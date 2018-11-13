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0:0
Второй тайм: 86'
19' Желтая карточкаHernan De La Fuente
51' Желтая карточкаПоблет Херонимо
53' Желтая карточкаКуберо Фабиан
68' Желтая карточкаКолоччини Фабрисио
76' Желтая карточкаBrian Ezequiel Cufre
79' Желтая карточкаLucas Robertone
|
51'
53'
79'
Состав команд
19
Ботта
Рубен
Велес Сарсфилд 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Домингес Александр Вратарь
- 4 Hernan De La Fuente Защитник
- 5 Куберо Фабиан Защитник
- 17 Хианетти Лаутаро Защитник
- 3 Brian Ezequiel Cufre Защитник
- 30 Gaston Gimenez Полузащитник
- 28 Nicolas Dominguez Полузащитник
- 10 Agustin Bouzat Полузащитник
- 16 Lucas Robertone Полузащитник
- 26 Варгас Матиас Полузащитник
- 23 Thiago Almada Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Lucas Hoyos Вратарь
- 24 Ricardo Gaston Diaz Защитник
- 9 Rodrigo Javier Salinas Полузащитник
- 11 Jonathan Ramis Нападающий
- 31 Alvaro Barreal
- 14 Cristian Nunez
- 27 Pablo Galdames II
Сан-Лоренсо 4-1-4-1
- Основной состав
- 22 Nicolas Navarro II Вратарь
- 29 Саласар Виктор Защитник
- 32 Колоччини Фабрисио Защитник
- 6 Marcos Senesi Защитник
- 27 Gabriel Rojas Защитник
- 17 Поблет Херонимо Полузащитник
- 19 Ботта Рубен Полузащитник
- 16 Белуччи Фернандо Полузащитник
- 5 Рохас Ариэль II Полузащитник
- 11 Bautista Merlini Полузащитник
- 15 Nicolas Reniero Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Sebastian Alberto Torrico Вратарь
- 42 Marcelo Herrera Защитник
- 7 Муссис Франко Полузащитник
- 28 Cristian Nahuel Barrios
- 36 Manuel Insurralde
- 41 Gianluca Ferrari
- 38 Adolfo Gaich
Предыдущие игры
Велес Сарсфилд (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 06.11.2018 Дефенса и Хустисия 3:2 Велес Сарсфилд С
- 28.10.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Бельграно С
- 20.10.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 06.10.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 3:1 Велес Сарсфилд С
- 02.10.2018 Велес Сарсфилд 2:0 Альдосиви С
- 22.09.2018 Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд С
- 16.09.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Сан-Мартин Тукуман С
- 03.09.2018 Бока Хуниорс 3:0 Велес Сарсфилд С
- 26.08.2018 Велес Сарсфилд 1:1 Банфилд С
- 20.08.2018 Расинг Авельянеда 2:0 Велес Сарсфилд С
- 11.08.2018 Велес Сарсфилд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 17.07.2018 Велес Сарсфилд 1:1 Сентраль Кордоба К
- 14.05.2018 Велес Сарсфилд 1:1 Аргентинос Хуниорс С
- 10.05.2018 Колон 0:1 Велес Сарсфилд С
- 05.05.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:2 Велес Сарсфилд С
- 28.04.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд С
- 21.04.2018 Темперлей 2:4 Велес Сарсфилд С
- 17.04.2018 Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо С
- 31.03.2018 Велес Сарсфилд 3:3 Эстудиантес Ла-Плата С
- 18.03.2018 Арсенал Саранди 1:1 Велес Сарсфилд С
Сан-Лоренсо (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 04.11.2018 Сан-Лоренсо 0:1 Тальерес Кордоба С
- 01.11.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Темперлей К
- 28.10.2018 Расинг Авельянеда 2:1 Сан-Лоренсо С
- 23.10.2018 Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 07.10.2018 Банфилд 2:0 Сан-Лоренсо С
- 04.10.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:3 Сан-Лоренсо К
- 26.09.2018 Насьональ Монтевидео 2:0 Сан-Лоренсо КС
- 22.09.2018 Сан-Лоренсо 3:2 Патронато де Парана С
- 17.09.2018 Годой Крус 1:0 Сан-Лоренсо С
- 08.09.2018 Сан-Лоренсо 2:2 Колон К
- 02.09.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Ривер Плейт С
- 28.08.2018 Унион Санта-Фе 1:1 Сан-Лоренсо С
- 23.08.2018 Сан-Лоренсо 3:1 Насьональ Монтевидео КС
- 19.08.2018 Сан-Лоренсо 2:2 Ланус С
- 16.08.2018 Депортес Темуко 1:0 Сан-Лоренсо КС
- 11.08.2018 Тигре 2:2 Сан-Лоренсо С
- 27.07.2018 Сан-Лоренсо 1:2 Депортес Темуко КС
- 17.07.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Кордова К
- 15.05.2018 Ривер Плейт 2:0 Сан-Лоренсо С
- 09.05.2018 Атлетико Минейро 0:0 Сан-Лоренсо КС
Последние игры между собой
Велес Сарсфилд: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 7
Сан-Лоренсо: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 5
- 17.04.2018 Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Суперлига
- 17.09.2016 Сан-Лоренсо 2:1 Велес Сарсфилд Примера
- 20.02.2016 Сан-Лоренсо 3:2 Велес Сарсфилд Примера
- 03.05.2015 Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд Примера
- 06.12.2014 Велес Сарсфилд 0:2 Сан-Лоренсо Примера
- 20.05.2014 Сан-Лоренсо 2:3 Велес Сарсфилд Примера
- 16.12.2013 Велес Сарсфилд 0:0 Сан-Лоренсо Примера
- 06.04.2013 Велес Сарсфилд 1:1 Сан-Лоренсо Примера
- 22.09.2012 Сан-Лоренсо 1:2 Велес Сарсфилд Примера
- 01.04.2012 Сан-Лоренсо 0:2 Велес Сарсфилд Примера А
- 21.09.2011 Велес Сарсфилд 1:2 Сан-Лоренсо Примера А
- 21.04.2011 Велес Сарсфилд 2:0 Сан-Лоренсо Примера А
- 11.09.2010 Сан-Лоренсо 0:0 Велес Сарсфилд Примера А
- 14.02.2010 Сан-Лоренсо 0:0 Велес Сарсфилд Примера А
- 12.09.2009 Велес Сарсфилд 0:0 Сан-Лоренсо Примера А
- 12.04.2009 Сан-Лоренсо 0:1 Велес Сарсфилд Примера А
- 04.10.2008 Велес Сарсфилд 0:1 Сан-Лоренсо Примера А
- 23.04.2008 Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|12
|9
|2
|1
|22 - 7
|29
|2.
|Уракан
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|3.
|Дефенса и Хустисия
|10
|6
|4
|0
|14 - 7
|22
|4.
|Атлетико Тукуман
|11
|6
|4
|1
|20 - 11
|22
|5.
|Индепендьенте
|12
|6
|4
|2
|23 - 13
|22
|6.
|Унион Санта-Фе
|11
|5
|4
|2
|13 - 9
|19
|7.
|Годой Крус
|12
|6
|1
|5
|12 - 9
|19
|8.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|9.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|12
|5
|3
|4
|12 - 13
|18
|10.
|Банфилд
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|11.
|Ривер Плейт
|10
|4
|4
|2
|13 - 5
|16
|12.
|Альдосиви
|12
|5
|1
|6
|10 - 13
|16
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|14.
|Тальерес Кордоба
|12
|4
|3
|5
|10 - 9
|15
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|4
|2
|6
|8 - 13
|14
|16.
|Колон
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|17.
|Тигре
|12
|3
|5
|4
|13 - 19
|14
|18.
|Росарио Сентраль
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|3
|3
|6
|10 - 11
|12
|20.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|11
|2
|5
|4
|12 - 15
|11
|21.
|Патронато де Парана
|3:2
|12
|3
|2
|7
|13 - 21
|11
|22.
|Бельграно
|12
|2
|5
|5
|7 - 12
|11
|23.
|Сан-Мартин Тукуман
|2:3
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|24.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|25.
|Ланус
|12
|1
|5
|6
|9 - 18
|8
|26.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|1
|3
|7
|3 - 11
|6
Второй тайм
79'
Lucas Robertone получил желтую карточку от судьи
78'
Велес Сарсфилд делает замену. Agustin Bouzat уходит с поля, а Alvaro Barreal выходит на его замену.
77'
Сан-Лоренсо делает замену. Gabriel Rojas уходит с поля, а Marcelo Herrera выходит на его замену.
76'
Braian Ezequiel Cufre получил желтую карточку от судьи
71'
Велес Сарсфилд делает замену. Thiago Almada уходит с поля, а Хонатан Рамис выходит на его замену.
68'
Колоччини Фабрисио получил желтую карточку от судьи
65'
Сан-Лоренсо делает замену. Bautista Merlini уходит с поля, а Cristian Nahuel Barrios выходит на его замену.
54'
Сан-Лоренсо делает замену. Рохас Ариэль II уходит с поля, а Муссис Франко выходит на его замену.
53'
Куберо Фабиан получил желтую карточку от судьи
51'
Поблет Херонимо получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
19'
Hernan De La Fuente получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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