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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:1
Перерыв
0:1
32' ПенальтиLeonardo Sequeira
34' Красная карточкаJuan Leandro Quiroga
39' Красная карточкаМеса Максимильяно
1:1
45' ГолEmanuel Britez
|
32'
0:1
45'
1:1
Состав команд
Индепендьенте 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Кампанья Мартин Вратарь
- 16 Бустос Фабрисио Защитник
- 23 Emanuel Britez Защитник
- 4 Jorge Figal Защитник
- 6 Санчес-Миньо Хуан Защитник
- 5 Доминго Николас Полузащитник
- 10 Гайбор Фернандо Полузащитник
- 8 Меса Максимильяно Полузащитник
- 19 Эрнандес Пабло II Полузащитник
- 18 Ромеро Сильвио Полузащитник
- 9 Хильотти Эмануэль Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Milton Alvarez Вратарь
- 3 Бурдиссо Гильермо Защитник
- 22 Сильва Франсиско Полузащитник
- 32 Ezequiel Cerutti Полузащитник
- 17 Braian Romero Нападающий
- 15 Gonzalo Asis
- 26 Mauro Molina
Бельграно 4-1-4-1
- Основной состав
- 23 Ригамонти Сесар Вратарь
- 4 Tomas Ezequiel Guidara Защитник
- 3 Miguel Angel Martinez Защитник
- 6 Matias German Nani Защитник
- 29 Juan Leandro Quiroga Защитник
- 14 Лертора Федерико Полузащитник
- 21 Sebastian Luna Полузащитник
- 16 Maximiliano Lugo Полузащитник
- 17 Juan Brunetta Полузащитник
- 22 Gabriel Alanis Полузащитник
- 26 Leonardo Sequeira Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Leandro Sebastian Olivarez Защитник
- 30 Родригес Денис Полузащитник
- 20 Агирре Йонас Полузащитник
- 11 Adrian Balboa Нападающий
- 28 Tomas Attis
- 24 Federico Alvarez
- 1 Lucas Acosta II
Предыдущие игры
Индепендьенте (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 08.11.2018 Индепендьенте 4:0 Сан-Мартин Тукуман С
- 04.11.2018 Аргентинос Хуниорс 0:2 Индепендьенте С
- 29.10.2018 Атлетико Тукуман 4:2 Индепендьенте С
- 21.10.2018 Индепендьенте 3:1 Уракан С
- 07.10.2018 Патронато де Парана 1:2 Индепендьенте С
- 03.10.2018 Ривер Плейт 3:1 Индепендьенте КЛ
- 29.09.2018 Индепендьенте 0:0 Тигре С
- 23.09.2018 Банфилд 1:1 Индепендьенте С
- 20.09.2018 Индепендьенте 0:0 Ривер Плейт КЛ
- 15.09.2018 Индепендьенте 3:0 Колон С
- 11.09.2018 Индепендьенте 1:1 Браун Адроге К
- 02.09.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:2 Индепендьенте С
- 25.08.2018 Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 22.08.2018 Индепендьенте 0:0 Сантос КЛ
- 18.08.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте С
- 08.08.2018 Серезо Осака 0:1 Индепендьенте КБС
- 21.07.2018 Индепендьенте 8:0 Сентраль Бальестер К
- 25.05.2018 Индепендьенте 2:0 Депортиво Лара КЛ
- 18.05.2018 Мильонариос 1:1 Индепендьенте КЛ
- 12.05.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте С
Бельграно (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 03.11.2018 Бельграно 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 28.10.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Бельграно С
- 23.10.2018 Бельграно 1:1 Банфилд С
- 07.10.2018 Тальерес Кордоба 3:0 Бельграно С
- 30.09.2018 Бельграно 0:1 Уракан С
- 25.09.2018 Альдосиви 2:0 Бельграно С
- 15.09.2018 Бельграно 0:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 01.09.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 25.08.2018 Бельграно 2:1 Эстудиантес Ла-Плата С
- 19.08.2018 Ривер Плейт 0:0 Бельграно С
- 12.08.2018 Бельграно 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 21.05.2018 Бельграно 0:1 Платенсе К
- 13.05.2018 Бельграно 2:3 Темперлей С
- 05.05.2018 Сан-Лоренсо 2:0 Бельграно С
- 29.04.2018 Бельграно 1:0 Колон С
- 21.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Бельграно С
- 14.04.2018 Бельграно 3:0 Арсенал Саранди С
- 07.04.2018 Росарио Сентраль 2:1 Бельграно С
- 31.03.2018 Бельграно 2:2 Расинг Авельянеда С
- 19.03.2018 Ривер Плейт 3:1 Бельграно С
Последние игры между собой
Индепендьенте: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Бельграно: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
- 05.11.2017 Бельграно 0:0 Индепендьенте Суперлига
- 28.08.2016 Бельграно 0:1 Индепендьенте Примера
- 07.02.2016 Индепендьенте 1:0 Бельграно Примера
- 20.11.2015 Индепендьенте 4:1 Бельграно Примера
- 08.03.2015 Индепендьенте 1:2 Бельграно Примера
- 29.07.2014 Бельграно 0:2 Индепендьенте Кубок Аргентины
- 24.01.2014 Бельграно 2:0 Индепендьенте Товарищеские матчи (Аргентина)
- 26.05.2013 Бельграно 0:0 Индепендьенте Примера
- 29.11.2012 Индепендьенте 1:2 Бельграно Примера
- 18.03.2012 Индепендьенте 2:0 Бельграно Примера А
- 08.03.2012 Индепендьенте 0:2 Бельграно Кубок Аргентины
- 11.09.2011 Бельграно 2:0 Индепендьенте Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|11
|8
|2
|1
|19 - 7
|26
|2.
|Атлетико Тукуман
|11
|6
|4
|1
|20 - 11
|22
|3.
|Дефенса и Хустисия
|9
|6
|3
|0
|14 - 7
|21
|4.
|Уракан
|10
|6
|2
|2
|14 - 8
|20
|5.
|Годой Крус
|11
|6
|1
|4
|11 - 7
|19
|6.
|Унион Санта-Фе
|11
|5
|4
|2
|13 - 9
|19
|7.
|Индепендьенте
|0:1
|12
|5
|4
|3
|21 - 13
|19
|8.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|9.
|Велес Сарсфилд
|11
|5
|2
|4
|12 - 13
|17
|10.
|Ривер Плейт
|10
|4
|4
|2
|13 - 5
|16
|11.
|Банфилд
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|12.
|Альдосиви
|12
|5
|1
|6
|10 - 13
|16
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|14.
|Тальерес Кордоба
|12
|4
|3
|5
|10 - 9
|15
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|2
|5
|8 - 10
|14
|16.
|Бельграно
|1:0
|12
|3
|5
|4
|7 - 10
|14
|17.
|Колон
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|18.
|Росарио Сентраль
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|2
|6
|10 - 11
|11
|20.
|Сан-Мартин Тукуман
|11
|2
|5
|4
|7 - 13
|11
|21.
|Тигре
|11
|2
|5
|4
|11 - 18
|11
|22.
|Сан-Лоренсо
|10
|2
|4
|4
|12 - 15
|10
|23.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|24.
|Патронато де Парана
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|25.
|Ланус
|11
|1
|4
|6
|9 - 18
|7
|26.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|1
|3
|6
|2 - 9
|6
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Emanuel Britez бьет в цель!
39'
УДАЛЕНИЕ! - Меса Максимильяно увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
34'
УДАЛЕНИЕ! - Хуан Леандро Куирога увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
32'
Г О О О О Л - Leonardo Sequeira из команды Бельграно забивает с точки!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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