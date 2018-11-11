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0:1
Первый тайм: 35'
0:1
32' ГолАдриан Рикардо
|
32'
0:1
Состав команд
33
Matias
Gomez
Химнасия Ла-Плата 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Alexis Arias I Вратарь
- 4 Facundo Oreja Защитник
- 23 Maximiliano Angel Coronel Защитник
- 24 German Guiffrey Защитник
- 32 Matias Melluso Защитник
- 21 Ринаудо Фабиан Полузащитник
- 8 Lorenzo Faravelli Полузащитник
- 30 Maximiliano Comba Полузащитник
- 33 Matias Gomez Полузащитник
- 11 Horacio Tijanovich Полузащитник
- 9 Martin Santiago Silva I Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Manuel Guanini Защитник
- 25 Лихт Лукас Защитник
- 18 Гевгеосян Мауро Нападающий
- 17 Уртадо Хан Нападающий
- 14 Agustin Bolivar
- 20 Hernan Tifner
- 15 Sebastian Emanuel Moyano
- Главный тренер: Hilario Bravi
Расинг Авельянеда 5-3-2
- Основной состав
- 13 Гарсия Хавьер Вратарь
- 4 Пильюд Иван Защитник
- 30 Сигали Леонардо Защитник
- 23 Nery Dominguez Защитник
- 2 Донатти Алехандро Защитник
- 6 Орбан Лукас Защитник
- 8 Pol Fernandez Полузащитник
- 19 Кардосо Нери Полузащитник
- 10 Адриан Рикардо Полузащитник
- 9 Кристальдо Хонатан Нападающий
- Fernando Lopez II Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Мена Эухенио Защитник
- 27 Pablo Maximiliano Cuadra Нападающий
- 11 Braian Mansilla Нападающий
- 7 Gustavo Bou Нападающий
- 24 Julian Alejo Lopez
- 14 Rodrigo Adrian Schlegel
- 25 Gaston Gomez
Предыдущие игры
Химнасия Ла-Плата (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 03.11.2018 Бельграно 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 27.10.2018 Химнасия Ла-Плата 2:1 Бока Хуниорс С
- 20.10.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 13.10.2018 Сентраль Кордоба 1:1 Химнасия Ла-Плата К
- 06.10.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Годой Крус С
- 30.09.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 28.09.2018 Бока Хуниорс 0:1 Химнасия Ла-Плата К
- 23.09.2018 Химнасия Ла-Плата 1:1 Росарио Сентраль С
- 16.09.2018 Патронато де Парана 0:2 Химнасия Ла-Плата С
- 04.09.2018 Сан-Мартин Тукуман 1:1 Химнасия Ла-Плата С
- 25.08.2018 Химнасия Ла-Плата 0:2 Тальерес Кордоба С
- 18.08.2018 Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 11.08.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 29.07.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Олимпо К
- 15.05.2018 Химнасия Ла-Плата 2:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 10.05.2018 Химнасия Ла-Плата 2:2 Бока Хуниорс С
- 06.05.2018 Индепендьенте 2:2 Химнасия Ла-Плата С
- 21.04.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 14.04.2018 Химнасия Ла-Плата 1:2 Атлетико Тукуман С
- 07.04.2018 Тигре 2:0 Химнасия Ла-Плата С
Расинг Авельянеда (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 05.11.2018 Расинг Авельянеда 1:0 АФАД Л1
- 04.11.2018 Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 28.10.2018 Расинг Авельянеда 2:1 Сан-Лоренсо С
- 22.10.2018 Сан-Мартин Тукуман 2:1 Расинг Авельянеда С
- 08.10.2018 Расинг Авельянеда 2:2 Бока Хуниорс С
- 06.10.2018 Расинг Авельянеда 3:0 Бассам Л1
- 30.09.2018 Расинг Авельянеда 3:2 Боуаке Л1
- 30.09.2018 Аргентинос Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда С
- 25.09.2018 Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе С
- 22.09.2018 Моссу 1:3 Расинг Авельянеда Л1
- 16.09.2018 Ланус 0:1 Расинг Авельянеда С
- 15.09.2018 Танда 1:0 Расинг Авельянеда Л1
- 02.09.2018 Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль С
- 30.08.2018 Ривер Плейт 3:0 Расинг Авельянеда КЛ
- 25.08.2018 Патронато де Парана 0:3 Расинг Авельянеда С
- 20.08.2018 Расинг Авельянеда 2:0 Велес Сарсфилд С
- 14.08.2018 Атлетико Тукуман 2:2 Расинг Авельянеда С
- 10.08.2018 Расинг Авельянеда 0:0 Ривер Плейт КЛ
- 23.05.2018 Крузейро 2:1 Расинг Авельянеда КЛ
- 18.05.2018 Расинг Авельянеда 0:1 Сармьенто Ресистенсия К
Последние игры между собой
Химнасия Ла-Плата: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
Расинг Авельянеда: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
- 11.12.2017 Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата Суперлига
- 06.05.2017 Расинг Авельянеда 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера
- 20.10.2016 Расинг Авельянеда 0:1 Химнасия Ла-Плата Кубок
- 07.09.2015 Расинг Авельянеда 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера
- 02.11.2014 Химнасия Ла-Плата 0:1 Расинг Авельянеда Примера
- 18.04.2014 Расинг Авельянеда 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера
- 03.11.2013 Химнасия Ла-Плата 1:3 Расинг Авельянеда Примера
- 05.06.2011 Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда Примера А
- 04.12.2010 Расинг Авельянеда 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 14.02.2010 Химнасия Ла-Плата 1:0 Расинг Авельянеда Примера А
- 12.09.2009 Расинг Авельянеда 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 01.06.2009 Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда Примера А
- 22.11.2008 Расинг Авельянеда 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 25.05.2008 Расинг Авельянеда 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 10.11.2007 Химнасия Ла-Плата 1:3 Расинг Авельянеда Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|12
|8
|3
|1
|19 - 7
|27
|2.
|Атлетико Тукуман
|11
|6
|4
|1
|20 - 11
|22
|3.
|Индепендьенте
|12
|6
|4
|2
|23 - 13
|22
|4.
|Дефенса и Хустисия
|9
|6
|3
|0
|14 - 7
|21
|5.
|Уракан
|10
|6
|2
|2
|14 - 8
|20
|6.
|Годой Крус
|11
|6
|1
|4
|11 - 7
|19
|7.
|Унион Санта-Фе
|11
|5
|4
|2
|13 - 9
|19
|8.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|9.
|Велес Сарсфилд
|11
|5
|2
|4
|12 - 13
|17
|10.
|Ривер Плейт
|10
|4
|4
|2
|13 - 5
|16
|11.
|Банфилд
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|12.
|Альдосиви
|12
|5
|1
|6
|10 - 13
|16
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|14.
|Тальерес Кордоба
|12
|4
|3
|5
|10 - 9
|15
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|12
|4
|3
|5
|8 - 10
|15
|16.
|Колон
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|17.
|Росарио Сентраль
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|2
|6
|10 - 11
|11
|19.
|Сан-Мартин Тукуман
|11
|2
|5
|4
|7 - 13
|11
|20.
|Тигре
|11
|2
|5
|4
|11 - 18
|11
|21.
|Бельграно
|12
|2
|5
|5
|7 - 12
|11
|22.
|Сан-Лоренсо
|10
|2
|4
|4
|12 - 15
|10
|23.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|24.
|Патронато де Парана
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|25.
|Ланус
|11
|1
|4
|6
|9 - 18
|7
|26.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|1
|3
|6
|2 - 9
|6
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