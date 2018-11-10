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0:0
Конец матча
18' Желтая карточкаFederico Gino
35' Желтая карточкаГиньясу Пабло
52' Желтая карточкаEmanuel Iniguez
|
18'
35'
52'
Состав команд
22
Эррера
Гидо
21
Joel
Sonora
Тальерес Кордоба 4-3-2-1
- Основной состав
- 22 Эррера Гидо Вратарь
- 25 Leonardo Godoy Защитник
- 6 Комар Хуан Защитник
- 4 Араухо Мигель Защитник
- 30 Facundo Medina Защитник
- 21 Joel Sonora Полузащитник
- 5 Гиньясу Пабло Полузащитник
- 20 Juan Edgardo Ramirez Полузащитник
- 10 Gonzalo Maroni Полузащитник
- 7 Nahuel Lautaro Bustos Полузащитник
- 18 Diego Valoyes Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Javier Marcelo Gandolfi Защитник
- 9 Junior Arias Нападающий
- 28 Cristian Ojeda Нападающий
- 31 Federico Navarro
- 23 Ezequiel Mastrolia
- 14 Nahuel Tenaglia
- 34 Brian Guzman
- 1 Mauricio Ariel Caranta
Альдосиви 4-3-3
- Основной состав
- 35 Walter Fabian Assmann Вратарь
- 21 Emanuel Iniguez Защитник
- 32 Emiliano Amor Защитник
- 6 Галеано Леонель Защитник
- 23 Lucas Villalba Защитник
- 29 Federico Gino Полузащитник
- 5 Dardo Federico Miloc Полузащитник
- 8 Juan Daniel Galeano Полузащитник
- 10 Matias Pisano Нападающий
- 11 Cristian Chavez I Нападающий
- 18 Javier Iritier Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Поцрнич Лучано Вратарь
- 16 Леонардо Санчес II Защитник
- 26 Leandro Sapetti Защитник
- 7 Antonio Medina Полузащитник
- 15 Годой Фернандо Полузащитник
- 28 Ivan Colman Полузащитник
- 22 Страккуалурси Денис Нападающий
- 19 Facundo Andres Castillon Нападающий
Предыдущие игры
Тальерес Кордоба (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 04.11.2018 Сан-Лоренсо 0:1 Тальерес Кордоба С
- 28.10.2018 Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Мартин Тукуман С
- 20.10.2018 Дефенса и Хустисия 2:0 Тальерес Кордоба С
- 07.10.2018 Тальерес Кордоба 3:0 Бельграно С
- 30.09.2018 Патронато де Парана 2:1 Тальерес Кордоба С
- 22.09.2018 Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд С
- 16.09.2018 Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба С
- 07.09.2018 Росарио Сентраль 0:0 Тальерес Кордоба К
- 01.09.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Годой Крус С
- 25.08.2018 Химнасия Ла-Плата 0:2 Тальерес Кордоба С
- 18.08.2018 Тальерес Кордоба 0:1 Росарио Сентраль С
- 12.08.2018 Бока Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба С
- 01.08.2018 Тальерес Кордоба 2:1 Мидленд К
- 12.05.2018 Олимпо 2:2 Тальерес Кордоба С
- 05.05.2018 Тальерес Кордоба 0:0 Уракан С
- 01.05.2018 Унион Санта-Фе 3:0 Тальерес Кордоба С
- 21.04.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 17.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тальерес Кордоба С
- 09.04.2018 Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте С
- 01.04.2018 Бока Хуниорс 2:1 Тальерес Кордоба С
Альдосиви (последние 20 матчей: +9 =1 -10)
- 03.11.2018 Альдосиви 1:4 Банфилд С
- 27.10.2018 Ривер Плейт 1:0 Альдосиви С
- 20.10.2018 Годой Крус 2:0 Альдосиви С
- 06.10.2018 Альдосиви 2:0 Сан-Мартин Тукуман С
- 02.10.2018 Велес Сарсфилд 2:0 Альдосиви С
- 25.09.2018 Альдосиви 2:0 Бельграно С
- 15.09.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Альдосиви С
- 02.09.2018 Альдосиви 0:2 Тигре С
- 26.08.2018 Ланус 0:1 Альдосиви С
- 19.08.2018 Альдосиви 2:1 Уракан С
- 11.08.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Альдосиви С
- 20.07.2018 Олимпо 1:1 Альдосиви К
- 05.05.2018 Альдосиви 3:1 Альмагро ПБН
- 30.04.2018 Альдосиви 2:0 Эстудиантес Сан-Луис ПБ
- 23.04.2018 Депортиво Риестра 1:0 Альдосиви ПБ
- 14.04.2018 Альдосиви 1:1 Лос-Андес ПБ
- 08.04.2018 Химнасия Хухуй 1:2 Альдосиви ПБ
- 03.04.2018 Альдосиви 1:0 Вилья Дальмине ПБ
- 25.03.2018 Сармиенто 1:0 Альдосиви ПБ
- 20.03.2018 Альдосиви 1:3 Кильмес ПБ
Последние игры между собой
Тальерес Кордоба: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
Альдосиви: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
- 23.01.2017 Тальерес Кордоба 0:2 Альдосиви Товарищеские матчи. Клубы
- 01.10.2016 Альдосиви 2:1 Тальерес Кордоба Примера
- 10.05.2014 Альдосиви 1:0 Тальерес Кордоба Примера Б
- 10.11.2013 Тальерес Кордоба 2:0 Альдосиви Примера Б
- 17.02.2009 Альдосиви 2:1 Тальерес Кордоба Националь Б
- 09.08.2008 Тальерес Кордоба 0:2 Альдосиви Националь Б
- 24.02.2008 Альдосиви 4:2 Тальерес Кордоба Националь Б
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|11
|8
|2
|1
|19 - 7
|26
|2.
|Дефенса и Хустисия
|9
|6
|3
|0
|14 - 7
|21
|3.
|Уракан
|10
|6
|2
|2
|14 - 8
|20
|4.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|11
|5
|5
|1
|18 - 10
|20
|5.
|Годой Крус
|11
|6
|1
|4
|11 - 7
|19
|6.
|Индепендьенте
|11
|5
|4
|2
|21 - 12
|19
|7.
|Унион Санта-Фе
|11
|5
|4
|2
|13 - 9
|19
|8.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|9.
|Велес Сарсфилд
|11
|5
|2
|4
|12 - 13
|17
|10.
|Ривер Плейт
|10
|4
|4
|2
|13 - 5
|16
|11.
|Банфилд
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|12.
|Альдосиви
|12
|5
|1
|6
|10 - 13
|16
|13.
|Тальерес Кордоба
|12
|4
|3
|5
|10 - 9
|15
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|2
|5
|8 - 10
|14
|16.
|Колон
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|17.
|Росарио Сентраль
|0:0
|11
|3
|4
|4
|7 - 11
|13
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|2
|6
|10 - 11
|11
|19.
|Бельграно
|11
|2
|5
|4
|6 - 10
|11
|20.
|Сан-Мартин Тукуман
|11
|2
|5
|4
|7 - 13
|11
|21.
|Тигре
|11
|2
|5
|4
|11 - 18
|11
|22.
|Сан-Лоренсо
|10
|2
|4
|4
|12 - 15
|10
|23.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|24.
|Патронато де Парана
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|25.
|Ланус
|11
|1
|4
|6
|9 - 18
|7
|26.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|1
|3
|6
|2 - 9
|6
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Альдосиви делает замену. Матиас Пизано уходит с поля, а Страккуалурси Денис выходит на его замену.
82'
Альдосиви делает замену. Галеано Леонель уходит с поля, а Годой Фернандо выходит на его замену.
80'
Тальерес Кордоба делает замену. Leonardo Godoy уходит с поля, а Nahuel Tenaglia выходит на его замену.
68'
Тальерес Кордоба делает замену. Joel Sonora уходит с поля, а Junior Arias выходит на его замену.
60'
Альдосиви делает замену. Javier Iritier уходит с поля, а Ivan Colman выходит на его замену.
52'
Emanuel Iniguez получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Гиньясу Пабло получил желтую карточку от судьи
28'
Тальерес Кордоба делает замену. Diego Valoyes уходит с поля, а Brian Guzman выходит на его замену.
18'
Federico Gino получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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