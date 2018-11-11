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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Состав команд
10
Датоло
Хесус
Банфилд 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Ivan Arboleda Вратарь
- 4 Rodrigo Arciero Защитник
- 2 Сивельи Ренато Защитник
- 6 Ортис Данило Защитник
- 3 Claudio Bravo III Защитник
- 7 Калелло Адриан Полузащитник
- 24 Luciano Gomez Полузащитник
- 23 Калински Энсо Полузащитник
- 10 Датоло Хесус Полузащитник
- 34 Nicolas Silva Полузащитник
- 20 Цвитанич Дарио Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Facundo Altamirano Вратарь
- 33 Adrian Sporle Защитник
- 8 Бертоло Николас Полузащитник
- 11 Marcelo Torres
- 21 Julian Carranza
- 15 Nicolas Linares
- 30 Jorge Rodriguez I
Ланус 4-4-2
- Основной состав
- 12 Ибанес Матиас Вратарь
- 27 Gabriel Carrasco Защитник
- 23 Rolando Garcia Защитник
- 18 Торсильери Марко Защитник
- 21 Паскини Николас Защитник
- 26 Ди Пласидо Леонель Полузащитник
- 13 Tomas Belmonte Полузащитник
- 19 Факундо Киньон Полузащитник
- 25 Marcelino Moreno Полузащитник
- 7 Акоста Лаутаро Нападающий
- 37 Рибас Себастьян Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сара Гильермо Вратарь
- 5 Leandro Maciel Полузащитник
- 9 Fernando Coniglio Нападающий
- 30 Lautaro Valenti
- 39 Pedro De la Vega
- 14 Jorge Pereyra II
- 16 Gaston Lodico
- Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Предыдущие игры
Банфилд (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 03.11.2018 Альдосиви 1:4 Банфилд С
- 28.10.2018 Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата С
- 23.10.2018 Бельграно 1:1 Банфилд С
- 07.10.2018 Банфилд 2:0 Сан-Лоренсо С
- 02.10.2018 Сан-Мартин Тукуман 1:1 Банфилд С
- 28.09.2018 Банфилд 0:2 Дефенса и Хустисия КС
- 23.09.2018 Банфилд 1:1 Индепендьенте С
- 18.09.2018 Уракан 3:0 Банфилд С
- 01.09.2018 Банфилд 1:0 Патронато де Парана С
- 26.08.2018 Велес Сарсфилд 1:1 Банфилд С
- 22.08.2018 Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд КС
- 18.08.2018 Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 12.08.2018 Росарио Сентраль 1:0 Банфилд С
- 02.08.2018 Банфилд 2:0 Бостон Ривер КС
- 26.07.2018 Бостон Ривер 1:0 Банфилд КС
- 19.07.2018 Банфилд 1:1 Хенераль Ламадрид К
- 12.05.2018 Патронато де Парана 0:0 Банфилд С
- 08.05.2018 Банфилд 2:1 Чакарита Хуниорс С
- 28.04.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд С
- 21.04.2018 Банфилд 1:1 Годой Крус С
Ланус (последние 20 матчей: +3 =9 -8)
- 06.11.2018 Ланус 0:1 Уракан С
- 27.10.2018 Тигре 1:1 Ланус С
- 20.10.2018 Ланус 3:1 Патронато де Парана С
- 07.10.2018 Атлетико Тукуман 0:0 Ланус С
- 29.09.2018 Ланус 1:5 Ривер Плейт С
- 22.09.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ланус С
- 16.09.2018 Ланус 0:1 Расинг Авельянеда С
- 01.09.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Ланус С
- 26.08.2018 Ланус 0:1 Альдосиви С
- 23.08.2018 Ланус 1:2 Атлетико Рафаэла К
- 19.08.2018 Сан-Лоренсо 2:2 Ланус С
- 12.08.2018 Ланус 2:2 Дефенса и Хустисия С
- 31.07.2018 Ланус 1:1 Дуглас Хайг К
- 25.07.2018 Хуниор 1:0 Ланус КС
- 18.07.2018 Ланус 1:0 Хуниор КС
- 12.05.2018 Ланус 0:0 Атлетико Тукуман С
- 06.05.2018 Тигре 0:0 Ланус С
- 28.04.2018 Ланус 0:0 Аргентинос Хуниорс С
- 21.04.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Ланус С
- 14.04.2018 Ланус 0:0 Банфилд С
Последние игры между собой
Банфилд: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
Ланус: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
- 14.04.2018 Ланус 0:0 Банфилд Суперлига
- 13.05.2017 Банфилд 1:0 Ланус Примера
- 02.04.2017 Ланус 4:2 Банфилд Примера
- 24.04.2016 Ланус 2:0 Банфилд Примера
- 10.04.2016 Банфилд 0:2 Ланус Примера
- 14.09.2015 Ланус 0:1 Банфилд Примера
- 12.04.2015 Банфилд 1:2 Ланус Примера
- 14.09.2014 Ланус 1:0 Банфилд Примера
- 13.05.2012 Ланус 2:1 Банфилд Примера
- 06.11.2011 Банфилд 1:2 Ланус Примера А
- 06.03.2011 Банфилд 2:1 Ланус Примера А
- 28.08.2010 Ланус 0:0 Банфилд Примера А
- 13.02.2010 Банфилд 2:0 Ланус Примера А
- 13.09.2009 Ланус 1:2 Банфилд Примера А
- 23.05.2009 Банфилд 0:1 Ланус Примера А
- 14.11.2008 Ланус 1:1 Банфилд Примера А
- 08.03.2008 Ланус 0:5 Банфилд Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|12
|9
|2
|1
|22 - 7
|29
|2.
|Атлетико Тукуман
|11
|6
|4
|1
|20 - 11
|22
|3.
|Индепендьенте
|12
|6
|4
|2
|23 - 13
|22
|4.
|Дефенса и Хустисия
|9
|6
|3
|0
|14 - 7
|21
|5.
|Уракан
|10
|6
|2
|2
|14 - 8
|20
|6.
|Годой Крус
|11
|6
|1
|4
|11 - 7
|19
|7.
|Унион Санта-Фе
|11
|5
|4
|2
|13 - 9
|19
|8.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|9.
|Велес Сарсфилд
|11
|5
|2
|4
|12 - 13
|17
|10.
|Банфилд
|0:0
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|11.
|Ривер Плейт
|10
|4
|4
|2
|13 - 5
|16
|12.
|Альдосиви
|12
|5
|1
|6
|10 - 13
|16
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|14.
|Тальерес Кордоба
|12
|4
|3
|5
|10 - 9
|15
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|4
|2
|6
|8 - 13
|14
|16.
|Колон
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|17.
|Росарио Сентраль
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|2
|6
|10 - 11
|11
|19.
|Сан-Мартин Тукуман
|11
|2
|5
|4
|7 - 13
|11
|20.
|Тигре
|11
|2
|5
|4
|11 - 18
|11
|21.
|Бельграно
|12
|2
|5
|5
|7 - 12
|11
|22.
|Сан-Лоренсо
|10
|2
|4
|4
|12 - 15
|10
|23.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|24.
|Патронато де Парана
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|25.
|Ланус
|0:0
|12
|1
|5
|6
|9 - 18
|8
|26.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|1
|3
|6
|2 - 9
|6
Первый тайм
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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