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Стадион: Guldfaageln Arena
29' Желтая карточкаЧима Акас
|
29'
Состав команд
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
12
Чима
Акас
Кальмар 3-4-3
- Основной состав
- 32 Хёгг Лукас Вратарь
- 35 Johan Stenmark Защитник
- 23 Эльм Виктор Защитник
- 5 Агардиус Виктор Защитник
- 4 Дюрестам Микаэль Полузащитник
- 6 Эльм Расмус Полузащитник
- 29 Ромариньо Перейра Полузащитник
- 12 Чима Акас Полузащитник
- 39 Isak Magnusson Нападающий
- 38 Adam Hellborg Нападающий
- 24 Сахпекидис Филип Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ole Soederberg Вратарь
- 13 Нури Эмин Защитник
- 10 Эрикссон Тобиас Полузащитник
- 34 Халльберг Херман Полузащитник
- 27 Диуф Папе Алиун Нападающий
- 91 Hiago II
- 50 Jackson Jaja Coelho II
- Главный тренер: Henrik Rydstroem
АИК 3-5-2
- Основной состав
- 23 Budimir Janosevic Вратарь
- 6 Милошевич Александер Защитник
- 3 Карлссон Пер II Защитник
- 24 Robin Jansson Защитник
- 14 Heradi Rashidi Полузащитник
- 16 Ларссон Себастьян Полузащитник
- 25 Димитриадис Панайотис Полузащитник
- 20 Элюнусси Тарик Полузащитник
- 9 Линдквист Расмус Полузащитник
- 22 Стефанелли Николас Нападающий
- 36 Гойтом Хенок Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Стаматопулос Кенни Вратарь
- 26 Экстранд Йоэль Защитник
- 2 Хаукссон Хаукур Полузащитник
- 10 Авдич Денни Полузащитник
- 11 Сильва Стефан Нападающий
- 32 Adam Ben Lamin
- 18 Bilal Hussein
- Главный тренер: Норлинг Рикард
Предыдущие игры
Кальмар (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 05.11.2018 Сириус 1:1 Кальмар А
- 31.10.2018 Кальмар 2:1 Треллеборг А
- 28.10.2018 Хаммарбю 0:0 Кальмар А
- 21.10.2018 Кальмар 1:2 Норрчёпинг А
- 08.10.2018 Сундсвалль 2:0 Кальмар А
- 30.09.2018 Кальмар 1:1 Броммапойкарна А
- 27.09.2018 Кальмар 1:2 Хеккен А
- 23.09.2018 Мальмё 4:0 Кальмар А
- 17.09.2018 Кальмар 0:0 Далкурд А
- 02.09.2018 Эльфсборг 1:1 Кальмар А
- 27.08.2018 Кальмар 0:1 Эребру А
- 22.08.2018 Ассириска ИК 3:1 Кальмар К
- 19.08.2018 Юргорден 0:2 Кальмар А
- 12.08.2018 Эстерсунд 2:0 Кальмар А
- 04.08.2018 Кальмар 2:1 Гётеборг А
- 29.07.2018 АИК 1:0 Кальмар А
- 21.07.2018 Кальмар 0:2 Сундсвалль А
- 15.07.2018 Кальмар 0:1 Юргорден А
- 08.07.2018 Гётеборг 1:3 Кальмар А
- 30.06.2018 Оденсе 2:0 Кальмар ТМК
АИК (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 04.11.2018 АИК 0:0 Сундсвалль А
- 01.11.2018 Эстерсунд 1:2 АИК А
- 29.10.2018 АИК 1:1 Мальмё А
- 21.10.2018 Юргорден 0:0 АИК А
- 07.10.2018 АИК 1:1 Эребру А
- 30.09.2018 Далкурд 0:4 АИК А
- 27.09.2018 Гётеборг 0:2 АИК А
- 23.09.2018 АИК 1:0 Хаммарбю А
- 16.09.2018 Норрчёпинг 2:0 АИК А
- 01.09.2018 АИК 3:0 Хеккен А
- 26.08.2018 АИК 2:0 Треллеборг А
- 23.08.2018 Сандвикен 0:2 АИК К
- 19.08.2018 Броммапойкарна 0:2 АИК А
- 12.08.2018 АИК 1:0 Эльфсборг А
- 02.08.2018 АИК 0:1 Нордшелланн ЛЕ
- 29.07.2018 АИК 1:0 Кальмар А
- 26.07.2018 Нордшелланн 1:0 АИК ЛЕ
- 22.07.2018 АИК 5:1 Броммапойкарна А
- 19.07.2018 АИК 1:1 Шемрок Роверс ЛЕ
- 15.07.2018 Сундсвалль 0:1 АИК А
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
АИК: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 29.07.2018 АИК 1:0 Кальмар Аллсвенскан
- 30.07.2017 АИК 0:1 Кальмар Аллсвенскан
- 09.07.2017 Кальмар 0:1 АИК Аллсвенскан
- 06.11.2016 АИК 3:1 Кальмар Аллсвенскан
- 10.07.2016 Кальмар 1:1 АИК Аллсвенскан
- 16.08.2015 АИК 2:1 Кальмар Аллсвенскан
- 05.07.2015 Кальмар 0:0 АИК Аллсвенскан
- 01.11.2014 Кальмар 1:1 АИК Аллсвенскан
- 12.07.2014 АИК 3:0 Кальмар Аллсвенскан
- 15.09.2013 АИК 0:0 Кальмар Аллсвенскан
- 12.05.2013 Кальмар 2:1 АИК Аллсвенскан
- 05.08.2012 АИК 1:2 Кальмар Аллсвенскан
- 09.04.2012 Кальмар 1:2 АИК Аллсвенскан
- 18.02.2012 АИК 0:2 Кальмар Товарищеские матчи. Сборные
- 24.07.2011 АИК 2:1 Кальмар Аллсвенскан
- 25.05.2011 Кальмар 1:0 АИК Аллсвенскан
- 22.09.2010 АИК 0:1 Кальмар Аллсвенскан
- 19.04.2010 Кальмар 0:3 АИК Аллсвенскан
- 22.08.2009 АИК 1:1 Кальмар Аллсвенскан
- 13.04.2009 Кальмар 0:1 АИК Аллсвенскан
Кальмар
АИК
-
0 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|0:0
|30
|18
|11
|1
|49 - 16
|65
|2.
|Норрчёпинг
|0:0
|30
|18
|9
|3
|50 - 27
|63
|3.
|Хаммарбю
|0:1
|30
|17
|6
|7
|53 - 33
|57
|4.
|Мальмё
|0:0
|30
|16
|8
|6
|55 - 29
|56
|5.
|Хеккен
|0:0
|30
|16
|6
|8
|58 - 26
|54
|6.
|Эстерсунд
|1:0
|30
|16
|3
|11
|49 - 36
|51
|7.
|Юргорден
|1:0
|30
|13
|9
|8
|40 - 31
|48
|8.
|Сундсвалль
|0:1
|30
|12
|8
|10
|47 - 35
|44
|9.
|Эребру
|0:1
|30
|9
|8
|13
|33 - 38
|35
|10.
|Кальмар
|0:0
|30
|9
|8
|13
|27 - 34
|35
|11.
|Гётеборг
|1:0
|30
|9
|4
|17
|36 - 52
|31
|12.
|Эльфсборг
|0:0
|30
|7
|10
|13
|29 - 39
|31
|13.
|Сириус
|0:1
|30
|8
|6
|16
|37 - 61
|30
|14.
|Броммапойкарна
|2:0
|30
|8
|2
|20
|24 - 64
|26
|15.
|Далкурд
|1:0
|30
|6
|6
|18
|30 - 57
|24
|16.
|Треллеборг
|0:2
|30
|3
|6
|21
|24 - 63
|15
Первый тайм
29'
Чима Акас получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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