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Стадион:
Бешикташ
1:1
Первый тайм: 17'
Сивасспор
0'
1:0
11' Гол
Guven Yalcin
1:1
14' Гол
Браз Давид
17'
Первый тайм
17'
Бабель Райан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
17'
Бешикташ контролирует мяч.
16'
Guven Yalcin из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
15'
Бешикташ контролирует мяч.
14'
Робиньо сделал результативную передачу.
Описание гола
14'
ГОООООЛ - Браз Давид Сивасспор забивает ударом головой
Угловой
14'
Робиньо из команды Сивасспор подал угловой слева.
14'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Пепе Кеплер из команды Бешикташ.
14'
Отличные скиллы показывает Emre Kilinc, обводя своих соперников
13'
Сивасспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Матч возобновлен
13'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
12'
Отличный командный гол!
11'
Куарежма Рикарду сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
ГОООООЛ - Guven Yalcin Бешикташ забивает ударом головой
11'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает отличный кросс...
11'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
9'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Удар от ворот произведет Бешикташ
9'
ШАНС! Эрдал Зия нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Пепе Кеплер ошибается в защите.
9'
Emre Kilinc из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
8'
Сивасспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Сивасспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Робиньо из команды Сивасспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
5'
Дуглас Перейра из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Куарежма Рикарду из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Emre Kilinc
4'
Сивасспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Сивасспор контролирует мяч.
3'
Сивасспор контролирует мяч.
2'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Бешикташ контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Бешикташ начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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