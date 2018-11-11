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Колон
0:0
Первый тайм: 33'
Эстудиантес Ла-Плата
0' 33'
Первый тайм
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Итог Бразилия. Квалификация
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Позже 0 Федерер Роджер 0 Нисикори Кеи


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