллы показывает Акгюн Юнус, обводя своих соперников
100'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
99'
99'
Судья сигнализирует, что Беланда Юнес из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Ротман Райко
98'
98'
Юксел Джелил не смог попасть в створ ударом издали
97'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
97'
97'
Беланда Юнес из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
96'
Судья сигнализирует, что Чиназ Самил из команды Кайсериспор поставил подножку. Пострадал Акгюн Юнус
95'
95'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
95'
95'
Отличные скиллы показывает Оньекуру Генри, обводя своих соперников
95'
Оньекуру Генри из команды Галатасарай идет с мячом вперед на обострение...
95'
Опасность! Гюмюш Синан из команды Галатасарай отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
94'
94'
Гюмюш Синан не смог попасть в створ ударом издали
94'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай разыграл угловой с правого угла.
94'
Муслера Фернандо получил травму и заменен. Чипе Исмаил выходит на поле.
93'
Туран Атила предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает навес прямо в штрафную.
93'
Опасность! Гюмюш Синан из команды Галатасарай отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
93'
92'
92'
Оньекуру Генри из команды Галатасарай в офсайде
92'
Опасность! Акгюн Юнус из команды Галатасарай отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
91'
91'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
91'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай идет с мячом вперед на обострение...
91'
Судья сигнализирует, что Ротман Райко из команды Кайсериспор поставил подножку. Пострадал Юксел Джелил
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)
90'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
90'
Тактическая замена. Инан Селчук уходит с поля и его заменяет Акгюн Юнус
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
88'
Мариано Феррейра сделал результативную передачу.
88'
Г О О О О Л - Байрам Омер изменил счет на табло!
88'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает отличный кросс...
88'
Галатасарай нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
88'
88'
Тактическая замена. Фегули Софьян уходит с поля и его заменяет Юксел Джелил
87'
87'
Кучер Александр из команды Кайсериспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
86'
Тактическая замена. Менса Бернард уходит с поля и его заменяет Hakan Citak
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
85'
85'
Шанс! Кабак Озан из команды Галатасарай пробил головой, но мимо
85'
83'
Tiago Lopes получает вторую желтую карточку. Удаление.
82'
Менса Бернард нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Беланда Юнес не смог попасть в створ ударом издали
81'
81'
80'
Сэпунару Кристиан получил желтую карточку от судьи
80'
Сэпунару Кристиан из команды Кайсериспор опасно и грубо сыграл. Оньекуру Генри пострадал.
80'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
79'
Судья сигнализирует, что Байрам Омер из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Tiago Lopes
79'
78'
Мариано Феррейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Басачикоглу Билал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Менса Бернард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Судья сигнализирует, что Беланда Юнес из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Менса Бернард
75'
Оньекуру Генри получает желтую карточку за неспортивное поведение
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
74'
Инан Селчук сделал результативную передачу.
74'
Г О О О О Л - Оньекуру Генри изменил счет на табло!
74'
Оньекуру Генри из команды Галатасарай идет с мячом вперед на обострение...
74'
Инан Селчук разрезает оборону соперника отличным пасом
74'
Инан Селчук выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
Судья сигнализирует, что Майкон Перейра из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Булут Умут
74'
73'
73'
Басачикоглу Билал из команды Кайсериспор делает неудачный навес.
72'
Инан Селчук выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
Менса Бернард мяч отрикошетил от ворот
72'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор делает передачу одноклубнику.
72'
71'
71'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
Матч возобновлен
67'
Сегодняшная посещаемость составляет 14636 болельщиков
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
63'
Муслера Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Менса Бернард получил желтую карточку от судьи
62'
Менса Бернард из команды Кайсериспор опасно и грубо сыграл. Муслера Фернандо пострадал.
62'
Чиназ Самил нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
62'
62'
Басачикоглу Билал из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
61'
Чери Тьяронн получил травму и заменен. Варела Силвештре выходит на поле.
61'
Судья сигнализирует, что Tiago Lopes из команды Кайсериспор поставил подножку. Пострадал Байрам Омер
60'
60'
Менса Бернард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
59'
Кабак Озан получил желтую карточку от судьи
59'
Кабак Озан из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Басачикоглу Билал пострадал.
59'
58'
57'
57'
Матч возобновлен
57'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
56'
56'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой справа.
56'
Кучер Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Басачикоглу Билал из команды Кайсериспор в офсайде
56'
Ротман Райко делает длинную передачу вперед
55'
Беланда Юнес из команды Галатасарай нанес удар-парашют, но тот был отбит вратарем.
55'
Беланда Юнес из команды Галатасарай идет с мячом вперед на обострение...
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
54'
Судья сигнализирует, что Ротман Райко из команды Кайсериспор поставил подножку. Пострадал Инан Селчук
54'
Оньекуру Генри из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Басачикоглу Билал нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
54'
Чери Тьяронн из команды Кайсериспор подал угловой справа.
54'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор навешивает в штрафную с рикошетом.
52'
52'
Байрам Омер не смог попасть в створ ударом издали
52'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
52'
52'
51'
50'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
Беланда Юнес возвращается на поле.
49'
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Беланда Юнес получил травму и медбригада забирает его с поля.
48'
Беланда Юнес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
46'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай толкнул локтем оппонента. Это Кучер Александр заработал фол
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
47'
Судья сигнализирует, что Чиназ Самил из команды Кайсериспор поставил подножку. Пострадал Оньекуру Генри
47'
47'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Оньекуру Генри из команды Галатасарай в офсайде
46'
Фегули Софьян из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Менса Бернард не смог попасть в створ ударом издали
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
45'
Чери Тьяронн из команды Кайсериспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
45'
45'
Басачикоглу Билал из команды Кайсериспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
45'
Фегули Софьян из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Туран Атила пострадал.
44'
44'
Чери Тьяронн из команды Кайсериспор делает неудачный навес.
44'
Булут Умут из команды Кайсериспор делает пас партнеру.
44'
Опасность! Чери Тьяронн из команды Кайсериспор отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
43'
42'
42'
42'
41'
41'
Кабак Озан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Менса Бернард из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
41'
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
39'
Сэпунару Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
39'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай идет с мячом вперед на обострение...
39'
Вратарь парирует удар, который нанес Байрам Омер, и мяч снова в игре
38'
Плохо сыграл Сэпунару Кристиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
37'
37'
37'
36'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
36'
36'
Азиз Сердар из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
35'
Кучер Александр получил желтую карточку от судьи
35'
Кучер Александр из команды Кайсериспор опасно и грубо сыграл. Оньекуру Генри пострадал.
35'
Туран Атила пробил со штрафного прямо в стенку
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
34'
Фегули Софьян получил желтую карточку от судьи
34'
Фегули Софьян из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Менса Бернард пострадал.
33'
32'
32'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор делает неудачный навес.
32'
Майкон Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
31'
30'
Матч возобновлен
30'
Беланда Юнес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Менса Бернард из команды Кайсериспор опасно и грубо сыграл. Беланда Юнес пострадал.
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
29'
28'
28'
Ротман Райко нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
27'
Ротман Райко из команды Кайсериспор навешивает в штрафную с рикошетом.
27'
Басачикоглу Билал из команды Кайсериспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
26'
26'
Матч возобновлен
25'
Майкон Перейра на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Чиназ Самил из команды Кайсериспор опасно и грубо сыграл. Майкон Перейра пострадал.
25'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
25'
22'
Чери Тьяронн возвращается на поле.
21'
Матч возобновлен
21'
Ох, нехорошо это выглядит. Чери Тьяронн получил травму и медбригада забирает его с поля.
20'
Чери Тьяронн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Чери Тьяронн из команды Кайсериспор опасно и грубо сыграл. Азиз Сердар пострадал.
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
18'
ГОЛ! Легко закончил атаку Оньекуру Генри из команды Галатасарай, забив в пустые ворота!
18'
Вратарь парирует удар, который нанес Фегули Софьян, и мяч снова в игре
18'
Отличные скиллы показывает Фегули Софьян, обводя своих соперников
18'
18'
Байрам Омер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Судья подбегает и показывает Tiago Lopes из команды Кайсериспор отложенную желтую карточку за фол.
17'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает неудачный навес.
17'
16'
16'
16'
Менса Бернард решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
14'
Судья сигнализирует, что Инан Селчук из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Басачикоглу Билал
14'
Фегули Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Инан Селчук из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
14'
Чиназ Самил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой справа.
13'
Туран Атила предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Байрам Омер из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
12'
Басачикоглу Билал из команды Кайсериспор в офсайде
12'
Менса Бернард из команды Кайсериспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
9'
9'
ШАНС! Чери Тьяронн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
7'
Tiago Lopes нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор идет с мячом вперед на обострение...
7'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
7'
6'
Судья сигнализирует, что Ротман Райко из команды Кайсериспор поставил подножку. Пострадал Беланда Юнес
6'
5'
5'
Булут Умут из команды Кайсериспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
5'
Басачикоглу Билал из команды Кайсериспор сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
5'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
4'
4'
Чери Тьяронн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Судья сигнализирует, что Инан Селчук из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Менса Бернард
4'
3'
Судья сигнализирует, что Чиназ Самил из команды Кайсериспор поставил подножку. Пострадал Фегули Софьян
2'
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Кайсериспор начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kadir Has Sehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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