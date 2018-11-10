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  4. Турция
  5. Суперлига
Стадион: Зрители: 14636
Кайсериспор
0:3
Конец матча
Галатасарай
0'
17' Желтая карточка
Tiago Lopes
0:1
18' Гол
Оньекуру Генри
34' Желтая карточка
Фегули Софьян
35' Желтая карточка
Кучер Александр
59' Желтая карточка
Кабак Озан
63' Желтая карточка
Менса Бернард
0:2
74' Гол
Оньекуру Генри
75' Желтая карточка
Оньекуру Генри
80' Желтая карточка
Сэпунару Кристиан
83' Вторая желтая карточка
Tiago Lopes
0:3
88' Гол
Байрам Омер
90'+10
Второй тайм
Свисток
100'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
100'
Йилдирим Муаммер взял и забрал мяч на выходе
100'
Акгюн Юнус из команды Галатасарай идет с мячом вперед на обострение...
100'
Отличные скиллы показывает Акгюн Юнус, обводя своих соперников
100'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
99'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
Фол, нарушение
99'
Судья сигнализирует, что Беланда Юнес из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Ротман Райко
98'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
98'
Юксел Джелил не смог попасть в створ ударом издали
97'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
97'
Йилдирим Муаммер взял и забрал мяч на выходе
97'
Беланда Юнес из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
96'
Судья сигнализирует, что Чиназ Самил из команды Кайсериспор поставил подножку. Пострадал Акгюн Юнус
95'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
95'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
95'
Йилдирим Муаммер взял и забрал мяч на выходе
95'
Отличные скиллы показывает Оньекуру Генри, обводя своих соперников
95'
Оньекуру Генри из команды Галатасарай идет с мячом вперед на обострение...
95'
Опасность! Гюмюш Синан из команды Галатасарай отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
94'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
94'
Гюмюш Синан не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
94'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай разыграл угловой с правого угла.
94'
Муслера Фернандо получил травму и заменен. Чипе Исмаил выходит на поле.
93'
Туран Атила предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает навес прямо в штрафную.
93'
Опасность! Гюмюш Синан из команды Галатасарай отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
93'
Галатасарай контролирует мяч.
92'
Кайсериспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
92'
Оньекуру Генри из команды Галатасарай в офсайде
92'
Опасность! Акгюн Юнус из команды Галатасарай отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
91'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
91'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
91'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Ротман Райко из команды Кайсериспор поставил подножку. Пострадал Юксел Джелил
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)
90'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
90'
Тактическая замена. Инан Селчук уходит с поля и его заменяет Акгюн Юнус
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
88'
Мариано Феррейра сделал результативную передачу.
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Байрам Омер изменил счет на табло!
88'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает отличный кросс...
88'
Галатасарай нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
88'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Тактическая замена. Фегули Софьян уходит с поля и его заменяет Юксел Джелил
87'
Удар от ворот произведет Галатасарай
87'
Кучер Александр из команды Кайсериспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
Кайсериспор контролирует мяч.
86'
Тактическая замена. Менса Бернард уходит с поля и его заменяет Hakan Citak
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
85'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
85'
Шанс! Кабак Озан из команды Галатасарай пробил головой, но мимо
85'
Беланда Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Tiago Lopes получает вторую желтую карточку. Удаление.
82'
Менса Бернард нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Беланда Юнес не смог попасть в створ ударом издали
81'
Кучер Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Беланда Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
80'
Сэпунару Кристиан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
80'
Сэпунару Кристиан из команды Кайсериспор опасно и грубо сыграл. Оньекуру Генри пострадал.
80'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
80'
Туран Атила из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Байрам Омер из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Tiago Lopes
79'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
78'
Мариано Феррейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Басачикоглу Билал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
78'
Менса Бернард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Беланда Юнес из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Менса Бернард
Желтая карточка
75'
Оньекуру Генри получает желтую карточку за неспортивное поведение
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
74'
Инан Селчук сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Оньекуру Генри изменил счет на табло!
74'
Оньекуру Генри из команды Галатасарай идет с мячом вперед на обострение...
74'
Инан Селчук разрезает оборону соперника отличным пасом
74'
Инан Селчук выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Туран Атила из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Майкон Перейра из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Булут Умут
74'
Кайсериспор контролирует мяч.
73'
Удар от ворот произведет Галатасарай
73'
Басачикоглу Билал из команды Кайсериспор делает неудачный навес.
72'
Инан Селчук выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Менса Бернард из команды Кайсериспор подал угловой справа.
72'
Менса Бернард мяч отрикошетил от ворот
72'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор делает передачу одноклубнику.
72'
Туран Атила из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
71'
Кайсериспор контролирует мяч.
71'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
Матч возобновлен
67'
Сегодняшная посещаемость составляет 14636 болельщиков
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Травма, повреждение
63'
Муслера Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
63'
Менса Бернард получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
62'
Менса Бернард из команды Кайсериспор опасно и грубо сыграл. Муслера Фернандо пострадал.
62'
Чиназ Самил нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
62'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Басачикоглу Билал из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
61'
Чери Тьяронн получил травму и заменен. Варела Силвештре выходит на поле.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Tiago Lopes из команды Кайсериспор поставил подножку. Пострадал Байрам Омер
60'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
60'
Менса Бернард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Желтая карточка
59'
Кабак Озан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
59'
Кабак Озан из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Басачикоглу Билал пострадал.
59'
Кайсериспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Кайсериспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Кайсериспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Матч возобновлен
57'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
56'
Кучер Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой справа.
56'
Кучер Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Офсайд
56'
Басачикоглу Билал из команды Кайсериспор в офсайде
56'
Ротман Райко делает длинную передачу вперед
55'
Беланда Юнес из команды Галатасарай нанес удар-парашют, но тот был отбит вратарем.
55'
Беланда Юнес из команды Галатасарай идет с мячом вперед на обострение...
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Ротман Райко из команды Кайсериспор поставил подножку. Пострадал Инан Селчук
54'
Оньекуру Генри из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Басачикоглу Билал нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Чери Тьяронн из команды Кайсериспор подал угловой справа.
54'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор навешивает в штрафную с рикошетом.
52'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
52'
Байрам Омер не смог попасть в створ ударом издали
52'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Туран Атила из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
52'
Кайсериспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Кайсериспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Травма, повреждение
50'
Беланда Юнес возвращается на поле.
49'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Беланда Юнес получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
48'
Беланда Юнес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Кайсериспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
46'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай толкнул локтем оппонента. Это Кучер Александр заработал фол
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Чиназ Самил из команды Кайсериспор поставил подножку. Пострадал Оньекуру Генри
47'
Кайсериспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Удар от ворот произведет Галатасарай
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Офсайд
46'
Оньекуру Генри из команды Галатасарай в офсайде
46'
Фегули Софьян из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Менса Бернард не смог попасть в створ ударом издали
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Удар от ворот произведет Галатасарай
45'
Чери Тьяронн из команды Кайсериспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
Байрам Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Туран Атила из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
45'
Басачикоглу Билал из команды Кайсериспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
45'
Фегули Софьян из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Туран Атила пострадал.
44'
Удар от ворот произведет Галатасарай
44'
Чери Тьяронн из команды Кайсериспор делает неудачный навес.
44'
Булут Умут из команды Кайсериспор делает пас партнеру.
44'
Опасность! Чери Тьяронн из команды Кайсериспор отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
43'
Кайсериспор контролирует мяч.
42'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Байрам Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Менса Бернард из команды Кайсериспор подал угловой справа.
41'
Кабак Озан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Менса Бернард из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
41'
Байрам Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Туран Атила из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
40'
Кайсериспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
Травма, повреждение
39'
Сэпунару Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
39'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай идет с мячом вперед на обострение...
39'
Вратарь парирует удар, который нанес Байрам Омер, и мяч снова в игре
38'
Плохо сыграл Сэпунару Кристиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
37'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Кайсериспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Кайсериспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
36'
Кучер Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Азиз Сердар из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
35'
Кучер Александр получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
35'
Кучер Александр из команды Кайсериспор опасно и грубо сыграл. Оньекуру Генри пострадал.
35'
Туран Атила пробил со штрафного прямо в стенку
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Желтая карточка
34'
Фегули Софьян получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Фегули Софьян из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Менса Бернард пострадал.
33'
Кайсериспор контролирует мяч.
32'
Удар от ворот произведет Галатасарай
32'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор делает неудачный навес.
32'
Майкон Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
31'
Кайсериспор контролирует мяч.
30'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
30'
Беланда Юнес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
30'
Менса Бернард из команды Кайсериспор опасно и грубо сыграл. Беланда Юнес пострадал.
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
29'
Кайсериспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Кайсериспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Ротман Райко нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
28'
Менса Бернард из команды Кайсериспор подал угловой справа.
27'
Ротман Райко из команды Кайсериспор навешивает в штрафную с рикошетом.
27'
Басачикоглу Билал из команды Кайсериспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
26'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
26'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
25'
Майкон Перейра на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
25'
Чиназ Самил из команды Кайсериспор опасно и грубо сыграл. Майкон Перейра пострадал.
25'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
25'
Галатасарай контролирует мяч.
Травма, повреждение
22'
Чери Тьяронн возвращается на поле.
21'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
21'
Ох, нехорошо это выглядит. Чери Тьяронн получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
20'
Чери Тьяронн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
20'
Чери Тьяронн из команды Кайсериспор опасно и грубо сыграл. Азиз Сердар пострадал.
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Описание гола
18'
ГОЛ! Легко закончил атаку Оньекуру Генри из команды Галатасарай, забив в пустые ворота!
18'
Вратарь парирует удар, который нанес Фегули Софьян, и мяч снова в игре
18'
Отличные скиллы показывает Фегули Софьян, обводя своих соперников
18'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
Травма, повреждение
18'
Байрам Омер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
17'
Судья подбегает и показывает Tiago Lopes из команды Кайсериспор отложенную желтую карточку за фол.
17'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает неудачный навес.
17'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Кайсериспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Удар от ворот произведет Галатасарай
16'
Менса Бернард решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Инан Селчук из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Басачикоглу Билал
14'
Фегули Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Инан Селчук из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
14'
Чиназ Самил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой справа.
13'
Туран Атила предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Байрам Омер из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Офсайд
12'
Басачикоглу Билал из команды Кайсериспор в офсайде
12'
Менса Бернард из команды Кайсериспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Кайсериспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Кайсериспор контролирует мяч.
10'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
9'
Удар от ворот произведет Галатасарай
9'
ШАНС! Чери Тьяронн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Tiago Lopes нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор идет с мячом вперед на обострение...
7'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
7'
Беланда Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Ротман Райко из команды Кайсериспор поставил подножку. Пострадал Беланда Юнес
6'
Галатасарай контролирует мяч.
5'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
5'
Булут Умут из команды Кайсериспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
5'
Басачикоглу Билал из команды Кайсериспор сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
5'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
4'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
4'
Чери Тьяронн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Инан Селчук из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Менса Бернард
4'
Кайсериспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Чиназ Самил из команды Кайсериспор поставил подножку. Пострадал Фегули Софьян
2'
Кайсериспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Кайсериспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Кайсериспор начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kadir Has Sehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 1 Швеция 4 РОССИЯ
Идет Бразилия. Квалификация
Позже 0 Чехия 0 РОССИЯ
Позже Бразилия. Гонка


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