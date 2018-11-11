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Стадион: Теле2 Арена
1:0
12' ГолУокер Кевин
|
12'
1:0
Состав команд
12
Omar
Eddahri
10
Мрабти
Керим
90
Moses
Ogbu
14
Ian
Sirelius
Юргорден 4-4-2
- Основной состав
- 1 Исакссон Андреас Вратарь
- 4 Ларссон Якоб Защитник
- 3 Даниэльссон Маркус Защитник
- 13 Ольссон Йонас Защитник
- 15 Аугустинссон Йонатан Защитник
- 9 Радетинац Харис Полузащитник
- 8 Уокер Кевин Полузащитник
- 21 Йоханссон Эрик Полузащитник
- 12 Omar Eddahri Полузащитник
- 19 Беркрот Никлас Нападающий
- 10 Мрабти Керим Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Вайо Томми Вратарь
- 5 Гуннарссон Никлас Защитник
- 14 Besard Sabovic Полузащитник
- 6 Карлстрём Йеспер Полузащитник
- 23 Ульвестад Фредрик Полузащитник
- 7 Косица Дзенис Нападающий
- 18 Чилуфя Эдвард Нападающий
- Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Сириус 4-3-3
- Основной состав
- 30 Lukas Jonsson Вратарь
- 8 Бьоркстрём Тим Защитник
- 4 Oscar Pehrsson Защитник
- 5 Daniel Jarl Защитник
- 3 Karl Larsson Защитник
- 19 Christer Gustafsson Полузащитник
- 23 Филип Хагланд Полузащитник
- 7 Разак Абдул Полузащитник
- 15 Лундхольм Сэм Нападающий
- 90 Moses Ogbu Нападающий
- 14 Ian Sirelius Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Оман-Перссон Роберт Защитник
- 20 Niklas Thor Полузащитник
- 16 Axel Bjoernstroem Полузащитник
- 9 Jonas Lindberg Полузащитник
- 26 Mohammed Saeid Нападающий
- 12 Henry Offia
- 35 Gustav Nyberg
- Главный тренер: Kim Bergstrand
Предыдущие игры
Юргорден (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 05.11.2018 Далкурд 1:2 Юргорден А
- 31.10.2018 Юргорден 2:0 Гётеборг А
- 28.10.2018 Эребру 1:1 Юргорден А
- 21.10.2018 Юргорден 0:0 АИК А
- 07.10.2018 Норрчёпинг 1:1 Юргорден А
- 30.09.2018 Юргорден 0:2 Эстерсунд А
- 26.09.2018 Сундсвалль 1:1 Юргорден А
- 22.09.2018 Треллеборг 0:3 Юргорден А
- 16.09.2018 Юргорден 0:1 Броммапойкарна А
- 02.09.2018 Хаммарбю 1:3 Юргорден А
- 26.08.2018 Юргорден 2:2 Эльфсборг А
- 22.08.2018 Сильвия 0:4 Юргорден К
- 19.08.2018 Юргорден 0:2 Кальмар А
- 12.08.2018 Хеккен 5:0 Юргорден А
- 02.08.2018 Мариуполь 2:1 Юргорден ЛЕ
- 29.07.2018 Юргорден 1:1 Сундсвалль А
- 26.07.2018 Юргорден 1:1 Мариуполь ЛЕ
- 22.07.2018 Юргорден 2:1 Хеккен А
- 15.07.2018 Кальмар 0:1 Юргорден А
- 08.07.2018 Юргорден 1:1 Норрчёпинг А
Сириус (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 05.11.2018 Сириус 1:1 Кальмар А
- 31.10.2018 Хеккен 2:1 Сириус А
- 28.10.2018 Сириус 4:2 Броммапойкарна А
- 21.10.2018 Треллеборг 1:2 Сириус А
- 06.10.2018 Сириус 4:2 Эльфсборг А
- 29.09.2018 Сириус 1:1 Норрчёпинг А
- 25.09.2018 Эребру 0:0 Сириус А
- 22.09.2018 Сириус 0:1 Эстерсунд А
- 17.09.2018 Сириус 1:1 Хаммарбю А
- 02.09.2018 Сундсвалль 4:0 Сириус А
- 26.08.2018 Мальмё 5:0 Сириус А
- 21.08.2018 Стрёмсберг 0:4 Сириус К
- 17.08.2018 Сириус 2:3 Далкурд А
- 10.08.2018 Гётеборг 2:3 Сириус А
- 28.07.2018 Далкурд 1:3 Сириус А
- 22.07.2018 Сириус 3:2 Гётеборг А
- 14.07.2018 Броммапойкарна 0:1 Сириус А
- 07.07.2018 Сириус 0:4 Мальмё А
- 03.07.2018 Сириус 1:3 Сундсвалль А
- 28.06.2018 Сириус 2:1 Хаммарбю ТМК
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Сириус: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
- 27.05.2018 Сириус 1:5 Юргорден Аллсвенскан
- 15.10.2017 Сириус 2:0 Юргорден Аллсвенскан
- 03.04.2017 Юргорден 0:2 Сириус Аллсвенскан
- 02.03.2014 Сириус 2:1 Юргорден Кубок Швеции
- 28.01.2012 Юргорден 1:2 Сириус Товарищеские матчи. Сборные
- 14.02.2009 Юргорден 1:1 Сириус Товарищеские матчи. Сборные
- 17.05.2008 Сириус 4:2 Юргорден Шведский кубок
- 27.02.2008 Сириус 2:1 Юргорден Товарищеские матчи. Сборные
Юргорден
Сириус
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|0:0
|30
|18
|11
|1
|49 - 16
|65
|2.
|Норрчёпинг
|0:0
|30
|18
|9
|3
|50 - 27
|63
|3.
|Хаммарбю
|0:1
|30
|17
|6
|7
|53 - 33
|57
|4.
|Мальмё
|0:0
|30
|16
|8
|6
|55 - 29
|56
|5.
|Хеккен
|0:0
|30
|16
|6
|8
|58 - 26
|54
|6.
|Эстерсунд
|1:0
|30
|16
|3
|11
|49 - 36
|51
|7.
|Юргорден
|1:0
|30
|13
|9
|8
|40 - 31
|48
|8.
|Сундсвалль
|0:1
|30
|12
|8
|10
|47 - 35
|44
|9.
|Эребру
|0:1
|30
|9
|8
|13
|33 - 38
|35
|10.
|Кальмар
|0:0
|30
|9
|8
|13
|27 - 34
|35
|11.
|Гётеборг
|1:0
|30
|9
|4
|17
|36 - 52
|31
|12.
|Эльфсборг
|0:0
|30
|7
|10
|13
|29 - 39
|31
|13.
|Сириус
|0:1
|30
|8
|6
|16
|37 - 61
|30
|14.
|Броммапойкарна
|2:0
|30
|8
|2
|20
|24 - 64
|26
|15.
|Далкурд
|1:0
|30
|6
|6
|18
|30 - 57
|24
|16.
|Треллеборг
|0:2
|30
|3
|6
|21
|24 - 63
|15
Первый тайм
12'
Г О О О О Л - Уокер Кевин бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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