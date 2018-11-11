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Стадион: Анталья Арена
0:0
Перерыв
Состав команд
25
Боффин
Рууд
26
Сиссоко
Али
20
Чико
Луис
88
Озмерт
Хакан
99
Эзтюрк
Фатих
89
Келеш
Кадир
13
Лопеш
Мигел
11
Айик
Онур
27
Жозуэ
Филипе
10
Вурал
Гюрай
28
Ману
Элвис
Антальяспор 4-1-4-1
- Основной состав
- 25 Боффин Рууд Вратарь
- 30 Сангаре Назим Защитник
- 28 Челюстка Ондржей Защитник
- 3 Анжело Диего Защитник
- 26 Сиссоко Али Защитник
- 20 Чико Луис Полузащитник
- 11 Майкон Маркес Полузащитник
- 18 Куртулуш Йекта Полузащитник
- 88 Озмерт Хакан Полузащитник
- 17 Синик Догукан Полузащитник
- 39 Дукара Сулейман Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Каплан Ферхат Вратарь
- 24 Дурсун Салих Защитник
- 95 Bahadir Ozturk Защитник
- 32 Баррада Абделазиз Полузащитник
- 29 Адын Олкан Полузащитник
- 21 Озкан Сердар Полузащитник
- 4 Челик Осман Полузащитник
- 7 Йылдырым Зеки Полузащитник
- 9 Дроле Жан-Армель Нападающий
- 66 Эрдинг Мевлут Нападающий
- Главный тренер: Булнет Коркмаз
Акхисар 4-2-3-1
- Основной состав
- 99 Эзтюрк Фатих Вратарь
- 2 Врсайевич Авдийя Защитник
- 6 Джевикер Айкут Защитник
- 89 Келеш Кадир Защитник
- 13 Лопеш Мигел Защитник
- 20 Сиссоко Абдулвхаид Полузащитник
- 7 Барбоза Элдер Полузащитник
- 11 Айик Онур Полузащитник
- 27 Жозуэ Филипе Полузащитник
- 10 Вурал Гюрай Полузащитник
- 28 Ману Элвис Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лукач Милан Вратарь
- 17 Гюлер Онурджан Полузащитник
- 31 Ларссон Даниэль Полузащитник
- 8 Атасевен Эрай Полузащитник
- 5 Кыса Билал Полузащитник
- 74 Dogukan Nelik
- 66 Ali Kaan Guneren
- 70 Goksu Multu
- 72 Ilke Nelik
- Главный тренер: Арслан Джихат
Предыдущие игры
Антальяспор (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 03.11.2018 Касымпаша 1:2 Антальяспор С
- 30.10.2018 Антальяспор 1:1 Йомраспор К
- 27.10.2018 Антальяспор 1:1 Трабзонспор С
- 21.10.2018 Аланьяспор 0:1 Антальяспор С
- 06.10.2018 Антальяспор 0:1 Галатасарай С
- 01.10.2018 Анкарагюджю 0:1 Антальяспор С
- 27.09.2018 Karadeniz Eregli 2:3 Антальяспор К
- 23.09.2018 Антальяспор 2:1 Сивасспор С
- 16.09.2018 Истанбул Башакшехир 4:0 Антальяспор С
- 09.09.2018 Аланьяспор 1:1 Антальяспор ТМК
- 02.09.2018 Антальяспор 2:1 Ризеспор С
- 26.08.2018 Бешикташ 2:3 Антальяспор С
- 18.08.2018 Антальяспор 3:3 Коньяспор С
- 13.08.2018 Кайсериспор 2:0 Антальяспор С
- 25.07.2018 АДО Ден Хааг 0:1 Антальяспор ТМК
- 22.07.2018 СК Кувейт 0:4 Антальяспор ТМК
- 19.07.2018 Фортуна Ситтард 0:1 Антальяспор ТМК
- 18.05.2018 Аланьяспор 3:2 Антальяспор С
- 11.05.2018 Антальяспор 0:2 Истанбул Башакшехир С
- 06.05.2018 Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор С
Акхисар (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 08.11.2018 Акхисар 2:3 Севилья ЛЕ
- 03.11.2018 Акхисар 1:1 Эрзурум ББ С
- 29.10.2018 Акхисар 1:0 Гёзтепе С
- 25.10.2018 Севилья 6:0 Акхисар ЛЕ
- 20.10.2018 Касымпаша 5:0 Акхисар С
- 07.10.2018 Акхисар 1:3 Трабзонспор С
- 04.10.2018 Стандард 2:1 Акхисар ЛЕ
- 29.09.2018 Аланьяспор 2:1 Акхисар С
- 23.09.2018 Акхисар 3:0 Галатасарай С
- 20.09.2018 Акхисар 0:1 Краснодар ЛЕ
- 15.09.2018 Анкарагюджю 1:0 Акхисар С
- 01.09.2018 Акхисар 1:1 Сивасспор С
- 27.08.2018 Истанбул Башакшехир 3:1 Акхисар С
- 19.08.2018 Акхисар 1:1 Ризеспор С
- 12.08.2018 Бешикташ 2:1 Акхисар С
- 05.08.2018 Галатасарай 1:1 Акхисар С
- 29.07.2018 Акхисар 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд ТМК
- 25.07.2018 Акхисар 0:0 Лестер ТМК
- 21.07.2018 Локомотив Москва 2:1 Акхисар ТМК
- 18.05.2018 Акхисар 2:1 Османлыспор С
Последние игры между собой
Антальяспор: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
Акхисар: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
- 28.01.2018 Акхисар 1:1 Антальяспор Суперлига
- 20.08.2017 Антальяспор 2:2 Акхисар Суперлига
- 25.02.2017 Акхисар 3:0 Антальяспор Суперлига
- 23.09.2016 Антальяспор 0:0 Акхисар Суперлига
- 03.04.2016 Антальяспор 2:2 Акхисар Суперлига
- 30.10.2015 Акхисар 2:1 Антальяспор Суперлига
- 15.03.2014 Акхисар 0:0 Антальяспор Суперлига
- 20.10.2013 Антальяспор 1:0 Акхисар Суперлига
- 05.05.2013 Антальяспор 4:3 Акхисар Суперлига
- 09.01.2013 Акхисар 1:0 Антальяспор Суперлига
Антальяспор
Акхисар
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|12
|8
|3
|1
|17 - 5
|27
|2.
|Галатасарай
|12
|7
|2
|3
|22 - 14
|23
|3.
|Касымпаша
|12
|7
|1
|4
|26 - 19
|22
|4.
|Малатьяспор
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|5.
|Антальяспор
|0:0
|12
|6
|3
|3
|15 - 16
|21
|6.
|Анкарагюджю
|12
|6
|1
|5
|15 - 13
|19
|7.
|Бешикташ
|11
|5
|3
|3
|19 - 14
|18
|8.
|Гёзтепе
|12
|6
|0
|6
|15 - 14
|18
|9.
|Коньяспор
|12
|4
|5
|3
|17 - 14
|17
|10.
|Трабзонспор
|12
|4
|4
|4
|19 - 18
|16
|11.
|Фенербахче
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|12.
|Бурсаспор
|12
|2
|7
|3
|10 - 11
|13
|13.
|Аланьяспор
|12
|4
|0
|8
|6 - 18
|12
|14.
|Кайсериспор
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|15.
|Сивасспор
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|16.
|Эрзурум ББ
|12
|2
|5
|5
|10 - 14
|11
|17.
|Акхисар
|0:0
|12
|2
|4
|6
|11 - 19
|10
|18.
|Ризеспор
|12
|1
|5
|6
|13 - 19
|8
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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