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Индепендьенте
1:1
Перерыв
Бельграно
0'
0:1
32' Пенальти
Leonardo Sequeira
34' Красная карточка
Juan Leandro Quiroga
39' Красная карточка
Меса Максимильяно
1:1
45' Гол
Emanuel Britez
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Emanuel Britez бьет в цель!
39'
УДАЛЕНИЕ! - Меса Максимильяно увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
34'
УДАЛЕНИЕ! - Хуан Леандро Куирога увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Leonardo Sequeira из команды Бельграно забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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