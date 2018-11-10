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Ботафого
2:0
Первый тайм: 44'
Фламенго
0'
9' Желтая карточка
Gilson I
12' Желтая карточка
Куэльяр Густаво
1:0
19' Гол
Erik IV
2:0
29' Гол
Валенсия Леонардо
36' Желтая карточка
Диего Рибас
44'
Первый тайм
Желтая карточка
36'
Диего Рибас получил желтую карточку от судьи
35'
Фламенго делает замену. Куэльяр Густаво уходит с поля, а Диего Рибас выходит на его замену.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Валенсия Леонардо бьет в цель!
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Erik Lima бьет в цель!
Желтая карточка
12'
Куэльяр Густаво получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
9'
Алвес до Наскименто Гилсон получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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