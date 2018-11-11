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Химнасия Ла-Плата
0:1
Первый тайм: 35'
Расинг Авельянеда
0'
0:1
32' Гол
Адриан Рикардо
35'
Первый тайм
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Адриан Рикардо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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