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Стадион:
Коньяспор
0:0
Второй тайм: 50'
Анкарагюджю
0'
32' Желтая карточка
Джа-Джедже Брис
41' Желтая карточка
Пинту Тьягу
50'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Коньяспор делает замену. Фындыклы Волкан уходит с поля, а Траоре Абду II выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Пинту Тьягу получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Джа-Джедже Брис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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