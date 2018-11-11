Стадион: Шюкрю Сараджоглу
2:0
Первый тайм: 44'
17' Желтая карточкаГюлселам Джейхун
1:0
19' ГолАйю Андре
2:0
31' ГолФрай Микаэль
Первый тайм
43'
Матч возобновится спорным мячом
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Судья сигнализирует, что Байяно Вандерсон из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Вальбуэна Матьё
42'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Караджа Эфеджан из команды Аланьяспор отправил кросс в штрафную...
42'
Аланьяспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Элмас Эльиф нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
40'
Сиссе Паписс из команды Аланьяспор в офсайде
39'
Вальбуэна Матьё пробует нанести удар издали, но Йилмаз Хайдар держит все под контролем
39'
Merih Demiral выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
38'
37'
37'
Аланьяспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Сиссе Паписс из команды Аланьяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Караджа Эфеджан из команды Аланьяспор делает пас партнеру.
37'
Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Аланьяспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Вильяфаньес Лукас наказан за толчок Элмас Эльиф
36'
Сиссе Паписс из команды Аланьяспор в офсайде
36'
Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
35'
Тактическая замена. Маниатис Яннис уходит с поля и его заменяет Вильяфаньес Лукас
34'
Фернандес Джуниор задерживает мяч рукой
34'
33'
32'
Матч возобновлен
32'
Йилмаз Хайдар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Вальбуэна Матьё сделал результативную передачу.
31'
ГОООООЛ - Фрай Микаэль Фенербахче забивает ударом головой
31'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Фернандес Джуниор задерживает мяч рукой
30'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
29'
Айю Андре из команды Фенербахче в офсайде
29'
Исла Маурисио из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
28'
Байяно Вандерсон из команды Аланьяспор навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
28'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче играет слишком грубо. Цавелас Георгиос оказался на газоне.
27'
27'
Озбайракли Шенер не смог попасть в створ ударом издали
26'
Фрай Микаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Фрай Микаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
26'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
24'
Фрай Микаэль имел все шансы забить, но Йилмаз Хайдар сделал отличный сейв!
24'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче делает навес прямо в штрафную.
24'
Вальбуэна Матьё разрезает оборону соперника отличным пасом
23'
22'
22'
Кампуш Джалма не смог попасть в створ ударом издали
22'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче в офсайде
21'
21'
Аланьяспор начинает контратаку
21'
Сиссе Паписс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой справа.
21'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Н'Сакала Фабрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
20'
Опасность! Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
20'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
19'
Исла Маурисио сделал результативную передачу.
19'
Г О О О О Л - Айю Андре из команды Фенербахче переиграл вратаря дальним ударом!
19'
Отличные скиллы показывает Айю Андре, обводя своих соперников
19'
Фенербахче имеет хороший шанс забить.
18'
Исла Маурисио задерживает мяч рукой
17'
Аланьяспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Гюлселам Джейхун получает желтую карточку за неспортивное поведение
17'
Караджа Эфеджан из команды Аланьяспор играет слишком грубо. Фрай Микаэль оказался на газоне.
17'
Сиссе Паписс из команды Аланьяспор нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
16'
Кампуш Джалма из команды Аланьяспор подал угловой слева.
16'
Матч возобновлен
16'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
16'
Озбайракли Шенер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Кампуш Джалма из команды Аланьяспор отправил кросс в штрафную...
16'
Фрай Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Кампуш Джалма из команды Аланьяспор подал угловой справа.
15'
Байяно Вандерсон из команды Аланьяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
14'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Байяно Вандерсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Слимани Ислам из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
13'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче играет слишком грубо. Merih Demiral оказался на газоне.
12'
Гюлселам Джейхун наказан за толчок Фрай Микаэль
12'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
10'
Аланьяспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
10'
9'
Матч возобновлен
9'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
9'
Merih Demiral выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Айю Андре из команды Фенербахче сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
9'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
7'
6'
6'
6'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче толкнул локтем оппонента. Это Йилмаз Хайдар заработал фол
5'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
5'
Гюлселам Джейхун из команды Аланьяспор играет слишком грубо. Вальбуэна Матьё оказался на газоне.
4'
Фенербахче начинает контратаку
4'
Сиссе Паписс наказан за толчок Калдырым Хассан Али
3'
Слимани Ислам нанес удар головой, но Йилмаз Хайдар спокойно отбил мяч.
3'
3'
Йилмаз Хайдар взял и забрал мяч на выходе
3'
Исла Маурисио делает длинную передачу вперед
2'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Аланьяспор начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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