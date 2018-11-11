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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Stadion
Состав команд
27
Далин
Юхан
18
Галль
Ромен
13
Кайб
Рами
17
Фрик
Пер
Мальмё 3-5-2
- Основной состав
- 27 Далин Юхан Вратарь
- 31 Брорссон Франц Защитник
- 24 Нильсен Лассе Защитник
- 4 Сафари Беранг Защитник
- 2 Ларссон Эрик Полузащитник
- 14 Кристиансен Андерс Полузащитник
- 6 Левицки Оскар Полузащитник
- 18 Галль Ромен Полузащитник
- 3 Бинаку Эгзон Полузащитник
- 9 Розенберг Маркус Нападающий
- 23 Антонссон Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Андерссон Фредрик Вратарь
- 17 Бенгтссон Расмус Защитник
- 8 Траустасон Арнор Полузащитник
- 7 Баширу Фуад Полузащитник
- 5 Рикс Сёрен Полузащитник
- 10 Страндберг Карлос Нападающий
- Молинс Гильермо Нападающий
- Главный тренер: Уве Рослер
Эльфсборг 4-5-1
- Основной состав
- 1 Стур-Эллегор Кевин Вратарь
- 27 Хольст Фредерик Защитник
- 28 Gustav Henriksson Защитник
- 12 Joakim Nilsson II Защитник
- 13 Кайб Рами Защитник
- 10 Лундевалль Симон Полузащитник
- 24 Ишизаки Стефан Полузащитник
- 8 Холмен Самуэль Полузащитник
- 16 Robert Gojani Полузащитник
- 17 Фрик Пер Полузащитник
- 22 Проделль Виктор Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Маннс Йеспер Защитник
- 6 Йонссон Юн Защитник
- 23 Alex Dyer Полузащитник
- 21 Бойсен Давид Полузащитник
- 25 Кабаши Ариан Нападающий
- 19 Jesper Karlsson
- 31 Tim Roenning
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Предыдущие игры
Мальмё (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 08.11.2018 Мальмё 1:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 04.11.2018 Гётеборг 0:3 Мальмё А
- 01.11.2018 Мальмё 4:0 Эребру А
- 29.10.2018 АИК 1:1 Мальмё А
- 25.10.2018 Сарпсборг-08 1:1 Мальмё ЛЕ
- 20.10.2018 Мальмё 2:1 Хаммарбю А
- 07.10.2018 Хеккен 1:1 Мальмё А
- 04.10.2018 Мальмё 2:0 Бешикташ ЛЕ
- 30.09.2018 Мальмё 0:0 Сундсвалль А
- 26.09.2018 Норрчёпинг 3:1 Мальмё А
- 23.09.2018 Мальмё 4:0 Кальмар А
- 20.09.2018 Генк 2:0 Мальмё ЛЕ
- 15.09.2018 Эстерсунд 2:3 Мальмё А
- 02.09.2018 Броммапойкарна 0:3 Мальмё А
- 30.08.2018 Митьюлланд 0:2 Мальмё ЛЕ
- 26.08.2018 Мальмё 5:0 Сириус А
- 23.08.2018 Мальмё 2:2 Митьюлланд ЛЕ
- 18.08.2018 Мальмё 3:0 Треллеборг А
- 14.08.2018 Види 0:0 Мальмё ЛЧ
- 10.08.2018 Далкурд 0:1 Мальмё А
Эльфсборг (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 05.11.2018 Эльфсборг 1:2 Броммапойкарна А
- 30.10.2018 Эльфсборг 0:0 Далкурд А
- 26.10.2018 Треллеборг 2:2 Эльфсборг А
- 21.10.2018 Эльфсборг 2:0 Сундсвалль А
- 06.10.2018 Сириус 4:2 Эльфсборг А
- 01.10.2018 Эльфсборг 0:3 Хеккен А
- 26.09.2018 Хаммарбю 0:1 Эльфсборг А
- 22.09.2018 Эльфсборг 1:0 Эребру А
- 16.09.2018 Гётеборг 2:2 Эльфсборг А
- 02.09.2018 Эльфсборг 1:1 Кальмар А
- 26.08.2018 Юргорден 2:2 Эльфсборг А
- 22.08.2018 Мутала 0:4 Эльфсборг К
- 19.08.2018 Эльфсборг 0:1 Норрчёпинг А
- 12.08.2018 АИК 1:0 Эльфсборг А
- 06.08.2018 Эльфсборг 0:2 Эстерсунд А
- 28.07.2018 Эстерсунд 1:0 Эльфсборг А
- 23.07.2018 Норрчёпинг 1:0 Эльфсборг А
- 16.07.2018 Эльфсборг 0:0 Хаммарбю А
- 08.07.2018 Эребру 1:2 Эльфсборг А
- 29.06.2018 Хельсингёр 1:2 Эльфсборг ТМК
Последние игры между собой
Мальмё: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Эльфсборг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
- 02.04.2018 Эльфсборг 1:2 Мальмё Аллсвенскан
- 25.09.2017 Мальмё 6:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 08.05.2017 Эльфсборг 1:2 Мальмё Аллсвенскан
- 22.09.2016 Мальмё 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 18.04.2016 Эльфсборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан
- 12.09.2015 Мальмё 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 11.05.2015 Эльфсборг 2:2 Мальмё Аллсвенскан
- 09.11.2014 Мальмё 2:2 Эльфсборг Суперкубок
- 18.10.2014 Мальмё 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан
- 01.06.2014 Эльфсборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан
- 28.10.2013 Эльфсборг 0:2 Мальмё Аллсвенскан
- 24.06.2013 Мальмё 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 12.08.2012 Эльфсборг 4:1 Мальмё Аллсвенскан
- 17.05.2012 Мальмё 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 16.03.2012 Эльфсборг 2:3 Мальмё Товарищеские матчи. Сборные
- 28.08.2011 Мальмё 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 06.06.2011 Мальмё 2:2 Эльфсборг Товарищеские матчи. Сборные
- 24.04.2011 Эльфсборг 3:0 Мальмё Аллсвенскан
- 29.08.2010 Мальмё 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 19.06.2010 Эльфсборг 2:1 Мальмё Товарищеские матчи. Сборные
Мальмё
Эльфсборг
-
4 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|0:0
|30
|18
|11
|1
|49 - 16
|65
|2.
|Норрчёпинг
|0:0
|30
|18
|9
|3
|50 - 27
|63
|3.
|Хаммарбю
|0:1
|30
|17
|6
|7
|53 - 33
|57
|4.
|Мальмё
|0:0
|30
|16
|8
|6
|55 - 29
|56
|5.
|Хеккен
|0:0
|30
|16
|6
|8
|58 - 26
|54
|6.
|Эстерсунд
|1:0
|30
|16
|3
|11
|49 - 36
|51
|7.
|Юргорден
|1:0
|30
|13
|9
|8
|40 - 31
|48
|8.
|Сундсвалль
|0:1
|30
|12
|8
|10
|47 - 35
|44
|9.
|Эребру
|0:1
|30
|9
|8
|13
|33 - 38
|35
|10.
|Кальмар
|0:0
|30
|9
|8
|13
|27 - 34
|35
|11.
|Гётеборг
|1:0
|30
|9
|4
|17
|36 - 52
|31
|12.
|Эльфсборг
|0:0
|30
|7
|10
|13
|29 - 39
|31
|13.
|Сириус
|0:1
|30
|8
|6
|16
|37 - 61
|30
|14.
|Броммапойкарна
|2:0
|30
|8
|2
|20
|24 - 64
|26
|15.
|Далкурд
|1:0
|30
|6
|6
|18
|30 - 57
|24
|16.
|Треллеборг
|0:2
|30
|3
|6
|21
|24 - 63
|15
Первый тайм
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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