  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Турция
  5. Суперлига
Стадион:
Малатьяспор
4:0
Второй тайм: 59'
Трабзонспор
0'
1:0
36' Гол
Гильерме Маркес
2:0
38' Гол
Алексич Даниел
44' Желтая карточка
Бутаиб Халид
3:0
48' Гол
Алексич Даниел
4:0
51' Гол
Бутаиб Халид
59'
Второй тайм
59'
Экубан Калеб из команды Трабзонспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
59'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
58'
Sadik Ciftpinar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Соса Хосе из команды Трабзонспор забрасывает мяч в штрафную.
58'
Малатьяспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Соса Хосе из команды Трабзонспор пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Бутаиб Халид из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Перейра Жоау
56'
Трабзонспор контролирует мяч.
56'
Малатьяспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Выглядело как неплохой момент. Новак Филип из команды Трабзонспор закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
55'
Экубан Калеб из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
54'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Тактическая замена. Хоссейни Маджид уходит с поля и его заменяет Huseyin Turkmen
54'
Тактическая замена. Abdulkadir Omur уходит с поля и его заменяет Экубан Калеб
54'
Хоссейни Маджид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Каш Эркан из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
53'
Соса Хосе из команды Трабзонспор играет слишком грубо. Бюйюк Адем оказался на газоне.
Фол, нарушение
52'
Судья свистит. Murat Yildirim атаковал сзади соперника. Это Шахан Олджай заработал своей команде штрафной
51'
Гильерме Маркес сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
ГОООООЛ - Бутаиб Халид Малатьяспор забивает ударом головой
Угловой
51'
Гильерме Маркес из команды Малатьяспор подал угловой слева.
51'
Гильерме Маркес из команды Малатьяспор отдал передачу, которая была заблокирована.
50'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
Малатьяспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Sadik Ciftpinar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Отличные скиллы показывает Abdulkadir Omur, обводя своих соперников
49'
Матч возобновится спорным мячом
49'
Матч остановлен
Описание гола
48'
Г О О О О Л Алексич Даниел закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Туре Зарго из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Бюйюк Адем
46'
Малатьяспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Кыврак Онур взял и забрал мяч на выходе
48'
Алексич Даниел из команды Малатьяспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
Фол, нарушение
48'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Кыврак Онур пострадал.
47'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Бюйюк Адем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
46'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Перейра Жоау пострадал.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
45'
Соса Хосе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
45'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
Желтая карточка
44'
Бутаиб Халид - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Бутаиб Халид из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Нвакаеме Энтони
43'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
43'
Бюйюк Адем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
42'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Мина Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Игрок из команды Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Фарноль Фабьен не дал случится голу! Новак Филип должен был забивать, но Фарноль Фабьен сделал отличный сейв
41'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает передачу одноклубнику.
41'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
41'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Родальега Уго из команды Трабзонспор делает передачу одноклубнику.
41'
Онази Оджени из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
41'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Родальега Уго нанес удар, мяч был парирован, но Фарноль Фабьен не удержал его в руках.
40'
Соса Хосе нанес удар издали, а Фарноль Фабьен отбил его обратно в игру!
40'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
39'
ШАНС! Алексич Даниел нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
39'
Отличный гол забил Алексич Даниел
38'
Гильерме Маркес сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Алексич Даниел классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
38'
Гильерме Маркес из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
36'
Бутаиб Халид сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Гильерме Маркес изменил счет на табло!
36'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор делает пас партнеру.
36'
Онази Оджени ошибается в защите.
36'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
36'
Abdulkadir Omur наказан за толчок Каш Эркан
35'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
Фол, нарушение
34'
Гильерме Маркес наказан за толчок Соса Хосе
34'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Бутаиб Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Бутаиб Халид из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Перейра Жоау
31'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Малатьяспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Выглядело как неплохой момент. Соса Хосе из команды Трабзонспор закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
31'
Sadik Ciftpinar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
30'
Мина Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
29'
Алексич Даниел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
28'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
27'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Соса Хосе из команды Трабзонспор пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
26'
Судья свистит. Мина Артуро атаковал сзади соперника. Это Соса Хосе заработал своей команде штрафной
25'
Матч возобновится спорным мячом
25'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Родальега Уго из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
23'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
23'
Как он промахнулся? Родальега Уго имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
23'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает отличный кросс...
23'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Трабзонспор контролирует мяч.
22'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
21'
Алексич Даниел не смог попасть в створ ударом издали
21'
Малатьяспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
21'
Шанс! Соса Хосе из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
21'
Плохо сыграл Мина Артуро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
20'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
20'
Малатьяспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Шебаке Иссам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Родальега Уго нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
19'
Отличные скиллы показывает Шахан Олджай, обводя своих соперников
18'
Малатьяспор контролирует мяч.
18'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор делает неудачный навес.
17'
Малатьяспор контролирует мяч.
Фол, нарушение
16'
Судья свистит. Мина Артуро атаковал сзади соперника. Это Родальега Уго заработал своей команде штрафной
16'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Гильерме Маркес из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Соса Хосе
Фол, нарушение
15'
Sadik Ciftpinar наказан за толчок Abdulkadir Omur
15'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
14'
Малатьяспор контролирует мяч.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Бутаиб Халид из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Соса Хосе
13'
Трабзонспор контролирует мяч.
12'
Нвакаеме Энтони из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Sadik Ciftpinar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
Мина Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Йылдыз Ахмед наказан за толчок Онази Оджени
11'
Мина Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
10'
Шебаке Иссам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Соса Хосе пострадал.
9'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Мина Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор навешивает в штрафную с рикошетом.
9'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
7'
Шебаке Иссам возвращается на поле.
7'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
7'
Ох, нехорошо это выглядит. Шебаке Иссам получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
6'
Шебаке Иссам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
5'
Нвакаеме Энтони наказан за толчок Шебаке Иссам
5'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор навешивает в штрафную с рикошетом.
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
5'
Малатьяспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
4'
Как он промахнулся? Бутаиб Халид имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
4'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
Кыврак Онур взял и забрал мяч на выходе
4'
Каш Эркан из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
4'
Плохо сыграл Перейра Жоау - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
3'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
3'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
2'
Алексич Даниел из команды Малатьяспор делает неудачный навес.
2'
Малатьяспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Соса Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Гильерме Маркес из команды Малатьяспор подал угловой слева.
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Хоссейни Маджид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Йылдыз Ахмед из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
1'
Малатьяспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Малатьяспор начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Позже 0 Швеция 0 РОССИЯ


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация