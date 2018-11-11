Текстовая онлайн трансляция матча Зенит-2 - Томь

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Зенит-2 (последние 20 матчей: +1 =5 -14)
- 10.11.2018 Сочи 2:0 Зенит-2 ФПД
- 04.11.2018 Чертаново 4:0 Зенит-2 ФПД
- 28.10.2018 Зенит-2 0:0 Тюмень ФПД
- 24.10.2018 Мордовия 1:0 Зенит-2 ФПД
- 20.10.2018 Зенит-2 0:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 13.10.2018 Краснодар-2 2:1 Зенит-2 ФПД
- 06.10.2018 Зенит-2 1:1 Армавир ФПД
- 30.09.2018 Нижний Новгород 1:0 Зенит-2 ФПД
- 23.09.2018 Зенит-2 0:1 Балтика ФПД
- 19.09.2018 Сибирь 0:1 Зенит-2 ФПД
- 15.09.2018 Ротор 1:1 Зенит-2 ФПД
- 08.09.2018 Зенит-2 2:2 Химки ФПД
- 01.09.2018 Факел 2:2 Зенит-2 ФПД
- 26.08.2018 Зенит-2 0:3 Спартак-2 ФПД
- 18.08.2018 Шинник 1:0 Зенит-2 ФПД
- 12.08.2018 Зенит-2 1:2 Авангард Курск ФПД
- 08.08.2018 Зенит-2 1:4 Сочи ФПД
- 04.08.2018 Томь 1:0 Зенит-2 ФПД
- 29.07.2018 Луч 1:0 Зенит-2 ФПД
- 22.07.2018 Зенит-2 1:2 Чертаново ФПД
Томь (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 10.11.2018 Балтика 1:0 Томь ФПД
- 04.11.2018 Томь 2:0 Химки ФПД
- 28.10.2018 Спартак-2 1:1 Томь ФПД
- 24.10.2018 Томь 2:0 Шинник ФПД
- 20.10.2018 Авангард Курск 0:0 Томь ФПД
- 13.10.2018 Томь 1:0 Сочи ФПД
- 06.10.2018 Томь 1:1 Сибирь ФПД
- 30.09.2018 Луч 2:2 Томь ФПД
- 23.09.2018 Томь 3:1 Чертаново ФПД
- 19.09.2018 Тамбов 3:0 Томь ФПД
- 15.09.2018 Томь 1:0 Тюмень ФПД
- 08.09.2018 Мордовия 0:1 Томь ФПД
- 01.09.2018 Томь 4:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 26.08.2018 Краснодар-2 1:1 Томь ФПД
- 22.08.2018 Динамо Барнаул 0:0 Томь К
- 18.08.2018 Томь 3:0 Армавир ФПД
- 12.08.2018 Томь 0:1 Нижний Новгород ФПД
- 08.08.2018 Томь 1:1 Балтика ФПД
- 04.08.2018 Томь 1:0 Зенит-2 ФПД
- 29.07.2018 Томь 2:0 Ротор ФПД
Последние игры между собой
Зенит-2: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Томь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тамбов
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|36 - 19
|44
|2.
|Томь
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|29 - 13
|42
|3.
|Авангард Курск
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|26 - 21
|36
|4.
|Краснодар-2
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|32 - 26
|35
|5.
|Чертаново
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|39 - 33
|32
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|20 - 16
|32
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|27 - 24
|32
|8.
|Сочи
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|35 - 25
|31
|9.
|Мордовия
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|25 - 23
|30
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|21
|6
|11
|4
|26 - 24
|29
|11.
|Шинник
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|20 - 20
|28
|12.
|Луч
|Заявка
|21
|6
|10
|5
|16 - 13
|28
|13.
|Химки
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|28 - 34
|27
|14.
|Ротор
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|18 - 20
|27
|15.
|Факел
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|25 - 23
|26
|16.
|Тюмень
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|19 - 26
|22
|17.
|Балтика
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 33
|22
|18.
|Армавир
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|22 - 37
|18
|19.
|Сибирь
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|15 - 29
|16
|20.
|Зенит-2
|Заявка
|21
|1
|5
|15
|12 - 34
|8
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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит-2 - ТомьДо начала игры, которая состоится 14.11.2018, осталось 2 дня 16 часов 27 минут.
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Прогнозы на матч Зенит-2 - Томь
Зенит-2
20.7% (18)
Ничья:
11.5% (10)
Томь
67.8% (59)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Томь:
27.6% (24)
0:1 Томь:
23% (20)
0:2 Томь:
12.6% (11)
1:1 Ничья:
11.5% (10)
2:1 Зенит-2:
9.2% (8)
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