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Крузейро
1:0
Конец матча
Коринтианс
0'
1:0
14' Гол
David VI
45' Желтая карточка
Douglas Gomes
45' Вторая желтая карточка
Douglas Gomes
67' Желтая карточка
Робиньо Робсон
90' Желтая карточка
Fred II
90' Желтая карточка
Ромеро Анхель
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Ромеро Анхель получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Фред получил желтую карточку от судьи
82'
Крузейро делает замену. Робиньо Робсон уходит с поля, а Алехандро Кабрал выходит на его замену.
82'
Коринтианс делает замену. Жадсон уходит с поля, а Mateus Vital выходит на его замену.
75'
Коринтианс делает замену. Педринью Роша уходит с поля, а Clayson выходит на его замену.
72'
Крузейро делает замену. David уходит с поля, а Raniel выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Робиньо Робсон получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Коринтианс делает замену. Габриель Де Андраде Данило уходит с поля, а Thiago Dos Santos выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Douglas Augusto получает вторую желтую карточку. Удаление.
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Douglas Augusto получил желтую карточку от судьи
16'
Крузейро делает замену. Манкуэльо Федерико уходит с поля, а Patrick Brey выходит на его замену.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - David бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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