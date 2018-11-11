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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:0
Первый тайм: 33'
Состав команд
Колон 4-4-2
- Основной состав
- 1 Леонардо Буриан Вратарь
- 2 Gustavo Toledo Защитник
- 6 Emanuel Olivera Защитник
- 24 Guillermo Luis Ortiz Защитник
- 31 Gonzalo Escobar Защитник
- 21 Leonardo Heredia Полузащитник
- 18 Сукулини Франко Полузащитник
- 5 Фрицлер Матиас Полузащитник
- 28 Эстигаррибия Марсело Полузащитник
- 11 Javier Correa Нападающий
- 12 Tomas Chancalay Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Годой Эрик Защитник
- 23 Cristian Bernardi Полузащитник
- 14 Adrian Jesus Bastia Полузащитник
- 7 Буэно Гонсало Нападающий
- 4 Tomas Moschion
- 15 Mariano Gonzalez I
- 17 Ignacio Chicco
Эстудиантес Ла-Плата 4-4-1-1
- Основной состав
- 21 Андухар Марьяно Вратарь
- 14 Санчес Факундо Защитник
- 6 Jonathan Schunke Защитник
- 18 Fabian Noguera Защитник
- 3 Ivan Equiaga Защитник
- 5 Fernando Zuqui Полузащитник
- 22 Бранья Родриго Полузащитник
- 4 Ivan Gomez Полузащитник
- 9 Lucas Rodriguez III Полузащитник
- 10 Gaston Fernandez I Полузащитник
- 16 Павоне Мариано Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Daniel Sappa Вратарь
- 15 Gaston Campi Защитник
- 24 Nahuel Estevez Полузащитник
- 17 Пабло Ариэль Лугуэрсио Нападающий
- 7 Lucas Albertengo Нападающий
- 27 Franco Sivetti
- 23 Juan Cejas
- Главный тренер: Fabian Nardozza
Предыдущие игры
Колон (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 04.11.2018 Росарио Сентраль 1:1 Колон С
- 27.10.2018 Уракан 3:2 Колон С
- 20.10.2018 Колон 1:0 Ривер Плейт С
- 09.10.2018 Колон 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 05.10.2018 Колон 1:1 Хуниор КС
- 01.10.2018 Бока Хуниорс 3:1 Колон С
- 27.09.2018 Хуниор 1:0 Колон КС
- 22.09.2018 Колон 3:1 Годой Крус С
- 15.09.2018 Индепендьенте 3:0 Колон С
- 08.09.2018 Сан-Лоренсо 2:2 Колон К
- 02.09.2018 Колон 0:0 Унион Санта-Фе С
- 25.08.2018 Атлетико Тукуман 2:1 Колон С
- 19.08.2018 Колон 2:2 Тигре С
- 17.08.2018 Колон 0:1 Сан-Паулу КС
- 11.08.2018 Патронато де Парана 0:0 Колон С
- 03.08.2018 Сан-Паулу 0:1 Колон КС
- 22.07.2018 Колон 1:1 Депортиво Морон К
- 15.05.2018 Расинг Авельянеда 1:3 Колон С
- 10.05.2018 Колон 0:1 Велес Сарсфилд С
- 08.05.2018 Колон 0:0 Ривер Плейт С
Эстудиантес Ла-Плата (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 05.11.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Мигель ПБМ
- 03.11.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт С
- 30.10.2018 Депортиво Риестра 0:2 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 28.10.2018 Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата С
- 27.10.2018 Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Уркиза ПБМ
- 25.10.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 21.10.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман С
- 20.10.2018 Фландрия 1:1 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 16.10.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Акассусо ПБМ
- 09.10.2018 Тигре 1:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 04.10.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:3 Сан-Лоренсо К
- 03.10.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Депортиво Эспаньол ПБМ
- 29.09.2018 Атланта 4:3 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 23.09.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Тристан Суарес ПБМ
- 15.09.2018 Тальерес Ремедиос 0:1 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 15.09.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Альдосиви С
- 09.09.2018 Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Комуникасьонес ПБМ
- 06.09.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Лухан К
- 03.09.2018 Колегиалес 2:1 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 02.09.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:2 Индепендьенте С
Последние игры между собой
Колон: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 5
Эстудиантес Ла-Плата: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 4
- 16.09.2017 Колон 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Суперлига
- 19.11.2016 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Колон Примера
- 01.06.2015 Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Колон Примера
- 03.05.2014 Колон 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Примера
- 26.11.2013 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Колон Примера
- 03.03.2013 Колон 3:3 Эстудиантес Ла-Плата Примера
- 28.08.2012 Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Колон Примера
- 14.04.2012 Эстудиантес Ла-Плата 2:2 Колон Примера
- 03.10.2011 Колон 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
- 24.04.2011 Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Колон Примера А
- 17.10.2010 Колон 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
- 16.05.2010 Колон 1:4 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
- 26.11.2009 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Колон Примера А
- 21.06.2009 Эстудиантес Ла-Плата 1:3 Колон Примера А
- 08.12.2008 Колон 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
- 08.06.2008 Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Колон Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|11
|8
|2
|1
|19 - 7
|26
|2.
|Атлетико Тукуман
|11
|6
|4
|1
|20 - 11
|22
|3.
|Дефенса и Хустисия
|9
|6
|3
|0
|14 - 7
|21
|4.
|Уракан
|10
|6
|2
|2
|14 - 8
|20
|5.
|Годой Крус
|11
|6
|1
|4
|11 - 7
|19
|6.
|Индепендьенте
|11
|5
|4
|2
|21 - 12
|19
|7.
|Унион Санта-Фе
|11
|5
|4
|2
|13 - 9
|19
|8.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|9.
|Велес Сарсфилд
|11
|5
|2
|4
|12 - 13
|17
|10.
|Ривер Плейт
|10
|4
|4
|2
|13 - 5
|16
|11.
|Банфилд
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|12.
|Альдосиви
|12
|5
|1
|6
|10 - 13
|16
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|0:0
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|14.
|Тальерес Кордоба
|12
|4
|3
|5
|10 - 9
|15
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|2
|5
|8 - 10
|14
|16.
|Колон
|0:0
|12
|3
|5
|4
|12 - 15
|14
|17.
|Росарио Сентраль
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|2
|6
|10 - 11
|11
|19.
|Бельграно
|11
|2
|5
|4
|6 - 10
|11
|20.
|Сан-Мартин Тукуман
|11
|2
|5
|4
|7 - 13
|11
|21.
|Тигре
|11
|2
|5
|4
|11 - 18
|11
|22.
|Сан-Лоренсо
|10
|2
|4
|4
|12 - 15
|10
|23.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|24.
|Патронато де Парана
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|25.
|Ланус
|11
|1
|4
|6
|9 - 18
|7
|26.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|1
|3
|6
|2 - 9
|6
Первый тайм
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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