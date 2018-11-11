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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1'
8'
1:0
18'
39'
1:1
Состав команд
12
Роналдо
40
Ramon
XII
55
Арука
Маркос
26
Leo
Gomes
11
Erick
18
Leo
VII
6
Leo
XV
26
Gregore
10
Ze
Rafael
Витория 4-3-3
- Основной состав
- 12 Роналдо Вратарь
- 28 Jefferson de Oliveira XI Защитник
- 40 Ramon XII Защитник
- 14 Lucas Ribeiro Защитник
- 3 Marcelo Benitez II Защитник
- 5 Виллиан Фариас Полузащитник
- 55 Арука Маркос Полузащитник
- 26 Leo Gomes Полузащитник
- 11 Erick Нападающий
- 19 Lucas Fernandes III Нападающий
- 18 Leo VII Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Фабиано Медина Защитник
- 2 Лукас Риос Защитник
- 37 Bruno Anjos Полузащитник
- 97 Rodrigo Andrade Полузащитник
- 10 Неилтон Мейра Полузащитник
- 57 Fillipe Soutto Полузащитник
- 99 Andre Lima Нападающий
- 77 Yago I
- 31 Nickson
- 8 José Maurisio V
- 34 Joao Gabriel I
- 95 Eronildo
Байя 4-5-1
- Основной состав
- 1 Douglas Friedrich Вратарь
- 2 Nino Paraiba Защитник
- 13 Дуглас Гролли Защитник
- 28 Lucas Fonseca Защитник
- 6 Leo XV Защитник
- 26 Gregore Полузащитник
- 19 Нилтон Феррейра Полузащитник
- 7 Jose Elber Полузащитник
- 18 Рамирес Сантос Полузащитник
- 10 Ze Rafael Полузащитник
- 23 Junior Brumado Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Андерсон Оливейра Вратарь
- 22 Виейра Бруно Защитник
- 4 Жаксон Защитник
- 3 Tiago Pagnussat Защитник
- 16 Виктор Пауло Защитник
- 8 Аллионе Агустин Полузащитник
- 21 Claytinho Полузащитник
- 11 Edigar Junio Нападающий
- 43 Pelezinho
- 17 Elton I
- 15 Edson III
- 5 Flavio IX
Предыдущие игры
Витория (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 04.11.2018 Парана 1:1 Витория СA
- 27.10.2018 Витория 0:1 Сан-Паулу СA
- 21.10.2018 Витория 2:2 Коринтианс СA
- 14.10.2018 Шапекоэнсе 0:1 Витория СA
- 06.10.2018 Витория 0:1 Сантос СA
- 30.09.2018 Интернасьональ 2:1 Витория СA
- 24.09.2018 Витория 3:4 Ботафого СA
- 15.09.2018 Сеара 2:0 Витория СA
- 10.09.2018 Витория 1:0 Васко да Гама СA
- 07.09.2018 Флуминенсе 0:0 Витория СA
- 01.09.2018 Витория 1:0 Америка Минейро СA
- 26.08.2018 Витория 1:0 Атлетико Минейро СA
- 24.08.2018 Фламенго 1:0 Витория СA
- 19.08.2018 Витория 0:3 Палмейрас СA
- 13.08.2018 Гремио 4:0 Витория СA
- 05.08.2018 Витория 1:1 Крузейро СA
- 29.07.2018 Атлетико Паранаэнсе 4:0 Витория СA
- 27.07.2018 Витория 1:0 Спорт Ресифи СA
- 22.07.2018 Байя 4:1 Витория СA
- 19.07.2018 Витория 1:0 Парана СA
Байя (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 05.11.2018 Байя 1:0 Шапекоэнсе СA
- 01.11.2018 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Байя КС
- 28.10.2018 Коринтианс 2:1 Байя СA
- 25.10.2018 Байя 0:1 Атлетико Паранаэнсе КС
- 20.10.2018 Ботафого 0:1 Байя СA
- 14.10.2018 Байя 2:0 Парана СA
- 07.10.2018 Гремио 2:2 Байя СA
- 04.10.2018 Ботафого 2:1 Байя КС
- 30.09.2018 Байя 0:0 Фламенго СA
- 25.09.2018 Васко да Гама 2:1 Байя СA
- 21.09.2018 Байя 2:1 Ботафого КС
- 16.09.2018 Байя 1:1 Палмейрас СA
- 09.09.2018 Сан-Паулу 1:0 Байя СA
- 06.09.2018 Байя 2:0 Спорт Ресифи СA
- 02.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя СA
- 30.08.2018 Сеара 0:2 Байя СA
- 25.08.2018 Сантос 2:0 Байя СA
- 23.08.2018 Байя 0:1 Интернасьональ СA
- 19.08.2018 Крузейро 1:1 Байя СA
- 17.08.2018 Палмейрас 1:0 Байя К
Последние игры между собой
Витория: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Байя: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
- 22.07.2018 Байя 4:1 Витория Серия A
- 08.04.2018 Витория 0:1 Байя Баяно
- 01.04.2018 Байя 2:1 Витория Баяно
- 22.10.2017 Байя 2:1 Витория Серия A
- 02.07.2017 Витория 0:0 Байя Серия A
- 07.05.2017 Витория 0:0 Байя Baiano 1. Division
- 04.05.2017 Байя 1:1 Витория Baiano 1. Division
- 30.04.2017 Байя 2:0 Витория Кубок Северо-Востока
- 28.04.2017 Витория 2:1 Байя Кубок Северо-Востока
- 09.04.2017 Байя 1:2 Витория Байано 1. 1-я стадия
- 08.05.2016 Байя 1:0 Витория Чемпионат Баияно
- 01.05.2016 Витория 2:0 Байя Чемпионат Баияно
- 13.03.2016 Байя 0:2 Витория Чемпионат Баияно
- 03.10.2015 Байя 1:3 Витория Серия B
- 04.07.2015 Витория 4:1 Байя Серия B
- 01.03.2015 Витория 1:1 Байя Чемпионат Баияно
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|0:0
|33
|19
|10
|4
|51 - 22
|67
|2.
|Интернасьональ
|1:1
|33
|17
|11
|5
|45 - 25
|62
|3.
|Фламенго
|33
|17
|9
|7
|52 - 27
|60
|4.
|Сан-Паулу
|33
|15
|13
|5
|44 - 30
|58
|5.
|Гремио
|1:1
|33
|15
|11
|7
|43 - 24
|56
|6.
|Атлетико Минейро
|0:0
|33
|13
|8
|12
|48 - 38
|47
|7.
|Сантос
|32
|12
|10
|10
|40 - 31
|46
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|13
|7
|13
|46 - 32
|46
|9.
|Крузейро
|33
|12
|10
|11
|30 - 31
|46
|10.
|Байя
|1:1
|33
|10
|11
|12
|34 - 37
|41
|11.
|Ботафого
|33
|10
|11
|12
|33 - 43
|41
|12.
|Флуминенсе
|32
|11
|7
|14
|31 - 39
|40
|13.
|Коринтианс
|33
|10
|10
|13
|33 - 32
|40
|14.
|Васко да Гама
|1:1
|33
|9
|12
|12
|38 - 44
|39
|15.
|Сеара
|1:1
|33
|9
|11
|13
|28 - 34
|38
|16.
|Спорт Ресифи
|32
|10
|6
|16
|32 - 53
|36
|17.
|Витория
|1:1
|33
|9
|8
|16
|32 - 54
|35
|18.
|Шапекоэнсе
|32
|8
|10
|14
|30 - 46
|34
|19.
|Америка Минейро
|33
|8
|10
|15
|27 - 39
|34
|20.
|Парана
|33
|4
|9
|20
|15 - 51
|21
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Gregore бьет в цель!
26'
Байя делает замену. Северино до Рамос Клементино да Сильва Нино уходит с поля, а Виейра Бруно выходит на его замену.
18'
Gregore получил желтую карточку от судьи
8'
Г О О О О Л - Leo бьет в цель!
1'
Leo получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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