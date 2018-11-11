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Стадион: Ямткрафт Арена
22' Желтая карточкаБарни Юнес
1:0
29' ГолМукииби Рональд
|
22'
29'
1:0
Состав команд
77
Сандберг
Ноа
10
Айеш
Хосам
13
Фенгер
Мадс
14
Барни
Юнес
Эстерсунд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Кейта Али II Вратарь
- 24 Мукииби Рональд Защитник
- 6 Бергквист Даг Защитник
- 77 Сандберг Ноа Защитник
- 2 Петтерссон Том Защитник
- 88 Jerell Sellars Полузащитник
- 5 Амин Реван Полузащитник
- 17 Эдвардс Кертис Полузащитник
- 10 Айеш Хосам Нападающий
- 99 Исламович Дино Нападающий
- 13 Фрицсон Лудвиг Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Андерссон Андреас Вратарь
- 19 Видгрен Деннис Защитник
- 32 Кпозо Патрик Защитник
- 7 Арин Франк Полузащитник
- 8 Хопкатт Джейми Нападающий
- 11 Henrik Bellman
- Главный тренер: Ian Burchnall
Хаммарбю 4-3-3
- Основной состав
- 25 Davor Blazevic Вратарь
- 2 Сандберг Симон Защитник
- 13 Фенгер Мадс Защитник
- 5 Фельман Давид Защитник
- 3 Neto Borges Защитник
- 4 Bjoern Paulsen Полузащитник
- 22 Танкович Муамер Полузащитник
- 14 Барни Юнес Полузащитник
- 7 Имад Халили Нападающий
- 40 Джурджич Никола Нападающий
- 6 Хамад Илоан Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Benny Lekstroem Вратарь
- 77 Матс Солхеим Защитник
- 10 Бакирчиоглу Кеннеди Полузащитник
- 16 Leo Bengtsson Нападающий
- 11 Родич Владимир Нападающий
- 9 Свеннсен Сандер Нападающий
- 21 Oscar Krusnell
- Главный тренер: Stefan Billborn
Предыдущие игры
Эстерсунд (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 05.11.2018 Треллеборг 0:1 Эстерсунд А
- 01.11.2018 Эстерсунд 1:2 АИК А
- 28.10.2018 Норрчёпинг 4:2 Эстерсунд А
- 21.10.2018 Хеккен 2:0 Эстерсунд А
- 05.10.2018 Эстерсунд 3:0 Далкурд А
- 30.09.2018 Юргорден 0:2 Эстерсунд А
- 26.09.2018 Эстерсунд 3:1 Броммапойкарна А
- 22.09.2018 Сириус 0:1 Эстерсунд А
- 15.09.2018 Эстерсунд 2:3 Мальмё А
- 01.09.2018 Эребру 2:1 Эстерсунд А
- 26.08.2018 Эстерсунд 1:2 Сундсвалль А
- 23.08.2018 Гуте 2:5 Эстерсунд К
- 20.08.2018 Гётеборг 2:1 Эстерсунд А
- 12.08.2018 Эстерсунд 2:0 Кальмар А
- 06.08.2018 Эльфсборг 0:2 Эстерсунд А
- 28.07.2018 Эстерсунд 1:0 Эльфсборг А
- 21.07.2018 Эстерсунд 4:1 Треллеборг А
- 14.07.2018 Мальмё 1:1 Эстерсунд А
- 09.07.2018 Хаммарбю 1:2 Эстерсунд А
- 01.07.2018 Вайле 2:2 Эстерсунд ТМК
Хаммарбю (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 04.11.2018 Хаммарбю 1:0 Хеккен А
- 31.10.2018 Сундсвалль 2:3 Хаммарбю А
- 28.10.2018 Хаммарбю 0:0 Кальмар А
- 20.10.2018 Мальмё 2:1 Хаммарбю А
- 07.10.2018 Броммапойкарна 2:4 Хаммарбю А
- 01.10.2018 Хаммарбю 3:0 Гётеборг А
- 26.09.2018 Хаммарбю 0:1 Эльфсборг А
- 23.09.2018 АИК 1:0 Хаммарбю А
- 17.09.2018 Сириус 1:1 Хаммарбю А
- 02.09.2018 Хаммарбю 1:3 Юргорден А
- 27.08.2018 Далкурд 2:3 Хаммарбю А
- 23.08.2018 Карлштад Юнайтед 0:3 Хаммарбю К
- 20.08.2018 Хаммарбю 2:0 Эребру А
- 13.08.2018 Норрчёпинг 0:0 Хаммарбю А
- 05.08.2018 Хаммарбю 1:0 Треллеборг А
- 30.07.2018 Треллеборг 1:3 Хаммарбю А
- 23.07.2018 Хаммарбю 4:1 Далкурд А
- 16.07.2018 Эльфсборг 0:0 Хаммарбю А
- 09.07.2018 Хаммарбю 1:2 Эстерсунд А
- 03.07.2018 Гуте 3:7 Хаммарбю ТМК
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Хаммарбю: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
- 09.07.2018 Хаммарбю 1:2 Эстерсунд Аллсвенскан
- 13.08.2017 Хаммарбю 2:2 Эстерсунд Аллсвенскан
- 26.06.2017 Хаммарбю 0:3 Эстерсунд Товарищеские матчи. Клубы
- 07.05.2017 Эстерсунд 2:1 Хаммарбю Аллсвенскан
- 05.03.2017 Эстерсунд 1:0 Хаммарбю Кубок
- 26.10.2016 Эстерсунд 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 04.04.2016 Хаммарбю 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан
- 31.01.2016 Хаммарбю 0:2 Эстерсунд Товарищеские матчи. Клубы
- 21.10.2014 Хаммарбю 4:2 Эстерсунд Суперэттан
- 15.06.2014 Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Суперэттан
- 02.11.2013 Хаммарбю 2:1 Эстерсунд Суперэттан
- 29.06.2013 Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Суперэттан
Эстерсунд
Хаммарбю
-
1 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 8
-
0 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
0 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|0:0
|30
|18
|11
|1
|49 - 16
|65
|2.
|Норрчёпинг
|0:0
|30
|18
|9
|3
|50 - 27
|63
|3.
|Хаммарбю
|0:1
|30
|17
|6
|7
|53 - 33
|57
|4.
|Мальмё
|0:0
|30
|16
|8
|6
|55 - 29
|56
|5.
|Хеккен
|0:0
|30
|16
|6
|8
|58 - 26
|54
|6.
|Эстерсунд
|1:0
|30
|16
|3
|11
|49 - 36
|51
|7.
|Юргорден
|1:0
|30
|13
|9
|8
|40 - 31
|48
|8.
|Сундсвалль
|0:1
|30
|12
|8
|10
|47 - 35
|44
|9.
|Эребру
|0:1
|30
|9
|8
|13
|33 - 38
|35
|10.
|Кальмар
|0:0
|30
|9
|8
|13
|27 - 34
|35
|11.
|Гётеборг
|1:0
|30
|9
|4
|17
|36 - 52
|31
|12.
|Эльфсборг
|0:0
|30
|7
|10
|13
|29 - 39
|31
|13.
|Сириус
|0:1
|30
|8
|6
|16
|37 - 61
|30
|14.
|Броммапойкарна
|2:0
|30
|8
|2
|20
|24 - 64
|26
|15.
|Далкурд
|1:0
|30
|6
|6
|18
|30 - 57
|24
|16.
|Треллеборг
|0:2
|30
|3
|6
|21
|24 - 63
|15
Первый тайм
29'
Г О О О О Л - Мукииби Рональд бьет в цель!
22'
Барни Юнес получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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