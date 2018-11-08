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Стадион:
Монако
 
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ПСЖ
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Текстовая онлайн трансляция матча Монако - ПСЖ

До начала игры, которая состоится 11.11.2018, осталось 2 дня 20 часов 44 минуты.
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Прогнозы на матч Монако - ПСЖ
Монако
9.9% (7)
Ничья:
5.6% (4)
ПСЖ
84.5% (60)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
21.1% (15)
ПСЖ:
19.7% (14)
ПСЖ:
16.9% (12)
ПСЖ:
12.7% (9)
Монако:
5.6% (4)
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