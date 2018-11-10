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Атлетико Паранаэнсе
2:0
Первый тайм: 44'
Крузейро
0'
1:0
10' Гол
Marcelo XIII
17' Желтая карточка
Jonatan VII
2:0
22' Гол
Raphael Veiga
44'
Первый тайм
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Raphael Veiga бьет в цель!
Желтая карточка
17'
Жонатан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Сирино да Сильва Марсело бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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