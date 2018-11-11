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Зенит-2
 
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Томь
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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит-2 - Томь

До начала игры, которая состоится 14.11.2018, осталось 2 дня 16 часов 27 минут.
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:
Прогнозы на матч Зенит-2 - Томь
Зенит-2
20.7% (18)
Ничья:
11.5% (10)
Томь
67.8% (59)

Вы не участвовали в прогнозе

Томь:
27.6% (24)
Томь:
23% (20)
Томь:
12.6% (11)
Ничья:
11.5% (10)
Зенит-2:
9.2% (8)
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