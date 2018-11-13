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Велес Сарсфилд
0:0
Второй тайм: 86'
Сан-Лоренсо
0'
19' Желтая карточка
Hernan De La Fuente
51' Желтая карточка
Поблет Херонимо
53' Желтая карточка
Куберо Фабиан
68' Желтая карточка
Колоччини Фабрисио
76' Желтая карточка
Brian Ezequiel Cufre
79' Желтая карточка
Lucas Robertone
86'
Второй тайм
Желтая карточка
79'
Lucas Robertone получил желтую карточку от судьи
78'
Велес Сарсфилд делает замену. Agustin Bouzat уходит с поля, а Alvaro Barreal выходит на его замену.
77'
Сан-Лоренсо делает замену. Gabriel Rojas уходит с поля, а Marcelo Herrera выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Braian Ezequiel Cufre получил желтую карточку от судьи
71'
Велес Сарсфилд делает замену. Thiago Almada уходит с поля, а Хонатан Рамис выходит на его замену.
Желтая карточка
68'
Колоччини Фабрисио получил желтую карточку от судьи
65'
Сан-Лоренсо делает замену. Bautista Merlini уходит с поля, а Cristian Nahuel Barrios выходит на его замену.
54'
Сан-Лоренсо делает замену. Рохас Ариэль II уходит с поля, а Муссис Франко выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Куберо Фабиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Поблет Херонимо получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
19'
Hernan De La Fuente получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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