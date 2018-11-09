Стадион: Malatya Stadyumu
4:0
Второй тайм: 59'
1:0
36' ГолГильерме Маркес
2:0
38' ГолАлексич Даниел
44' Желтая карточкаБутаиб Халид
3:0
48' ГолАлексич Даниел
4:0
51' ГолБутаиб Халид
Второй тайм
59'
Экубан Калеб из команды Трабзонспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
59'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
58'
58'
Соса Хосе из команды Трабзонспор забрасывает мяч в штрафную.
58'
57'
Соса Хосе из команды Трабзонспор пробил со штрафного, но очень мимо цели.
57'
Судья сигнализирует, что Бутаиб Халид из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Перейра Жоау
56'
56'
Малатьяспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Выглядело как неплохой момент. Новак Филип из команды Трабзонспор закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
55'
Экубан Калеб из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
54'
54'
Тактическая замена. Хоссейни Маджид уходит с поля и его заменяет Huseyin Turkmen
54'
Тактическая замена. Abdulkadir Omur уходит с поля и его заменяет Экубан Калеб
54'
Хоссейни Маджид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Каш Эркан из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
53'
Соса Хосе из команды Трабзонспор играет слишком грубо. Бюйюк Адем оказался на газоне.
52'
Судья свистит. Murat Yildirim атаковал сзади соперника. Это Шахан Олджай заработал своей команде штрафной
51'
Гильерме Маркес сделал результативную передачу.
51'
ГОООООЛ - Бутаиб Халид Малатьяспор забивает ударом головой
51'
Гильерме Маркес из команды Малатьяспор подал угловой слева.
51'
Гильерме Маркес из команды Малатьяспор отдал передачу, которая была заблокирована.
50'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
Малатьяспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
50'
Отличные скиллы показывает Abdulkadir Omur, обводя своих соперников
49'
Матч возобновится спорным мячом
49'
Матч остановлен
48'
Г О О О О Л Алексич Даниел закручивает штрафной в сетку! Великолепно
47'
Судья сигнализирует, что Туре Зарго из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Бюйюк Адем
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Кыврак Онур взял и забрал мяч на выходе
48'
Алексич Даниел из команды Малатьяспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
48'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Кыврак Онур пострадал.
47'
46'
Бюйюк Адем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор забрасывает мяч в штрафную.
46'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Перейра Жоау пострадал.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
Соса Хосе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
45'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
44'
Бутаиб Халид - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
43'
Судья сигнализирует, что Бутаиб Халид из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Нвакаеме Энтони
43'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
43'
Бюйюк Адем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
42'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
42'
Игрок из команды Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Фарноль Фабьен не дал случится голу! Новак Филип должен был забивать, но Фарноль Фабьен сделал отличный сейв
41'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает передачу одноклубнику.
41'
41'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Родальега Уго из команды Трабзонспор делает передачу одноклубнику.
41'
Онази Оджени из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
41'
40'
Родальега Уго нанес удар, мяч был парирован, но Фарноль Фабьен не удержал его в руках.
40'
Соса Хосе нанес удар издали, а Фарноль Фабьен отбил его обратно в игру!
40'
39'
ШАНС! Алексич Даниел нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
39'
Отличный гол забил Алексич Даниел
38'
Гильерме Маркес сделал результативную передачу.
38'
Г О О О О Л - Алексич Даниел классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
38'
Гильерме Маркес из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
36'
Бутаиб Халид сделал результативную передачу.
36'
Г О О О О Л - Гильерме Маркес изменил счет на табло!
36'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор делает пас партнеру.
36'
Онази Оджени ошибается в защите.
36'
36'
Abdulkadir Omur наказан за толчок Каш Эркан
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
34'
Гильерме Маркес наказан за толчок Соса Хосе
34'
34'
Бутаиб Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
Судья сигнализирует, что Бутаиб Халид из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Перейра Жоау
31'
31'
31'
Выглядело как неплохой момент. Соса Хосе из команды Трабзонспор закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
31'
31'
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
29'
Алексич Даниел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
27'
27'
26'
Соса Хосе из команды Трабзонспор пробил со штрафного, но очень мимо цели.
26'
Судья свистит. Мина Артуро атаковал сзади соперника. Это Соса Хосе заработал своей команде штрафной
25'
Матч возобновится спорным мячом
25'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Родальега Уго из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
23'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
23'
Как он промахнулся? Родальега Уго имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
23'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает отличный кросс...
23'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
22'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
21'
Алексич Даниел не смог попасть в створ ударом издали
21'
Малатьяспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
21'
Шанс! Соса Хосе из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
21'
Плохо сыграл Мина Артуро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
20'
20'
20'
Шебаке Иссам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Родальега Уго нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
19'
Отличные скиллы показывает Шахан Олджай, обводя своих соперников
18'
18'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор делает неудачный навес.
17'
16'
Судья свистит. Мина Артуро атаковал сзади соперника. Это Родальега Уго заработал своей команде штрафной
16'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
15'
Судья сигнализирует, что Гильерме Маркес из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Соса Хосе
15'
Sadik Ciftpinar наказан за толчок Abdulkadir Omur
15'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
14'
13'
Судья сигнализирует, что Бутаиб Халид из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Соса Хосе
13'
12'
Нвакаеме Энтони из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
11'
Игрок из команды Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
11'
11'
Йылдыз Ахмед наказан за толчок Онази Оджени
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
10'
Шебаке Иссам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
9'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Соса Хосе пострадал.
9'
9'
9'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор навешивает в штрафную с рикошетом.
9'
8'
7'
7'
Шебаке Иссам возвращается на поле.
7'
Матч возобновлен
7'
Ох, нехорошо это выглядит. Шебаке Иссам получил травму и медбригада забирает его с поля.
6'
Шебаке Иссам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Нвакаеме Энтони наказан за толчок Шебаке Иссам
5'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор навешивает в штрафную с рикошетом.
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
5'
Малатьяспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
4'
Как он промахнулся? Бутаиб Халид имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
4'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
Кыврак Онур взял и забрал мяч на выходе
4'
Каш Эркан из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
4'
Плохо сыграл Перейра Жоау - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
3'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
3'
2'
Алексич Даниел из команды Малатьяспор делает неудачный навес.
2'
2'
Соса Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Гильерме Маркес из команды Малатьяспор подал угловой слева.
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Хоссейни Маджид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Йылдыз Ахмед из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Малатьяспор начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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