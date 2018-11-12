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Тигре
2:1
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
0'
6' Желтая карточка
Баталья Аугусто
6' Вторая желтая карточка
Баталья Аугусто
0:1
17' Гол
Francisco Ilarregui
26' Желтая карточка
Меносси Лукас
37' Желтая карточка
Ignacio Mendez
1:1
69' Гол
Меносси Лукас
82' Желтая карточка
Nehuen Perez
84' Желтая карточка
Ignacio Canuto
2:1
88' Гол
Луна Карлос II
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Луна Карлос II бьет в цель!
Желтая карточка
84'
Игнасио Кануто получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
82'
Nehuen Perez получил желтую карточку от судьи
80'
Тигре делает замену. Гальмарини Мартин уходит с поля, а Луна Карлос II выходит на его замену.
73'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Gaston Veron уходит с поля, а Бенитес Оскар выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Меносси Лукас бьет в цель!
62'
Тигре делает замену. Матеас Перез Гарсия уходит с поля, а Монтильо Вальтер выходит на его замену.
58'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Пискуличи Леонардо уходит с поля, а Matias Romero выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Ignacio Mendez уходит с поля, а Fausto Vera выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Ignacio Mendez получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Меносси Лукас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Francisco Ilarregui бьет в цель!
8'
Тигре делает замену. Диего Вера уходит с поля, а Гонсалло Маринелли выходит на его замену.
6'
Баталья Аугусто получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
6'
Баталья Аугусто получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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