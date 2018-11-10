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Тальерес Кордоба
0:0
Конец матча
Альдосиви
0'
18' Желтая карточка
Federico Gino
35' Желтая карточка
Гиньясу Пабло
52' Желтая карточка
Emanuel Iniguez
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Альдосиви делает замену. Матиас Пизано уходит с поля, а Страккуалурси Денис выходит на его замену.
82'
Альдосиви делает замену. Галеано Леонель уходит с поля, а Годой Фернандо выходит на его замену.
80'
Тальерес Кордоба делает замену. Leonardo Godoy уходит с поля, а Nahuel Tenaglia выходит на его замену.
68'
Тальерес Кордоба делает замену. Joel Sonora уходит с поля, а Junior Arias выходит на его замену.
60'
Альдосиви делает замену. Javier Iritier уходит с поля, а Ivan Colman выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Emanuel Iniguez получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Гиньясу Пабло получил желтую карточку от судьи
28'
Тальерес Кордоба делает замену. Diego Valoyes уходит с поля, а Brian Guzman выходит на его замену.
Желтая карточка
18'
Federico Gino получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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