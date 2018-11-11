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Стадион:
Эстерсунд
1:0
Первый тайм: 45'
Хаммарбю
0'
22' Желтая карточка
Барни Юнес
1:0
29' Гол
Мукииби Рональд
45'
Первый тайм
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Мукииби Рональд бьет в цель!
Желтая карточка
22'
Барни Юнес получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 5 Чехия 2 РОССИЯ
0 Андерсон Кевин 0 Тим Доминик
Позже Бразилия. Гонка
Позже 0 Федерер Роджер 0 Нисикори Кеи
Позже 0 Зверев Александр 0 Чилич Марин
Позже 0 Джокович Новак 0 Изнер Джон


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