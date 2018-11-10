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Стадион: Конья Бююкшехир
0:0
Второй тайм: 50'
32' Желтая карточкаДжа-Джедже Брис
41' Желтая карточкаПинту Тьягу
|
32'
41'
Состав команд
89
Скубич
Нейц
15
Демирок
Угур
10
Яхович
Адис
22
Озгенч
Эрдем
26
Коне
Бакари
14
Фати
Рикардо
15
Путило
Антон
10
Тьеви
Бифума
Коньяспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кырынтылы Серкан Вратарь
- 89 Скубич Нейц Защитник
- 15 Демирок Угур Защитник
- 3 Дианье Фаллу Защитник
- 87 Озторун Ферхат Защитник
- 10 Яхович Адис Полузащитник
- 2 Фындыклы Волкан Полузащитник
- 9 Ятабаре Мустафа Полузащитник
- 11 Милошевич Дени Полузащитник
- 21 Фофана Морике Полузащитник
- 8 Евтович Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Ташкиран Махмут Вратарь
- 39 Опанасенко Евгений Защитник
- 5 Ай Селим Защитник
- 4 Туран Али Защитник
- 20 Бора Ведат Полузащитник
- 53 Араз Муса Полузащитник
- 18 Хаджиахметович Амир Полузащитник
- 19 Моке Вильфрид Полузащитник
- 12 Траоре Абду II Полузащитник
- 98 Mucahit Akcay
- Главный тренер: Джалимбай Риза
Анкарагюджю 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Челикай Корджан Вратарь
- 22 Озгенч Эрдем Защитник
- 26 Коне Бакари Защитник
- 2 Айхан Ялчын Защитник
- 8 Пинту Тьягу Защитник
- 21 Джа-Джедже Брис Полузащитник
- 14 Фати Рикардо Полузащитник
- 7 Озер Кенан Полузащитник
- 15 Путило Антон Полузащитник
- 10 Тьеви Бифума Полузащитник
- 9 Эль-Кабир Мустафа Нападающий
- Запасные игроки
- 11 Акан Махмут Защитник
- 4 Mehmet Sak Защитник
- 90 Мулин Тибо Полузащитник
- 20 Черчи Алессио Полузащитник
- 77 Мохтар Юнес Полузащитник
- 66 Сен Эрдем Полузащитник
- 3 Агчай Седат Полузащитник
- 29 Kehinde Olanrewaju
- 1 Altay Bayindir
- 98 Kaan Uykur
- Главный тренер: Ismail Kartal
Предыдущие игры
Коньяспор (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 05.11.2018 Сивасспор 0:0 Коньяспор С
- 31.10.2018 Кахраманмарашспор 3:0 Коньяспор К
- 27.10.2018 Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир С
- 21.10.2018 Ризеспор 1:1 Коньяспор С
- 07.10.2018 Коньяспор 2:2 Бешикташ С
- 30.09.2018 Гёзтепе 3:2 Коньяспор С
- 26.09.2018 Йени Амасьаспор 2:5 Коньяспор К
- 22.09.2018 Кайсериспор 0:2 Коньяспор С
- 16.09.2018 Коньяспор 0:1 Фенербахче С
- 08.09.2018 Коньяспор 0:0 Аданаспор ТМК
- 31.08.2018 Малатьяспор 0:1 Коньяспор С
- 26.08.2018 Коньяспор 1:1 Бурсаспор С
- 18.08.2018 Антальяспор 3:3 Коньяспор С
- 12.08.2018 Коньяспор 3:2 Эрзурум ББ С
- 04.08.2018 Коньяспор 3:3 Эскишехирспор ТМК
- 31.07.2018 НАК Бреда 1:2 Коньяспор ТМК
- 29.07.2018 Коньяспор 0:2 Кайсериспор ТМК
- 26.07.2018 Аякс 0:1 Коньяспор ТМК
- 12.07.2018 Коньяспор 2:0 КСМ Студенцеск ТМК
- 19.05.2018 Фенербахче 3:2 Коньяспор С
Анкарагюджю (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 04.11.2018 Анкарагюджю 3:1 Кайсериспор С
- 31.10.2018 Анкарагюджю 1:0 Эрбаспор К
- 28.10.2018 Фенербахче 1:3 Анкарагюджю С
- 21.10.2018 Анкарагюджю 1:0 Малатьяспор С
- 06.10.2018 Бурсаспор 1:0 Анкарагюджю С
- 01.10.2018 Анкарагюджю 0:1 Антальяспор С
- 26.09.2018 Анкарагюджю 2:1 Serik Belediyespor К
- 21.09.2018 Эрзурум ББ 0:1 Анкарагюджю С
- 15.09.2018 Анкарагюджю 1:0 Акхисар С
- 08.09.2018 Генчлербирлиги 0:4 Анкарагюджю ТМК
- 02.09.2018 Касымпаша 2:1 Анкарагюджю С
- 25.08.2018 Анкарагюджю 2:2 Трабзонспор С
- 19.08.2018 Аланьяспор 0:2 Анкарагюджю С
- 10.08.2018 Анкарагюджю 1:3 Галатасарай С
- 21.07.2018 Эрзурум ББ 2:2 Анкарагюджю ТМК
- 07.05.2018 Анкарагюджю 1:1 Адана Демирспор ПЛТ
- 28.04.2018 Манисаспор 0:3 Анкарагюджю ПЛТ
- 22.04.2018 Анкарагюджю 4:0 Газиантеп ББ ПЛТ
- 14.04.2018 Умраньеспор 1:1 Анкарагюджю ПЛТ
- 07.04.2018 Анкарагюджю 3:2 Гиресунспор ПЛТ
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Анкарагюджю: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
- 12.05.2013 Коньяспор 1:0 Анкарагюджю Турецкая первая лига
- 05.03.2011 Коньяспор 0:2 Анкарагюджю Суперлига
- 02.10.2010 Анкарагюджю 4:1 Коньяспор Суперлига
- 01.02.2009 Анкарагюджю 1:3 Коньяспор Суперлига
- 19.04.2008 Анкарагюджю 0:3 Коньяспор Суперлига
- 01.12.2007 Коньяспор 1:0 Анкарагюджю Суперлига
Коньяспор
Анкарагюджю
-
1 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|11
|7
|3
|1
|15 - 4
|24
|2.
|Малатьяспор
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|3.
|Галатасарай
|11
|6
|2
|3
|19 - 14
|20
|4.
|Антальяспор
|11
|6
|2
|3
|15 - 16
|20
|5.
|Анкарагюджю
|0:0
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|6.
|Касымпаша
|11
|6
|1
|4
|24 - 18
|19
|7.
|Бешикташ
|11
|5
|3
|3
|19 - 14
|18
|8.
|Гёзтепе
|0:1
|12
|6
|0
|6
|14 - 13
|18
|9.
|Трабзонспор
|12
|4
|4
|4
|19 - 18
|16
|10.
|Коньяспор
|0:0
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|11.
|Бурсаспор
|11
|2
|7
|2
|9 - 9
|13
|12.
|Аланьяспор
|11
|4
|0
|7
|6 - 16
|12
|13.
|Кайсериспор
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|14.
|Сивасспор
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|15.
|Эрзурум ББ
|1:0
|12
|2
|5
|5
|9 - 13
|11
|16.
|Фенербахче
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|17.
|Акхисар
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|18.
|Ризеспор
|11
|1
|5
|5
|12 - 17
|8
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
46'
Коньяспор делает замену. Фындыклы Волкан уходит с поля, а Траоре Абду II выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Пинту Тьягу получил желтую карточку от судьи
32'
Джа-Джедже Брис получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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