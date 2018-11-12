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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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2:1
Конец матча
6' Желтая карточкаБаталья Аугусто
6' Вторая желтая карточкаБаталья Аугусто
0:1
17' ГолFrancisco Ilarregui
26' Желтая карточкаМеносси Лукас
37' Желтая карточкаIgnacio Mendez
1:1
69' ГолМеносси Лукас
82' Желтая карточкаNehuen Perez
84' Желтая карточкаIgnacio Canuto
2:1
88' ГолЛуна Карлос II
|
17'
0:1
26'
37'
69'
1:1
82'
84'
88'
2:1
Состав команд
29
Diego
Sosa
Тигре 4-4-2
- Основной состав
- 24 Баталья Аугусто Вратарь
- 8 Гальмарини Мартин Защитник
- 6 Ignacio Canuto Защитник
- 3 Nestor Moiraghi Защитник
- 29 Diego Sosa Защитник
- 11 Diego Morales Полузащитник
- 5 Меносси Лукас Полузащитник
- 21 Sebastian Prediger II Полузащитник
- 10 Матеас Перез Гарсия Полузащитник
- 19 Diego Vera II Нападающий
- 9 Гонсалес Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Gonzalo Marinelli Вратарь
- 4 Alexis Jorge Niz Защитник
- 32 Maxi Caire Защитник
- 2 Ezequiel Rodriguez Полузащитник
- 14 Монтильо Вальтер Полузащитник
- 7 Луна Карлос II Нападающий
- 30 Ivan Bolano
Аргентинос Хуниорс 5-3-2
- Основной состав
- 12 Lucas Abraham Chavez Вратарь
- 15 Jonathan Sandoval Защитник
- 6 Nehuen Perez Защитник
- 23 Gaston Bojanich Защитник
- 3 Mauro Angel Maidana Защитник
- 13 Enzo Ybanez Защитник
- 18 Пискуличи Леонардо Полузащитник
- 30 Монтеро Фаусто Полузащитник
- 14 Ignacio Mendez Полузащитник
- 27 Francisco Ilarregui Нападающий
- 16 Gaston Veron Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Kevin Mac Allister Защитник
- 7 Facundo Barboza Полузащитник
- 26 Matias Romero Полузащитник
- 9 Бенитес Оскар Нападающий
- 1 Federico Lanzillota
- 20 Fausto Vera
- 31 Matko Miljevic
Предыдущие игры
Тигре (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 04.11.2018 Бока Хуниорс 4:1 Тигре С
- 27.10.2018 Тигре 1:1 Ланус С
- 21.10.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Тигре С
- 09.10.2018 Тигре 1:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 29.09.2018 Индепендьенте 0:0 Тигре С
- 23.09.2018 Тигре 0:2 Уракан С
- 15.09.2018 Атлетико Тукуман 3:0 Тигре С
- 02.09.2018 Альдосиви 0:2 Тигре С
- 25.08.2018 Тигре 2:2 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 19.08.2018 Колон 2:2 Тигре С
- 11.08.2018 Тигре 2:2 Сан-Лоренсо С
- 05.08.2018 Сентраль Кордоба 2:0 Тигре К
- 20.07.2018 Тигре 1:0 Гильермо Браун К
- 13.05.2018 Годой Крус 2:0 Тигре С
- 06.05.2018 Тигре 0:0 Ланус С
- 01.05.2018 Олимпо 1:5 Тигре С
- 22.04.2018 Тигре 0:2 Уракан С
- 15.04.2018 Унион Санта-Фе 3:3 Тигре С
- 07.04.2018 Тигре 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 31.03.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тигре С
Аргентинос Хуниорс (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 04.11.2018 Аргентинос Хуниорс 0:2 Индепендьенте С
- 30.10.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 21.10.2018 Аргентинос Хуниорс 0:1 Унион Санта-Фе С
- 30.09.2018 Аргентинос Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда С
- 23.09.2018 Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс С
- 16.09.2018 Аргентинос Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс С
- 09.09.2018 Аргентинос Хуниорс 0:2 Темперлей К
- 01.09.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Ланус С
- 26.08.2018 Ривер Плейт 0:0 Аргентинос Хуниорс С
- 18.08.2018 Аргентинос Хуниорс 0:0 Годой Крус С
- 11.08.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 06.08.2018 Аргентинос Хуниорс 0:0 Дефенса и Хустисия К
- 14.05.2018 Велес Сарсфилд 1:1 Аргентинос Хуниорс С
- 09.05.2018 Аргентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Чивилькой К
- 05.05.2018 Аргентинос Хуниорс 1:2 Годой Крус С
- 28.04.2018 Ланус 0:0 Аргентинос Хуниорс С
- 21.04.2018 Аргентинос Хуниорс 1:0 Олимпо С
- 14.04.2018 Уракан 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 07.04.2018 Аргентинос Хуниорс 3:1 Унион Санта-Фе С
- 31.03.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс С
Последние игры между собой
Тигре: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 4
Аргентинос Хуниорс: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 7
- 13.02.2018 Тигре 2:0 Аргентинос Хуниорс Суперлига
- 06.02.2016 Аргентинос Хуниорс 1:1 Тигре Примера
- 03.10.2015 Аргентинос Хуниорс 2:1 Тигре Примера
- 25.02.2014 Тигре 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера
- 25.08.2013 Аргентинос Хуниорс 1:0 Тигре Примера
- 23.04.2013 Тигре 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера
- 06.10.2012 Аргентинос Хуниорс 0:0 Тигре Примера
- 31.08.2012 Тигре 4:1 Аргентинос Хуниорс Международные матчи (клубы)
- 17.08.2012 Аргентинос Хуниорс 1:2 Тигре Международные матчи (клубы)
- 12.04.2012 Тигре 1:0 Аргентинос Хуниорс Кубок Аргентины
- 01.04.2012 Тигре 1:2 Аргентинос Хуниорс Примера
- 23.09.2011 Аргентинос Хуниорс 0:1 Тигре Примера А
- 18.06.2011 Аргентинос Хуниорс 1:1 Тигре Примера А
- 14.12.2010 Тигре 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 21.03.2010 Аргентинос Хуниорс 1:1 Тигре Примера А
- 26.10.2009 Тигре 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 09.05.2009 Тигре 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 01.11.2008 Аргентинос Хуниорс 2:0 Тигре Примера А
- 08.06.2008 Тигре 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|12
|9
|2
|1
|22 - 7
|29
|2.
|Атлетико Тукуман
|11
|6
|4
|1
|20 - 11
|22
|3.
|Индепендьенте
|12
|6
|4
|2
|23 - 13
|22
|4.
|Дефенса и Хустисия
|9
|6
|3
|0
|14 - 7
|21
|5.
|Уракан
|10
|6
|2
|2
|14 - 8
|20
|6.
|Годой Крус
|11
|6
|1
|4
|11 - 7
|19
|7.
|Унион Санта-Фе
|11
|5
|4
|2
|13 - 9
|19
|8.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|9.
|Велес Сарсфилд
|11
|5
|2
|4
|12 - 13
|17
|10.
|Банфилд
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|11.
|Ривер Плейт
|10
|4
|4
|2
|13 - 5
|16
|12.
|Альдосиви
|12
|5
|1
|6
|10 - 13
|16
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|14.
|Тальерес Кордоба
|12
|4
|3
|5
|10 - 9
|15
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|4
|2
|6
|8 - 13
|14
|16.
|Колон
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|17.
|Тигре
|2:1
|12
|3
|5
|4
|13 - 19
|14
|18.
|Росарио Сентраль
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|2
|6
|10 - 11
|11
|20.
|Сан-Мартин Тукуман
|11
|2
|5
|4
|7 - 13
|11
|21.
|Бельграно
|12
|2
|5
|5
|7 - 12
|11
|22.
|Сан-Лоренсо
|10
|2
|4
|4
|12 - 15
|10
|23.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|24.
|Патронато де Парана
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|25.
|Ланус
|12
|1
|5
|6
|9 - 18
|8
|26.
|Аргентинос Хуниорс
|1:2
|11
|1
|3
|7
|3 - 11
|6
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Г О О О О Л - Луна Карлос II бьет в цель!
84'
Игнасио Кануто получил желтую карточку от судьи
82'
Nehuen Perez получил желтую карточку от судьи
80'
Тигре делает замену. Гальмарини Мартин уходит с поля, а Луна Карлос II выходит на его замену.
73'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Gaston Veron уходит с поля, а Бенитес Оскар выходит на его замену.
69'
Г О О О О Л - Меносси Лукас бьет в цель!
62'
Тигре делает замену. Матеас Перез Гарсия уходит с поля, а Монтильо Вальтер выходит на его замену.
58'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Пискуличи Леонардо уходит с поля, а Matias Romero выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Ignacio Mendez уходит с поля, а Fausto Vera выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Ignacio Mendez получил желтую карточку от судьи
26'
Меносси Лукас получил желтую карточку от судьи
17'
Г О О О О Л - Francisco Ilarregui бьет в цель!
8'
Тигре делает замену. Диего Вера уходит с поля, а Гонсалло Маринелли выходит на его замену.
6'
Баталья Аугусто получает вторую желтую карточку. Удаление.
6'
Баталья Аугусто получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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