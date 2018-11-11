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Атлетико Минейро
0:0
Перерыв
Палмейрас
0'
29' Желтая карточка
Оливейра Рикардо II
29' Желтая карточка
Мело Фелипе
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
29'
Мело Фелипе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Оливейра Рикардо II получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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