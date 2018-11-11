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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:0
Перерыв
29' Желтая карточкаОливейра Рикардо II
29' Желтая карточкаМело Фелипе
|
29'
Состав команд
28
Iago
Maidana
10
Касарес
Хуан
27
Luan
III
11
Чара
Йимми
17
Jean
III
26
Луис
Виктор
30
Мело
Фелипе
10
Мойсес
Лима
19
Энрике
Бруно
Атлетико Минейро 4-4-2
- Основной состав
- 1 Victor IV Вратарь
- 14 Emerson Junior Защитник
- 3 Leo Silva I Защитник
- 28 Iago Maidana Защитник
- 6 Fabio Santos IV Защитник
- 21 Варкен Адилсон Полузащитник
- 7 Mendes Elias II Полузащитник
- 10 Касарес Хуан Полузащитник
- 27 Luan III Полузащитник
- 11 Чара Йимми Нападающий
- 9 Оливейра Рикардо II Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Cleiton Schwengber Вратарь
- 22 Кевин Гарсия Защитник
- 31 Майкл Полузащитник
- 55 David Terans Нападающий
- 94 Эдинью Арналду Нападающий
- 8 Tomas Andrade Нападающий
- 29 Patric II
- 95 Denilson VI
- 44 Alerrandro
- 43 Bruno Roberto
- 4 Gabriel Paulista XVI
- Nathan VI
- Главный тренер: Кульпи Левир
Палмейрас 4-3-3
- Основной состав
- 21 Вевертон Перейра Вратарь
- 17 Jean III Защитник
- 25 Antonio Carlos I Защитник
- 3 Эду Драсена Защитник
- 26 Луис Виктор Защитник
- 30 Мело Фелипе Полузащитник
- 10 Мойсес Лима Полузащитник
- 19 Энрике Бруно Полузащитник
- 29 Виллиан Сикейра Нападающий
- 16 Дейверсон Силва Нападающий
- 18 Герра Алехандро Нападающий
- Запасные игроки
- 72 Андерсон Оливейра Вратарь
- 1 Прасс Фернандо Вратарь
- 15 Гомес Густаво Защитник
- 2 Роша Маркос Защитник
- 37 Artur Guimaraes Полузащитник
- 20 Лима Лукас II Полузащитник
- 5 Тьяго Сантос Полузащитник
- 14 Gustavo Scarpa Нападающий
- 9 Борха Мигель Нападающий
- 49 Papagaio
- 36 Luan Candido
- 13 Luan IV
- Главный тренер: Оливейра Марсело
Предыдущие игры
Атлетико Минейро (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 03.11.2018 Атлетико Минейро 0:1 Гремио СA
- 30.10.2018 Сеара 2:1 Атлетико Минейро СA
- 21.10.2018 Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро СA
- 15.10.2018 Атлетико Минейро 0:0 Америка Минейро СA
- 06.10.2018 Шапекоэнсе 1:0 Атлетико Минейро СA
- 30.09.2018 Атлетико Минейро 5:2 Спорт Ресифи СA
- 23.09.2018 Фламенго 2:1 Атлетико Минейро СA
- 16.09.2018 Крузейро 0:0 Атлетико Минейро СA
- 11.09.2018 Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 06.09.2018 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу СA
- 02.09.2018 Коринтианс 1:1 Атлетико Минейро СA
- 26.08.2018 Витория 1:0 Атлетико Минейро СA
- 24.08.2018 Атлетико Минейро 0:0 Васко да Гама СA
- 19.08.2018 Ботафого 0:3 Атлетико Минейро СA
- 12.08.2018 Атлетико Минейро 3:1 Сантос СA
- 07.08.2018 Атлетико Минейро 0:1 Интернасьональ СA
- 31.07.2018 Байя 2:2 Атлетико Минейро СA
- 26.07.2018 Атлетико Минейро 2:0 Парана СA
- 22.07.2018 Палмейрас 3:2 Атлетико Минейро СA
- 19.07.2018 Гремио 2:0 Атлетико Минейро СA
Палмейрас (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 04.11.2018 Палмейрас 3:2 Сантос СA
- 01.11.2018 Палмейрас 2:2 Бока Хуниорс КЛ
- 28.10.2018 Фламенго 1:1 Палмейрас СA
- 25.10.2018 Бока Хуниорс 2:0 Палмейрас КЛ
- 21.10.2018 Палмейрас 2:1 Сеара СA
- 14.10.2018 Палмейрас 2:0 Гремио СA
- 07.10.2018 Сан-Паулу 0:2 Палмейрас СA
- 04.10.2018 Палмейрас 2:0 Коло-Коло КЛ
- 30.09.2018 Палмейрас 3:1 Крузейро СA
- 27.09.2018 Крузейро 1:1 Палмейрас К
- 24.09.2018 Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас СA
- 21.09.2018 Коло-Коло 0:2 Палмейрас КЛ
- 16.09.2018 Байя 1:1 Палмейрас СA
- 13.09.2018 Палмейрас 0:1 Крузейро К
- 09.09.2018 Палмейрас 1:0 Коринтианс СA
- 06.09.2018 Палмейрас 2:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 03.09.2018 Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас СA
- 31.08.2018 Палмейрас 0:1 Серро Портеньо КЛ
- 26.08.2018 Интернасьональ 0:0 Палмейрас СA
- 23.08.2018 Палмейрас 2:0 Ботафого СA
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Палмейрас: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
- 22.07.2018 Палмейрас 3:2 Атлетико Минейро Серия A
- 09.09.2017 Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Серия A
- 04.06.2017 Палмейрас 0:0 Атлетико Минейро Серия A
- 18.11.2016 Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Серия A
- 24.07.2016 Палмейрас 0:1 Атлетико Минейро Серия A
- 24.08.2015 Атлетико Минейро 2:1 Палмейрас Серия A
- 10.05.2015 Палмейрас 2:2 Атлетико Минейро Серия A
- 09.11.2014 Палмейрас 0:2 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А
- 05.09.2014 Атлетико Минейро 2:0 Палмейрас Кубок Бразилии
- 28.08.2014 Палмейрас 0:1 Атлетико Минейро Кубок Бразилии
- 11.08.2014 Атлетико Минейро 2:1 Палмейрас Бразилейро Серия А
- 10.09.2012 Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Серия A
- 10.06.2012 Атлетико Минейро 1:0 Палмейрас Серия A
- 31.10.2011 Атлетико Минейро 2:1 Палмейрас Серия A
- 31.07.2011 Палмейрас 3:2 Атлетико Минейро Серия A
- 21.11.2010 Палмейрас 0:2 Атлетико Минейро Серия A
- 29.08.2010 Атлетико Минейро 1:2 Палмейрас Серия A
- 29.11.2009 Палмейрас 3:1 Атлетико Минейро Серия A
- 13.08.2009 Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Серия A
- 04.10.2008 Палмейрас 3:1 Атлетико Минейро Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|0:0
|33
|19
|10
|4
|51 - 22
|67
|2.
|Интернасьональ
|1:1
|33
|17
|11
|5
|45 - 25
|62
|3.
|Фламенго
|33
|17
|9
|7
|52 - 27
|60
|4.
|Сан-Паулу
|33
|15
|13
|5
|44 - 30
|58
|5.
|Гремио
|1:1
|33
|15
|11
|7
|43 - 24
|56
|6.
|Атлетико Минейро
|0:0
|33
|13
|8
|12
|48 - 38
|47
|7.
|Сантос
|32
|12
|10
|10
|40 - 31
|46
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|13
|7
|13
|46 - 32
|46
|9.
|Крузейро
|33
|12
|10
|11
|30 - 31
|46
|10.
|Байя
|1:1
|33
|10
|11
|12
|34 - 37
|41
|11.
|Ботафого
|33
|10
|11
|12
|33 - 43
|41
|12.
|Флуминенсе
|32
|11
|7
|14
|31 - 39
|40
|13.
|Коринтианс
|33
|10
|10
|13
|33 - 32
|40
|14.
|Васко да Гама
|1:1
|33
|9
|12
|12
|38 - 44
|39
|15.
|Сеара
|1:1
|33
|9
|11
|13
|28 - 34
|38
|16.
|Спорт Ресифи
|32
|10
|6
|16
|32 - 53
|36
|17.
|Витория
|1:1
|33
|9
|8
|16
|32 - 54
|35
|18.
|Шапекоэнсе
|32
|8
|10
|14
|30 - 46
|34
|19.
|Америка Минейро
|33
|8
|10
|15
|27 - 39
|34
|20.
|Парана
|33
|4
|9
|20
|15 - 51
|21
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Мело Фелипе получил желтую карточку от судьи
29'
Оливейра Рикардо II получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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