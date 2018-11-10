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9' Желтая карточкаGilson I
12' Желтая карточкаКуэльяр Густаво
1:0
19' ГолErik IV
2:0
29' ГолВаленсия Леонардо
36' Желтая карточкаДиего Рибас
|
9'
12'
19'
1:0
29'
2:0
36'
Состав команд
6
Gilson
I
11
Erik
IV
9
Brenner
37
Cesar
II
21
Para
I
43
Leo
Duarte
6
Rene
III
Ботафого 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Роберто Фернандес Вратарь
- 4 Silva Marsinio III Защитник
- 3 Mauro Joel Carli Защитник
- 2 Igor Rabello Защитник
- 6 Gilson I Защитник
- 5 Rodrigo I Полузащитник
- 11 Erik IV Полузащитник
- 16 Matheus Fernandes Полузащитник
- 10 Валенсия Леонардо Полузащитник
- 7 Luiz Fernando IV Полузащитник
- 9 Brenner Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Marcelo Conceicao Защитник
- 13 Luis Richardo Защитник
- 20 Шина Жоау Гонсалвеш Полузащитник
- 21 Gustavo Costa Полузащитник
- 7 Ренато Сантос Полузащитник
- 22 Дуду Полузащитник
- 17 Rodrigo Pimpao Полузащитник
- 15 Moises VII
- 23 Leandro XII
- 19 Marcos Vinicius III
- 1 Jefferson de Oliveira II
- 14 Yago IV
Фламенго 4-2-3-1
- Основной состав
- 37 Cesar II Вратарь
- 21 Para I Защитник
- 43 Leo Duarte Защитник
- 15 Ревер Умберто Защитник
- 6 Rene III Защитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- 8 Куэльяр Густаво Полузащитник
- 7 Рибейро Эвертон Полузащитник
- 11 Perez Martinez Lucas VII Полузащитник
- 14 Витиньо Виктор Полузащитник
- 20 Урибе Фернандо Нападающий
- Запасные игроки
- 44 Родолфо Гайото Защитник
- 2 Rodinei Защитник
- 25 Да Мотта Роберт Полузащитник
- 17 Марлос Морено Полузащитник
- 10 Диего Рибас Полузащитник
- 27 Ромуло Монтейро Полузащитник
- 28 Беррио Орландо Нападающий
- 22 Matheus Savio Нападающий
- 19 Дурадо Энрике Нападающий
- 18 Jean Lucas
- 30 Thiago Xavier IV
- 26 Matheus Thuler
Предыдущие игры
Ботафого (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 04.11.2018 Ботафого 1:0 Коринтианс СA
- 28.10.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ботафого СA
- 20.10.2018 Ботафого 0:1 Байя СA
- 16.10.2018 Сеара 0:0 Ботафого СA
- 10.10.2018 Ботафого 1:1 Васко да Гама СA
- 04.10.2018 Ботафого 2:1 Байя КС
- 30.09.2018 Ботафого 2:2 Сан-Паулу СA
- 24.09.2018 Витория 3:4 Ботафого СA
- 21.09.2018 Байя 2:1 Ботафого КС
- 16.09.2018 Ботафого 1:0 Америка Минейро СA
- 09.09.2018 Флуминенсе 1:0 Ботафого СA
- 06.09.2018 Ботафого 1:1 Крузейро СA
- 01.09.2018 Гремио 4:0 Ботафого СA
- 26.08.2018 Ботафого 2:0 Спорт Ресифи СA
- 23.08.2018 Палмейрас 2:0 Ботафого СA
- 19.08.2018 Ботафого 0:3 Атлетико Минейро СA
- 17.08.2018 Ботафого 2:0 Насьональ Асунсьон КС
- 12.08.2018 Парана 1:1 Ботафого СA
- 04.08.2018 Ботафого 0:0 Сантос СA
- 02.08.2018 Насьональ Асунсьон 2:1 Ботафого КС
Фламенго (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 04.11.2018 Сан-Паулу 2:2 Фламенго СA
- 28.10.2018 Фламенго 1:1 Палмейрас СA
- 22.10.2018 Парана 0:4 Фламенго СA
- 13.10.2018 Фламенго 3:0 Флуминенсе СA
- 06.10.2018 Коринтианс 0:3 Фламенго СA
- 30.09.2018 Байя 0:0 Фламенго СA
- 27.09.2018 Коринтианс 2:1 Фламенго К
- 23.09.2018 Фламенго 2:1 Атлетико Минейро СA
- 16.09.2018 Васко да Гама 1:1 Фламенго СA
- 13.09.2018 Фламенго 0:0 Коринтианс К
- 09.09.2018 Фламенго 2:0 Шапекоэнсе СA
- 06.09.2018 Интернасьональ 2:1 Фламенго СA
- 02.09.2018 Фламенго 0:1 Сеара СA
- 30.08.2018 Крузейро 0:1 Фламенго КЛ
- 26.08.2018 Америка Минейро 2:2 Фламенго СA
- 24.08.2018 Фламенго 1:0 Витория СA
- 19.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Фламенго СA
- 16.08.2018 Фламенго 1:0 Гремио К
- 12.08.2018 Фламенго 1:0 Крузейро СA
- 09.08.2018 Фламенго 0:2 Крузейро КЛ
Последние игры между собой
Ботафого: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 6
Фламенго: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 2
- 22.07.2018 Фламенго 2:0 Ботафого Серия A
- 29.03.2018 Фламенго 0:1 Ботафого Чемпионат Кариоки
- 03.03.2018 Фламенго 1:0 Ботафого Carioca Taca Rio Group Stage
- 10.02.2018 Фламенго 3:1 Ботафого Carioca Taca Guanabara Interior
- 11.09.2017 Ботафого 2:0 Фламенго Серия A
- 24.08.2017 Фламенго 1:0 Ботафого Кубок
- 17.08.2017 Ботафого 0:0 Фламенго Кубок
- 04.06.2017 Фламенго 0:0 Ботафого Серия A
- 23.04.2017 Фламенго 2:1 Ботафого Чемпионат Кариоки
- 13.02.2017 Ботафого 1:2 Фламенго Кариока 1. Гуанабара
- 05.11.2016 Фламенго 0:0 Ботафого Серия A
- 16.07.2016 Ботафого 3:3 Фламенго Серия A
- 02.04.2016 Ботафого 2:2 Фламенго Кариока. 2-й раунд. Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|32
|19
|9
|4
|51 - 22
|66
|2.
|Интернасьональ
|32
|17
|10
|5
|44 - 24
|61
|3.
|Фламенго
|0:2
|33
|17
|9
|7
|51 - 27
|60
|4.
|Сан-Паулу
|33
|15
|13
|5
|44 - 30
|58
|5.
|Гремио
|32
|15
|10
|7
|42 - 23
|55
|6.
|Атлетико Минейро
|32
|13
|7
|12
|48 - 38
|46
|7.
|Сантос
|32
|12
|10
|10
|40 - 31
|46
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|2:0
|33
|13
|7
|13
|46 - 32
|46
|9.
|Крузейро
|0:2
|33
|12
|10
|11
|30 - 31
|46
|10.
|Ботафого
|2:0
|33
|10
|11
|12
|33 - 42
|41
|11.
|Флуминенсе
|32
|11
|7
|14
|31 - 39
|40
|12.
|Байя
|32
|10
|10
|12
|33 - 36
|40
|13.
|Коринтианс
|33
|10
|10
|13
|33 - 32
|40
|14.
|Васко да Гама
|32
|9
|11
|12
|37 - 43
|38
|15.
|Сеара
|32
|9
|10
|13
|27 - 33
|37
|16.
|Спорт Ресифи
|32
|10
|6
|16
|32 - 53
|36
|17.
|Витория
|32
|9
|7
|16
|31 - 53
|34
|18.
|Шапекоэнсе
|32
|8
|10
|14
|30 - 46
|34
|19.
|Америка Минейро
|33
|8
|10
|15
|27 - 39
|34
|20.
|Парана
|33
|4
|9
|20
|15 - 51
|21
Первый тайм
36'
Диего Рибас получил желтую карточку от судьи
35'
Фламенго делает замену. Куэльяр Густаво уходит с поля, а Диего Рибас выходит на его замену.
29'
Г О О О О Л - Валенсия Леонардо бьет в цель!
19'
Г О О О О Л - Erik Lima бьет в цель!
12'
Куэльяр Густаво получил желтую карточку от судьи
9'
Алвес до Наскименто Гилсон получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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