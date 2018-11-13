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Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
53' Желтая карточка
Joel Amoroso
55' Желтая карточка
Facundo Nadalin
59' Желтая карточка
Jeronimo Cacciabue
75' Желтая карточка
Domingo Blanco
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Дефенса и Хустисия делает замену. Domingo Blanco уходит с поля, а Mauricio Tevez выходит на его замену.
82'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Hector Fertoli уходит с поля, а Julian Marcioni выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Domingo Blanco получил желтую карточку от судьи
71'
Дефенса и Хустисия делает замену. Сиру Риус уходит с поля, а Ignacio Aliseda выходит на его замену.
62'
Дефенса и Хустисия делает замену. Nicolas Tripichio уходит с поля, а Nahuel Molina выходит на его замену.
61'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Леал Луиш уходит с поля, а Alfio Oviedo выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Jeronimo Cacciabue получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
55'
Facundo Nadalin получил желтую карточку от судьи
55'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Joel Amoroso уходит с поля, а Фигероа Виктор выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Joel Amoroso получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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