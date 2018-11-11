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Витория
1:1
Перерыв
Байя
0'
1' Желтая карточка
Leo VII
1:0
8' Гол
Leo VII
18' Желтая карточка
Gregore
1:1
39' Гол
Gregore
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Gregore бьет в цель!
26'
Байя делает замену. Северино до Рамос Клементино да Сильва Нино уходит с поля, а Виейра Бруно выходит на его замену.
Желтая карточка
18'
Gregore получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Leo бьет в цель!
Желтая карточка
1'
Leo получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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