Текстовая онлайн трансляция матча Монако - ПСЖ

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Стадион: Луи II
Предыдущие игры
Монако (последние 20 матчей: +1 =6 -13)
- 06.11.2018 Монако 0:4 Брюгге ЛЧ
- 03.11.2018 Реймс 1:0 Монако Л1
- 27.10.2018 Монако 2:2 Дижон Л1
- 24.10.2018 Брюгге 1:1 Монако ЛЧ
- 20.10.2018 Страсбург 2:1 Монако Л1
- 07.10.2018 Монако 1:2 Ренн Л1
- 03.10.2018 Боруссия Д 3:0 Монако ЛЧ
- 28.09.2018 Сент-Этьен 2:0 Монако Л1
- 25.09.2018 Монако 0:1 Анже Л1
- 21.09.2018 Монако 1:1 Ним Л1
- 18.09.2018 Монако 1:2 Атлетико М ЛЧ
- 15.09.2018 Тулуза 1:1 Монако Л1
- 02.09.2018 Монако 2:3 Марсель Л1
- 26.08.2018 Бордо 2:1 Монако Л1
- 18.08.2018 Монако 0:0 Лилль Л1
- 11.08.2018 Нант 1:3 Монако Л1
- 04.08.2018 ПСЖ 4:0 Монако С
- 28.07.2018 Гамбург 3:1 Монако ТМК
- 25.07.2018 Бохум 2:2 Монако ТМК
- 21.07.2018 Падерборн 3:2 Монако ТМК
ПСЖ (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 06.11.2018 Наполи 1:1 ПСЖ ЛЧ
- 02.11.2018 ПСЖ 2:1 Лилль Л1
- 28.10.2018 Марсель 0:2 ПСЖ Л1
- 24.10.2018 ПСЖ 2:2 Наполи ЛЧ
- 20.10.2018 ПСЖ 5:0 Амьен Л1
- 07.10.2018 ПСЖ 5:0 Лион Л1
- 03.10.2018 ПСЖ 6:1 Црвена Звезда ЛЧ
- 29.09.2018 Ницца 0:3 ПСЖ Л1
- 26.09.2018 ПСЖ 4:1 Реймс Л1
- 23.09.2018 Ренн 1:3 ПСЖ Л1
- 18.09.2018 Ливерпуль 3:2 ПСЖ ЛЧ
- 14.09.2018 ПСЖ 4:0 Сент-Этьен Л1
- 01.09.2018 Ним 2:4 ПСЖ Л1
- 25.08.2018 ПСЖ 3:1 Анже Л1
- 18.08.2018 Генгам 1:3 ПСЖ Л1
- 12.08.2018 ПСЖ 3:0 Кан Л1
- 04.08.2018 ПСЖ 4:0 Монако С
- 30.07.2018 ПСЖ 3:2 Атлетико М КЧ
- 28.07.2018 Арсенал 5:1 ПСЖ КЧ
- 21.07.2018 Бавария 3:1 ПСЖ КЧ
Последние игры между собой
Монако: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
ПСЖ: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
- 04.08.2018 ПСЖ 4:0 Монако Суперкубок
- 15.04.2018 ПСЖ 7:1 Монако Лига 1
- 31.03.2018 ПСЖ 3:0 Монако Кубок лиги
- 26.11.2017 Монако 1:2 ПСЖ Лига 1
- 29.07.2017 Монако 1:2 ПСЖ Суперкубок
- 26.04.2017 ПСЖ 5:0 Монако Кубок Франции
- 01.04.2017 Монако 1:4 ПСЖ Кубок лиги
- 29.01.2017 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1
- 28.08.2016 Монако 3:1 ПСЖ Лига 1
- 20.03.2016 ПСЖ 0:2 Монако Лига 1
- 30.08.2015 Монако 0:3 ПСЖ Лига 1
- 04.03.2015 ПСЖ 2:0 Монако Кубок Франции
- 01.03.2015 Монако 0:0 ПСЖ Лига 1
- 05.10.2014 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1
- 10.02.2014 Монако 1:1 ПСЖ Лига 1
- 22.09.2013 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1
- 07.05.2011 Монако 1:1 ПСЖ Лига 1
- 18.12.2010 ПСЖ 2:2 Монако Лига 1
- 01.05.2010 Монако 0:1 ПСЖ Кубок
- 20.01.2010 ПСЖ 0:1 Монако Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|41 - 7
|36
|2.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|21 - 10
|25
|3.
|Монпелье
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|20 - 7
|25
|4.
|Лион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|5.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 17
|20
|6.
|Марсель
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|22 - 21
|19
|7.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|9 - 14
|17
|8.
|Страсбург
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 16
|17
|9.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|8 - 10
|17
|10.
|Нант
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|19 - 17
|15
|11.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|12.
|Ренн
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|13.
|Ним
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|18 - 19
|14
|14.
|Тулуза
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 20
|14
|15.
|Анже
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|16.
|Дижон
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|17.
|Кан
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|18.
|Амьен
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|12 - 21
|10
|19.
|Монако
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 18
|7
|20.
|Генгам
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 24
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча Монако - ПСЖДо начала игры, которая состоится 11.11.2018, осталось 2 дня 20 часов 44 минуты.
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Прогнозы на матч Монако - ПСЖ
Монако
9.9% (7)
Ничья:
5.6% (4)
ПСЖ
84.5% (60)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 ПСЖ:
21.1% (15)
0:2 ПСЖ:
19.7% (14)
0:3 ПСЖ:
16.9% (12)
1:3 ПСЖ:
12.7% (9)
1:0 Монако:
5.6% (4)
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