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2:0
Первый тайм: 44'
1:0
10' ГолMarcelo XIII
17' Желтая карточкаJonatan VII
2:0
22' ГолRaphael Veiga
|
10'
1:0
17'
22'
2:0
Состав команд
14
Лео
Перейра
96
Renan
Lodi
39
Bruno
Moura
10
Marcelo
XIII
11
Nikao
92
Pablo
I
30
Тиаго
Невес
17
Raniel
Атлетико Паранаэнсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Aderbar Santos Вратарь
- 2 Jonatan VII Защитник
- 44 Thiago Heleno Защитник
- 14 Лео Перейра Защитник
- 96 Renan Lodi Защитник
- 5 Веллингтон III Полузащитник
- 39 Bruno Moura Полузащитник
- 10 Marcelo XIII Полузащитник
- 7 Raphael Veiga Полузащитник
- 11 Nikao Полузащитник
- 92 Pablo I Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Felipe Alves Вратарь
- 27 Ivaldo Защитник
- 26 Азеведо Марсио Защитник
- 22 Марсиньо Силва Полузащитник
- 20 Matheus Rossetto Полузащитник
- 15 Guilherme de Aguiar Camacho Полузащитник
- 9 Roni III Полузащитник
- 16 Anderson Guillen Полузащитник
- 30 Bergson Нападающий
- 33 Diego Ribas da Cunha VI
- 25 Wanderson VIII
- 93 Reginaldo I
Крузейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Фабио Лопес Вратарь
- 22 Эдилсон Мендеш Защитник
- 27 Manoel Ribeiro II Защитник
- 3 Лео Ренан Защитник
- 6 Эжидио Перейра Защитник
- 8 Энрике Лима Полузащитник
- 5 Alejandro Ariel Cabral Полузащитник
- 19 Робиньо Робсон Полузащитник
- 30 Тиаго Невес Полузащитник
- 10 Де Арраскаэта Джорджиан Полузащитник
- 17 Raniel Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Кака Лукас Защитник
- 29 Lucas Daniel Romero Полузащитник
- 7 Собис Рафаэл Полузащитник
- 40 Эдерсон Хонорато Полузащитник
- 28 Баркос Эрнан Нападающий
- 15 Patrick Brey
- 2 Esekel Kriado II
- 20 Bruno Silva II
- 12 Рафаэл Пирес
- 16 Lucas Silva IV
- 11 David VI
Предыдущие игры
Атлетико Паранаэнсе (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 08.11.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Флуминенсе КС
- 05.11.2018 Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 01.11.2018 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Байя КС
- 28.10.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ботафого СA
- 25.10.2018 Байя 0:1 Атлетико Паранаэнсе КС
- 21.10.2018 Сан-Паулу 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 15.10.2018 Атлетико Паранаэнсе 4:0 Спорт Ресифи СA
- 06.10.2018 Атлетико Паранаэнсе 4:0 Америка Минейро СA
- 04.10.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Каракас КС
- 30.09.2018 Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 23.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Парана СA
- 20.09.2018 Каракас 0:2 Атлетико Паранаэнсе КС
- 16.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:1 Флуминенсе СA
- 14.09.2018 Шапекоэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 11.09.2018 Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 06.09.2018 Палмейрас 2:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 02.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя СA
- 30.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Васко да Гама СA
- 26.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио СA
- 19.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Фламенго СA
Крузейро (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 04.11.2018 Америка Минейро 1:2 Крузейро СA
- 28.10.2018 Крузейро 3:1 Парана СA
- 25.10.2018 Крузейро 0:2 Сеара СA
- 22.10.2018 Крузейро 3:0 Шапекоэнсе СA
- 18.10.2018 Коринтианс 1:2 Крузейро К
- 14.10.2018 Васко да Гама 2:0 Крузейро СA
- 11.10.2018 Крузейро 1:0 Коринтианс К
- 05.10.2018 Крузейро 1:1 Бока Хуниорс КЛ
- 30.09.2018 Палмейрас 3:1 Крузейро СA
- 27.09.2018 Крузейро 1:1 Палмейрас К
- 24.09.2018 Крузейро 2:1 Сантос СA
- 20.09.2018 Бока Хуниорс 2:0 Крузейро КЛ
- 16.09.2018 Крузейро 0:0 Атлетико Минейро СA
- 13.09.2018 Палмейрас 0:1 Крузейро К
- 08.09.2018 Спорт Ресифи 0:0 Крузейро СA
- 06.09.2018 Ботафого 1:1 Крузейро СA
- 03.09.2018 Крузейро 0:0 Интернасьональ СA
- 30.08.2018 Крузейро 0:1 Фламенго КЛ
- 26.08.2018 Крузейро 2:1 Флуминенсе СA
- 23.08.2018 Гремио 1:1 Крузейро СA
Последние игры между собой
Атлетико Паранаэнсе: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Крузейро: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
- 23.07.2018 Крузейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 17.07.2018 Крузейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок
- 17.05.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:2 Крузейро Кубок
- 05.11.2017 Крузейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 13.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Крузейро Серия A
- 29.10.2016 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Крузейро Серия A
- 12.07.2016 Крузейро 0:3 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 10.03.2016 Крузейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе Копа Суль-Минас-Рио
- 15.10.2015 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Крузейро Серия A
- 05.07.2015 Крузейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 18.09.2014 Крузейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А
- 04.05.2014 Атлетико Паранаэнсе 2:3 Крузейро Бразилейро Серия А
- 15.09.2013 Крузейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А
- 29.05.2013 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Крузейро Бразилейро Серия А
- 10.05.2012 Крузейро 1:2 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии
- 03.05.2012 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Крузейро Кубок Бразилии
- 20.11.2011 Крузейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 18.08.2011 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Крузейро Серия A
- 03.10.2010 Крузейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 15.07.2010 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Крузейро Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|32
|19
|9
|4
|51 - 22
|66
|2.
|Интернасьональ
|32
|17
|10
|5
|44 - 24
|61
|3.
|Фламенго
|0:2
|33
|17
|9
|7
|51 - 27
|60
|4.
|Сан-Паулу
|33
|15
|13
|5
|44 - 30
|58
|5.
|Гремио
|32
|15
|10
|7
|42 - 23
|55
|6.
|Атлетико Минейро
|32
|13
|7
|12
|48 - 38
|46
|7.
|Сантос
|32
|12
|10
|10
|40 - 31
|46
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|2:0
|33
|13
|7
|13
|46 - 32
|46
|9.
|Крузейро
|0:2
|33
|12
|10
|11
|30 - 31
|46
|10.
|Ботафого
|2:0
|33
|10
|11
|12
|33 - 42
|41
|11.
|Флуминенсе
|32
|11
|7
|14
|31 - 39
|40
|12.
|Байя
|32
|10
|10
|12
|33 - 36
|40
|13.
|Коринтианс
|33
|10
|10
|13
|33 - 32
|40
|14.
|Васко да Гама
|32
|9
|11
|12
|37 - 43
|38
|15.
|Сеара
|32
|9
|10
|13
|27 - 33
|37
|16.
|Спорт Ресифи
|32
|10
|6
|16
|32 - 53
|36
|17.
|Витория
|32
|9
|7
|16
|31 - 53
|34
|18.
|Шапекоэнсе
|32
|8
|10
|14
|30 - 46
|34
|19.
|Америка Минейро
|33
|8
|10
|15
|27 - 39
|34
|20.
|Парана
|33
|4
|9
|20
|15 - 51
|21
Первый тайм
22'
Г О О О О Л - Raphael Veiga бьет в цель!
17'
Жонатан получил желтую карточку от судьи
10'
Г О О О О Л - Сирино да Сильва Марсело бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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