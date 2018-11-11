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Тамбов
 
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Армавир
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Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Армавир

До начала игры, которая состоится 14.11.2018, осталось 2 дня 13 часов 57 минут.
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Прогнозы на матч Тамбов - Армавир
Тамбов
86.7% (78)
Ничья:
10% (9)
Армавир
3.3% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Тамбов:
34.4% (31)
Тамбов:
24.4% (22)
Тамбов:
21.1% (19)
Ничья:
8.9% (8)
Тамбов:
2.2% (2)
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