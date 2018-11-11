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Стадион:
Броммапойкарна
2:0
Первый тайм: 45'
Треллеборг
0'
6' Желтая карточка
Isak Joensson
1:0
13' Гол в свои ворота
2:0
22' Гол
Jack Lahne
26' Желтая карточка
Ludvig Oehman
45'
Первый тайм
Желтая карточка
26'
Людвиг Эхман получил желтую карточку от судьи
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Jack Lahne бьет в цель!
Описание гола
13'
Г О О О О О Л – Игрок команды Треллеборг забивает автогол
Желтая карточка
6'
Isak Joensson получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Grimsta IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 5 Чехия 2 РОССИЯ
0 Андерсон Кевин 0 Тим Доминик
Позже Бразилия. Гонка
Позже 0 Федерер Роджер 0 Нисикори Кеи
Позже 0 Зверев Александр 0 Чилич Марин
Позже 0 Джокович Новак 0 Изнер Джон


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