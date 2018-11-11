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Чертаново
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Чертаново - Нижний Новгород

До начала игры, которая состоится 14.11.2018, осталось 2 дня 14 часов 27 минут.
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:
Прогнозы на матч Чертаново - Нижний Новгород
Чертаново
46% (40)
Ничья:
40.2% (35)
Нижний Новгород
13.8% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.5% (30)
Чертаново:
26.4% (23)
Чертаново:
12.6% (11)
Нижний Новгород:
8% (7)
Ничья:
4.6% (4)
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