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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:0
Конец матча
53' Желтая карточкаJoel Amoroso
55' Желтая карточкаFacundo Nadalin
59' Желтая карточкаJeronimo Cacciabue
75' Желтая карточкаDomingo Blanco
|
53'
55'
75'
Состав команд
15
Joel
Amoroso
Ньюэллс Олд Бойз 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Alan Aguerre Вратарь
- 35 Facundo Nadalin Защитник
- 13 Teodoro Paredes Защитник
- 24 Фонтанини Фабрицио Защитник
- 28 Биттоло Мариано Защитник
- 5 Бернаделло Эрнан Полузащитник
- 31 Jeronimo Cacciabue Полузащитник
- 15 Joel Amoroso Полузащитник
- 33 Формика Мауро Полузащитник
- 26 Hector Fertoli Полузащитник
- 7 Леал Луиш Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Nelson Martin Ibanez Вратарь
- 4 Пирис Иван Защитник
- 16 Фигероа Виктор Полузащитник
- 8 Braian Rivero Полузащитник
- 19 Alfio Oviedo Нападающий
- 27 Julian Marcioni
- 29 Stefano Callegari
Дефенса и Хустисия 4-3-3
- Основной состав
- 22 Унсаин Луис Вратарь
- 19 Nicolas Tripicchio Защитник
- 24 Lisandro Martinez Защитник
- 6 Alexander Barboza Защитник
- 33 Rafael Delgado Защитник
- 8 Domingo Blanco Полузащитник
- 10 Leonel Ariel Miranda Полузащитник
- 26 Matias Rojas II Полузащитник
- 12 Ciro Rius Нападающий
- 29 Nicolas Fernandez I Нападающий
- 7 Gaston Togni Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Nicolas Avellaneda Вратарь
- 13 Cristian Almeida Защитник
- 32 Mauricio Tevez Полузащитник
- 15 Lucas Villarruel Полузащитник
- 16 Ларрондо Марсело Нападающий
- 31 Ignacio Aliseda
- 18 Nahuel Molina
Предыдущие игры
Ньюэллс Олд Бойз (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 04.11.2018 Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 01.11.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Росарио Сентраль К
- 30.10.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 25.10.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 21.10.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Тигре С
- 09.10.2018 Колон 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 22.09.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ланус С
- 15.09.2018 Бельграно 0:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 08.09.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Атлетико Тукуман К
- 04.09.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Атлетико Тукуман С
- 28.08.2018 Годой Крус 2:1 Ньюэллс Олд Бойз С
- 18.08.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте С
- 11.08.2018 Велес Сарсфилд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 05.08.2018 Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Дефенсорес Юнидос К
- 19.05.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Депортиво Ринкон К
- 15.05.2018 Химнасия Ла-Плата 2:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 11.05.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Атлетико Паранаэнсе КС
- 05.05.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 28.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте С
- 23.04.2018 Бока Хуниорс 3:1 Ньюэллс Олд Бойз С
Дефенса и Хустисия (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 06.11.2018 Дефенса и Хустисия 3:2 Велес Сарсфилд С
- 02.11.2018 Дефенса и Хустисия 3:1 Хуниор КС
- 30.10.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 26.10.2018 Хуниор 2:0 Дефенса и Хустисия КС
- 20.10.2018 Дефенса и Хустисия 2:0 Тальерес Кордоба С
- 02.10.2018 Годой Крус 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 28.09.2018 Банфилд 0:2 Дефенса и Хустисия КС
- 18.09.2018 Росарио Сентраль 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 01.09.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 25.08.2018 Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 22.08.2018 Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд КС
- 18.08.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Атлетико Тукуман С
- 12.08.2018 Ланус 2:2 Дефенса и Хустисия С
- 06.08.2018 Аргентинос Хуниорс 0:0 Дефенса и Хустисия К
- 01.08.2018 Эль Насьональ 1:0 Дефенса и Хустисия КС
- 19.07.2018 Дефенса и Хустисия 2:0 Эль Насьональ КС
- 18.05.2018 Дефенса и Хустисия 1:0 Атлетико Митре К
- 12.05.2018 Дефенса и Хустисия 2:0 Арсенал Саранди С
- 05.05.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 28.04.2018 Дефенса и Хустисия 3:1 Росарио Сентраль С
Последние игры между собой
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Дефенса и Хустисия: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
- 05.05.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия Суперлига
- 11.03.2017 Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 07.05.2016 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Дефенса и Хустисия Примера
- 06.09.2015 Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 21.11.2014 Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|12
|9
|2
|1
|22 - 7
|29
|2.
|Уракан
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|3.
|Дефенса и Хустисия
|10
|6
|4
|0
|14 - 7
|22
|4.
|Атлетико Тукуман
|11
|6
|4
|1
|20 - 11
|22
|5.
|Индепендьенте
|12
|6
|4
|2
|23 - 13
|22
|6.
|Унион Санта-Фе
|11
|5
|4
|2
|13 - 9
|19
|7.
|Годой Крус
|12
|6
|1
|5
|12 - 9
|19
|8.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|9.
|Велес Сарсфилд
|11
|5
|2
|4
|12 - 13
|17
|10.
|Банфилд
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|11.
|Ривер Плейт
|10
|4
|4
|2
|13 - 5
|16
|12.
|Альдосиви
|12
|5
|1
|6
|10 - 13
|16
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|14.
|Тальерес Кордоба
|12
|4
|3
|5
|10 - 9
|15
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|4
|2
|6
|8 - 13
|14
|16.
|Колон
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|17.
|Тигре
|12
|3
|5
|4
|13 - 19
|14
|18.
|Росарио Сентраль
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|3
|3
|6
|10 - 11
|12
|20.
|Сан-Мартин Тукуман
|11
|2
|5
|4
|7 - 13
|11
|21.
|Бельграно
|12
|2
|5
|5
|7 - 12
|11
|22.
|Сан-Лоренсо
|10
|2
|4
|4
|12 - 15
|10
|23.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|24.
|Патронато де Парана
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|25.
|Ланус
|12
|1
|5
|6
|9 - 18
|8
|26.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|1
|3
|7
|3 - 11
|6
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Дефенса и Хустисия делает замену. Domingo Blanco уходит с поля, а Mauricio Tevez выходит на его замену.
82'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Hector Fertoli уходит с поля, а Julian Marcioni выходит на его замену.
75'
Domingo Blanco получил желтую карточку от судьи
71'
Дефенса и Хустисия делает замену. Сиру Риус уходит с поля, а Ignacio Aliseda выходит на его замену.
62'
Дефенса и Хустисия делает замену. Nicolas Tripichio уходит с поля, а Nahuel Molina выходит на его замену.
61'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Леал Луиш уходит с поля, а Alfio Oviedo выходит на его замену.
59'
Jeronimo Cacciabue получил желтую карточку от судьи
55'
Facundo Nadalin получил желтую карточку от судьи
55'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Joel Amoroso уходит с поля, а Фигероа Виктор выходит на его замену.
53'
Joel Amoroso получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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