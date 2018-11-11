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Стадион: Гримста
2:0
Первый тайм: 45'
6' Желтая карточкаIsak Joensson
2:0
22' ГолJack Lahne
26' Желтая карточкаLudvig Oehman
|
13'
1:0
22'
2:0
26'
Состав команд
25
Jack
Lahne
Броммапойкарна 4-3-3
- Основной состав
- 20 Петрич Никола Вратарь
- 15 Johan Falkmar Защитник
- 4 Ludvig Oehman Защитник
- 23 Erik Figueroa Защитник
- 19 Джазе Моханад Защитник
- 7 Markus Gustafsson Полузащитник
- 13 Хелльквист Филип Полузащитник
- 6 Gustav Sandberg-Magnusson Полузащитник
- 25 Jack Lahne Нападающий
- 9 Финнбогасон Кристьян Флоки Нападающий
- 2 Christopher Brandeborn Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Rasmus Emanuelsson Вратарь
- 29 Ройсхенберг Мартин Защитник
- 21 Maikel Полузащитник
- 14 Rasmus Alm Полузащитник
- 10 Petar Petrovic Полузащитник
- 11 Tim Soederstroem Полузащитник
- 17 Eric Jonana Нападающий
- Главный тренер: Roberth Bjoerknesjoe
Треллеборг 4-4-2
- Основной состав
- 30 Юханссон Марко Вратарь
- 12 Kofi Sarkodie Защитник
- 17 Isak Joensson Защитник
- 14 Блумквист Александр Защитник
- 5 Anton Tideman Защитник
- 20 Felix Hoerberg Полузащитник
- 16 Oscar Johansson I Полузащитник
- 3 Sebastian Ohlsson II Полузащитник
- 10 Zoran Jovanovic Полузащитник
- 11 Хуммет Денис Нападающий
- 9 Поде Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Магнус Андерссон Защитник
- 15 Нильсен Лассе II Защитник
- 27 Johan Brannefalk Защитник
- 22 Карлссон Отар Нападающий
- 23 Franz Brorsson III
- 32 Dennis Petersson
- 26 Haris Brkic
- Главный тренер: Patrick Winqvist
Предыдущие игры
Броммапойкарна (последние 20 матчей: +5 =2 -13)
- 05.11.2018 Эльфсборг 1:2 Броммапойкарна А
- 31.10.2018 Броммапойкарна 0:1 Норрчёпинг А
- 28.10.2018 Сириус 4:2 Броммапойкарна А
- 22.10.2018 Броммапойкарна 0:2 Гётеборг А
- 07.10.2018 Броммапойкарна 2:4 Хаммарбю А
- 30.09.2018 Кальмар 1:1 Броммапойкарна А
- 26.09.2018 Эстерсунд 3:1 Броммапойкарна А
- 21.09.2018 Броммапойкарна 1:3 Сундсвалль А
- 16.09.2018 Юргорден 0:1 Броммапойкарна А
- 02.09.2018 Броммапойкарна 0:3 Мальмё А
- 26.08.2018 Хеккен 6:0 Броммапойкарна А
- 23.08.2018 Фриска Вильор 1:3 Броммапойкарна К
- 19.08.2018 Броммапойкарна 0:2 АИК А
- 11.08.2018 Эребру 0:1 Броммапойкарна А
- 04.08.2018 Броммапойкарна 2:1 Далкурд А
- 28.07.2018 Гётеборг 3:0 Броммапойкарна А
- 22.07.2018 АИК 5:1 Броммапойкарна А
- 14.07.2018 Броммапойкарна 0:1 Сириус А
- 07.07.2018 Далкурд 3:0 Броммапойкарна А
- 27.05.2018 Броммапойкарна 0:0 Эребру А
Треллеборг (последние 20 матчей: +0 =5 -15)
- 05.11.2018 Треллеборг 0:1 Эстерсунд А
- 31.10.2018 Кальмар 2:1 Треллеборг А
- 26.10.2018 Треллеборг 2:2 Эльфсборг А
- 21.10.2018 Треллеборг 1:2 Сириус А
- 06.10.2018 Гётеборг 2:2 Треллеборг А
- 01.10.2018 Эребру 4:0 Треллеборг А
- 26.09.2018 Треллеборг 0:1 Далкурд А
- 22.09.2018 Треллеборг 0:3 Юргорден А
- 17.09.2018 Хеккен 2:1 Треллеборг А
- 31.08.2018 Треллеборг 1:1 Норрчёпинг А
- 26.08.2018 АИК 2:0 Треллеборг А
- 21.08.2018 Хесслехольм ИФ 3:2 Треллеборг К
- 18.08.2018 Мальмё 3:0 Треллеборг А
- 13.08.2018 Треллеборг 1:6 Сундсвалль А
- 05.08.2018 Хаммарбю 1:0 Треллеборг А
- 30.07.2018 Треллеборг 1:3 Хаммарбю А
- 21.07.2018 Эстерсунд 4:1 Треллеборг А
- 14.07.2018 Далкурд 2:2 Треллеборг А
- 07.07.2018 Треллеборг 1:4 АИК А
- 30.06.2018 Треллеборг 1:1 Люнгбю ТМК
Последние игры между собой
Броммапойкарна: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Треллеборг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
- 24.05.2018 Треллеборг 2:1 Броммапойкарна Аллсвенскан
- 06.08.2017 Броммапойкарна 3:0 Треллеборг Суперэттан
- 26.06.2017 Треллеборг 3:1 Броммапойкарна Суперэттан
- 02.10.2012 Треллеборг 0:4 Броммапойкарна Суперэттан
- 11.05.2012 Броммапойкарна 2:0 Треллеборг Суперэттан
- 16.09.2010 Броммапойкарна 0:3 Треллеборг Аллсвенскан
- 19.04.2010 Треллеборг 0:1 Броммапойкарна Аллсвенскан
- 16.08.2009 Броммапойкарна 2:2 Треллеборг Аллсвенскан
- 05.04.2009 Треллеборг 0:0 Броммапойкарна Аллсвенскан
Броммапойкарна
Треллеборг
-
4 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 5
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|0:0
|30
|18
|11
|1
|49 - 16
|65
|2.
|Норрчёпинг
|0:0
|30
|18
|9
|3
|50 - 27
|63
|3.
|Хаммарбю
|0:1
|30
|17
|6
|7
|53 - 33
|57
|4.
|Мальмё
|0:0
|30
|16
|8
|6
|55 - 29
|56
|5.
|Хеккен
|0:0
|30
|16
|6
|8
|58 - 26
|54
|6.
|Эстерсунд
|1:0
|30
|16
|3
|11
|49 - 36
|51
|7.
|Юргорден
|1:0
|30
|13
|9
|8
|40 - 31
|48
|8.
|Сундсвалль
|0:1
|30
|12
|8
|10
|47 - 35
|44
|9.
|Эребру
|0:1
|30
|9
|8
|13
|33 - 38
|35
|10.
|Кальмар
|0:0
|30
|9
|8
|13
|27 - 34
|35
|11.
|Гётеборг
|1:0
|30
|9
|4
|17
|36 - 52
|31
|12.
|Эльфсборг
|0:0
|30
|7
|10
|13
|29 - 39
|31
|13.
|Сириус
|0:1
|30
|8
|6
|16
|37 - 61
|30
|14.
|Броммапойкарна
|2:0
|30
|8
|2
|20
|24 - 64
|26
|15.
|Далкурд
|1:0
|30
|6
|6
|18
|30 - 57
|24
|16.
|Треллеборг
|0:2
|30
|3
|6
|21
|24 - 63
|15
Первый тайм
26'
Людвиг Эхман получил желтую карточку от судьи
22'
Г О О О О Л - Jack Lahne бьет в цель!
13'
Г О О О О О Л – Игрок команды Треллеборг забивает автогол
6'
Isak Joensson получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Grimsta IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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