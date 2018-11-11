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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Водафон
1:0
11' ГолGuven Yalcin
1:1
14' ГолБраз Давид
|
11'
1:0
14'
1:1
Состав команд
29
Зенгин
Толга
77
Генюл
Гёкхан
24
Вида
Домагой
88
Эркин
Джанер
22
Ляич
Адем
19
Guven
Yalcin
40
Браз
Давид
58
Эрдал
Зия
54
Emre
Kilinc
Бешикташ 4-2-3-1
- Основной состав
- 29 Зенгин Толга Вратарь
- 77 Генюл Гёкхан Защитник
- 5 Пепе Кеплер Защитник
- 24 Вида Домагой Защитник
- 88 Эркин Джанер Защитник
- 13 Хатчинсон Атиба Полузащитник
- 10 Озьякуп Огузхан Полузащитник
- 7 Куарежма Рикарду Полузащитник
- 22 Ляич Адем Полузащитник
- 8 Бабель Райан Полузащитник
- 19 Guven Yalcin Нападающий
- Запасные игроки
- 97 Ювакуран Утку Вратарь
- 30 Дестаноглу Эрсин Вратарь
- 14 Аксой Фатих Защитник
- 20 Уйсал Неджип Защитник
- 12 Роко Энсо Защитник
- 26 Токёз Дорукхан Полузащитник
- 11 Пектемек Мустафа Нападающий
- 99 Вагнер Лав Нападающий
- 95 Ларин Кайл Нападающий
- Главный тренер: Гюнеш Шенол
- Травмы и дисквалификации
- Тёре Гёкхан Травмирован
- Ленс Джермейн Травмирован
- Медель Гари Дисквалифицирован
Сивасспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 15 Tolgahan Acar Вратарь
- 20 Дуглас Перейра Защитник
- 40 Браз Давид Защитник
- 6 Бьярсмюр Маттиас Защитник
- 58 Эрдал Зия Защитник
- 37 Hakan Arslan I Полузащитник
- 4 Меджани Карл Полузащитник
- 7 Robson de Souza I Полузащитник
- 22 Торже Андрей-Габриэль Полузащитник
- 54 Emre Kilinc Полузащитник
- 2 Коне Аруна Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вурал Али Шашал Вратарь
- 93 Рочет Серхио Вратарь
- 3 Чифтчи Угюр Защитник
- 13 Папп Пол Защитник
- 23 Рыбалка Сергей Полузащитник
- 88 Н'Динга Дельвин Полузащитник
- 17 Карабулут Айдын Полузащитник
- 90 Сирьяк Гои-Би Нападающий
- 10 Демир Мухаммет Нападающий
- 11 Erdogan Yesilyurt
- Главный тренер: Туна Тамер
- Травмы и дисквалификации
- Mert Hakan Yandas Травмирован
Предыдущие игры
Бешикташ (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 08.11.2018 Генк 1:1 Бешикташ ЛЕ
- 03.11.2018 Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ С
- 29.10.2018 Бешикташ 4:1 Ризеспор С
- 25.10.2018 Бешикташ 2:4 Генк ЛЕ
- 21.10.2018 Гёзтепе 2:0 Бешикташ С
- 07.10.2018 Коньяспор 2:2 Бешикташ С
- 04.10.2018 Мальмё 2:0 Бешикташ ЛЕ
- 29.09.2018 Бешикташ 2:0 Кайсериспор С
- 24.09.2018 Фенербахче 1:1 Бешикташ С
- 20.09.2018 Бешикташ 3:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 15.09.2018 Бешикташ 2:1 Малатьяспор С
- 09.09.2018 Бешикташ 2:1 Алтынорду ТМК
- 02.09.2018 Бурсаспор 1:1 Бешикташ С
- 30.08.2018 Бешикташ 3:0 Партизан ЛЕ
- 26.08.2018 Бешикташ 2:3 Антальяспор С
- 23.08.2018 Партизан 1:1 Бешикташ ЛЕ
- 19.08.2018 Эрзурум ББ 1:3 Бешикташ С
- 16.08.2018 ЛАСК 2:1 Бешикташ ЛЕ
- 12.08.2018 Бешикташ 2:1 Акхисар С
- 09.08.2018 Бешикташ 1:0 ЛАСК ЛЕ
Сивасспор (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 05.11.2018 Сивасспор 0:0 Коньяспор С
- 31.10.2018 Бодрумспор 2:1 Сивасспор К
- 28.10.2018 Кайсериспор 2:0 Сивасспор С
- 20.10.2018 Сивасспор 0:0 Фенербахче С
- 07.10.2018 Малатьяспор 4:4 Сивасспор С
- 30.09.2018 Сивасспор 2:0 Бурсаспор С
- 23.09.2018 Антальяспор 2:1 Сивасспор С
- 16.09.2018 Сивасспор 2:2 Эрзурум ББ С
- 08.09.2018 Сивасспор 1:1 Бурсаспор ТМК
- 01.09.2018 Акхисар 1:1 Сивасспор С
- 26.08.2018 Сивасспор 0:3 Касымпаша С
- 17.08.2018 Трабзонспор 3:1 Сивасспор С
- 11.08.2018 Сивасспор 1:0 Аланьяспор С
- 26.07.2018 Эскишехирспор 2:2 Сивасспор ТМК
- 19.07.2018 Сивасспор 2:1 Сабаил ТМК
- 15.07.2018 Сивасспор 1:1 Тракторсази ТМК
- 19.05.2018 Бешикташ 5:1 Сивасспор С
- 13.05.2018 Сивасспор 2:2 Аланьяспор С
- 04.05.2018 Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор С
- 28.04.2018 Сивасспор 1:0 Генчлербирлиги С
Последние игры между собой
Бешикташ: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Сивасспор: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
- 19.05.2018 Бешикташ 5:1 Сивасспор Суперлига
- 23.12.2017 Сивасспор 2:1 Бешикташ Суперлига
- 16.04.2016 Сивасспор 1:2 Бешикташ Суперлига
- 22.11.2015 Бешикташ 2:0 Сивасспор Суперлига
- 08.03.2015 Сивасспор 0:1 Бешикташ Суперлига
- 19.10.2014 Бешикташ 3:2 Сивасспор Суперлига
- 27.04.2014 Сивасспор 3:0 Бешикташ Суперлига
- 09.12.2013 Бешикташ 1:1 Сивасспор Суперлига
- 23.02.2013 Сивасспор 0:1 Бешикташ Суперлига
- 01.10.2012 Бешикташ 0:1 Сивасспор Суперлига
- 09.02.2012 Сивасспор 1:1 Бешикташ Суперлига
- 30.10.2011 Бешикташ 3:1 Сивасспор Суперлига
- 02.04.2011 Сивасспор 1:0 Бешикташ Суперлига
- 07.01.2011 Сивасспор 2:2 Бешикташ Товарищеские матчи. Сборные
- 31.10.2010 Бешикташ 2:1 Сивасспор Суперлига
- 24.04.2010 Бешикташ 2:2 Сивасспор Суперлига
- 29.11.2009 Сивасспор 0:1 Бешикташ Суперлига
- 21.03.2009 Сивасспор 1:1 Бешикташ Суперлига
- 24.10.2008 Бешикташ 1:1 Сивасспор Суперлига
- 06.04.2008 Сивасспор 1:2 Бешикташ Суперлига
Бешикташ
Сивасспор
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|12
|8
|3
|1
|17 - 5
|27
|2.
|Галатасарай
|12
|7
|2
|3
|22 - 14
|23
|3.
|Касымпаша
|12
|7
|1
|4
|26 - 19
|22
|4.
|Малатьяспор
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|5.
|Антальяспор
|0:1
|12
|6
|2
|4
|15 - 17
|20
|6.
|Анкарагюджю
|12
|6
|1
|5
|15 - 13
|19
|7.
|Бешикташ
|0:0
|12
|5
|4
|3
|19 - 14
|19
|8.
|Гёзтепе
|12
|6
|0
|6
|15 - 14
|18
|9.
|Коньяспор
|12
|4
|5
|3
|17 - 14
|17
|10.
|Трабзонспор
|12
|4
|4
|4
|19 - 18
|16
|11.
|Фенербахче
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|12.
|Бурсаспор
|12
|2
|7
|3
|10 - 11
|13
|13.
|Аланьяспор
|12
|4
|0
|8
|6 - 18
|12
|14.
|Кайсериспор
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|15.
|Акхисар
|1:0
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|Сивасспор
|0:0
|12
|2
|6
|4
|12 - 17
|12
|17.
|Эрзурум ББ
|12
|2
|5
|5
|10 - 14
|11
|18.
|Ризеспор
|12
|1
|5
|6
|13 - 19
|8
Первый тайм
17'
Бабель Райан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
17'
16'
Guven Yalcin из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
15'
14'
Робиньо сделал результативную передачу.
14'
ГОООООЛ - Браз Давид Сивасспор забивает ударом головой
14'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Пепе Кеплер из команды Бешикташ.
14'
Отличные скиллы показывает Emre Kilinc, обводя своих соперников
13'
Сивасспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
13'
Матч возобновлен
13'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
12'
Отличный командный гол!
11'
Куарежма Рикарду сделал результативную передачу.
11'
ГОООООЛ - Guven Yalcin Бешикташ забивает ударом головой
11'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает отличный кросс...
11'
11'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
9'
9'
Удар от ворот произведет Бешикташ
9'
ШАНС! Эрдал Зия нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Пепе Кеплер ошибается в защите.
9'
Emre Kilinc из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
8'
Сивасспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
8'
Сивасспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
6'
5'
Дуглас Перейра из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
4'
Судья сигнализирует, что Куарежма Рикарду из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Emre Kilinc
4'
Сивасспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
3'
Сивасспор контролирует мяч.
3'
Сивасспор контролирует мяч.
2'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Бешикташ начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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