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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:0
Конец матча
1:0
14' ГолDavid VI
45' Желтая карточкаDouglas Gomes
45' Вторая желтая карточкаDouglas Gomes
67' Желтая карточкаРобиньо Робсон
90' Желтая карточкаFred II
90' Желтая карточкаРомеро Анхель
|
45'
45'
67'
75'
82'
90'
90'
Состав команд
11
David
VI
9
Fred
II
12
Рамос
Кассио
23
Фагнер
Лемос
15
Ральф
Телес
10
Jadson
I
20
Danilo
XII
Крузейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Фабио Лопес Вратарь
- 2 Esekel Kriado II Защитник
- 27 Manoel Ribeiro II Защитник
- 3 Лео Ренан Защитник
- 6 Эжидио Перейра Защитник
- 29 Lucas Daniel Romero Полузащитник
- 16 Lucas Silva IV Полузащитник
- 19 Робиньо Робсон Полузащитник
- 21 Манкуэльо Федерико Полузащитник
- 11 David VI Полузащитник
- 9 Fred II Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Кака Лукас Защитник
- 5 Alejandro Ariel Cabral Полузащитник
- 17 Raniel Нападающий
- 28 Баркос Эрнан Нападающий
- 39 Vitor Eudes
- 8 Энрике Лима
- 20 Bruno Silva II
- 12 Рафаэл Пирес
- 15 Patrick Brey
- 34 Gustavo Rissi
Коринтианс 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Рамос Кассио Вратарь
- 23 Фагнер Лемос Защитник
- 14 Leonardo Rodrigues V Защитник
- 3 Henrique XIV Защитник
- 35 Авелар Данило Защитник
- 15 Ральф Телес Полузащитник
- 30 Douglas Gomes Полузащитник
- 38 Педринью Роша Полузащитник
- 10 Jadson I Полузащитник
- 11 Ромеро Анхель Полузащитник
- 20 Danilo XII Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Thiago Dos Santos Защитник
- 13 Marllon Защитник
- 25 Clayson Полузащитник
- 22 Mateus Vital Полузащитник
- 34 Pedro Henrique II
- 28 Paulo Roberto IV
- 19 Fessin
- 9 Roger V
- 5 Gabriel Paulista VIII
- 31 Rafael Bilu
- 1 Caique III
- Главный тренер: Менезес Мано
Предыдущие игры
Крузейро (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 11.11.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Крузейро СA
- 04.11.2018 Америка Минейро 1:2 Крузейро СA
- 28.10.2018 Крузейро 3:1 Парана СA
- 25.10.2018 Крузейро 0:2 Сеара СA
- 22.10.2018 Крузейро 3:0 Шапекоэнсе СA
- 18.10.2018 Коринтианс 1:2 Крузейро К
- 14.10.2018 Васко да Гама 2:0 Крузейро СA
- 11.10.2018 Крузейро 1:0 Коринтианс К
- 05.10.2018 Крузейро 1:1 Бока Хуниорс КЛ
- 30.09.2018 Палмейрас 3:1 Крузейро СA
- 27.09.2018 Крузейро 1:1 Палмейрас К
- 24.09.2018 Крузейро 2:1 Сантос СA
- 20.09.2018 Бока Хуниорс 2:0 Крузейро КЛ
- 16.09.2018 Крузейро 0:0 Атлетико Минейро СA
- 13.09.2018 Палмейрас 0:1 Крузейро К
- 08.09.2018 Спорт Ресифи 0:0 Крузейро СA
- 06.09.2018 Ботафого 1:1 Крузейро СA
- 03.09.2018 Крузейро 0:0 Интернасьональ СA
- 30.08.2018 Крузейро 0:1 Фламенго КЛ
- 26.08.2018 Крузейро 2:1 Флуминенсе СA
Коринтианс (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 10.11.2018 Коринтианс 1:1 Сан-Паулу СA
- 04.11.2018 Ботафого 1:0 Коринтианс СA
- 28.10.2018 Коринтианс 2:1 Байя СA
- 21.10.2018 Витория 2:2 Коринтианс СA
- 18.10.2018 Коринтианс 1:2 Крузейро К
- 14.10.2018 Сантос 1:0 Коринтианс СA
- 11.10.2018 Крузейро 1:0 Коринтианс К
- 06.10.2018 Коринтианс 0:3 Фламенго СA
- 30.09.2018 Америка Минейро 0:0 Коринтианс СA
- 27.09.2018 Коринтианс 2:1 Фламенго К
- 23.09.2018 Коринтианс 1:1 Интернасьональ СA
- 17.09.2018 Коринтианс 2:1 Спорт Ресифи СA
- 13.09.2018 Фламенго 0:0 Коринтианс К
- 09.09.2018 Палмейрас 1:0 Коринтианс СA
- 06.09.2018 Сеара 2:1 Коринтианс СA
- 02.09.2018 Коринтианс 1:1 Атлетико Минейро СA
- 30.08.2018 Коринтианс 2:1 Коло-Коло КЛ
- 26.08.2018 Коринтианс 1:0 Парана СA
- 23.08.2018 Флуминенсе 1:0 Коринтианс СA
- 19.08.2018 Коринтианс 0:1 Гремио СA
Последние игры между собой
Крузейро: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Коринтианс: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
- 18.10.2018 Коринтианс 1:2 Крузейро Кубок
- 11.10.2018 Крузейро 1:0 Коринтианс Кубок
- 26.07.2018 Коринтианс 2:0 Крузейро Серия A
- 12.07.2018 Коринтианс 2:2 Крузейро Товарищеские матчи. Клубы
- 05.07.2018 Крузейро 0:2 Коринтианс Товарищеские матчи. Клубы
- 01.10.2017 Крузейро 1:1 Коринтианс Серия A
- 15.06.2017 Коринтианс 1:0 Крузейро Серия A
- 11.12.2016 Крузейро 3:2 Коринтианс Серия A
- 20.10.2016 Крузейро 4:2 Коринтианс Кубок
- 29.09.2016 Коринтианс 2:1 Крузейро Кубок
- 09.08.2016 Коринтианс 1:1 Крузейро Серия A
- 23.08.2015 Коринтианс 3:0 Крузейро Серия A
- 10.05.2015 Крузейро 0:1 Коринтианс Серия A
- 09.10.2014 Крузейро 0:1 Коринтианс Бразилейро Серия А
- 29.05.2014 Коринтианс 1:0 Крузейро Бразилейро Серия А
- 22.09.2013 Коринтианс 0:0 Крузейро Бразилейро Серия А
- 06.06.2013 Крузейро 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А
- 18.10.2012 Крузейро 2:0 Коринтианс Серия A
- 26.07.2012 Коринтианс 2:0 Крузейро Серия A
- 16.10.2011 Крузейро 0:1 Коринтианс Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|34
|20
|10
|4
|55 - 23
|70
|2.
|Интернасьональ
|33
|17
|11
|5
|45 - 25
|62
|3.
|Фламенго
|33
|17
|9
|7
|52 - 27
|60
|4.
|Гремио
|33
|16
|10
|7
|44 - 24
|58
|5.
|Сан-Паулу
|33
|15
|13
|5
|44 - 30
|58
|6.
|Атлетико Минейро
|34
|14
|8
|12
|50 - 39
|50
|7.
|Крузейро
|34
|13
|10
|11
|31 - 31
|49
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|34
|13
|8
|13
|47 - 33
|47
|9.
|Сантос
|33
|12
|10
|11
|40 - 32
|46
|10.
|Байя
|34
|11
|11
|12
|37 - 39
|44
|11.
|Ботафого
|33
|10
|11
|12
|33 - 43
|41
|12.
|Флуминенсе
|34
|11
|8
|15
|31 - 42
|41
|13.
|Коринтианс
|34
|10
|10
|14
|33 - 33
|40
|14.
|Васко да Гама
|34
|9
|12
|13
|39 - 46
|39
|15.
|Спорт Ресифи
|34
|10
|8
|16
|32 - 53
|38
|16.
|Сеара
|34
|9
|11
|14
|29 - 36
|38
|17.
|Шапекоэнсе
|33
|9
|10
|14
|31 - 46
|37
|18.
|Витория
|34
|9
|9
|16
|33 - 55
|36
|19.
|Америка Минейро
|33
|8
|10
|15
|27 - 39
|34
|20.
|Парана
|34
|4
|9
|21
|15 - 52
|21
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ромеро Анхель получил желтую карточку от судьи
90'
Фред получил желтую карточку от судьи
82'
Крузейро делает замену. Робиньо Робсон уходит с поля, а Алехандро Кабрал выходит на его замену.
82'
Коринтианс делает замену. Жадсон уходит с поля, а Mateus Vital выходит на его замену.
75'
Коринтианс делает замену. Педринью Роша уходит с поля, а Clayson выходит на его замену.
67'
Робиньо Робсон получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Коринтианс делает замену. Габриель Де Андраде Данило уходит с поля, а Thiago Dos Santos выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Douglas Augusto получает вторую желтую карточку. Удаление.
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Douglas Augusto получил желтую карточку от судьи
16'
Крузейро делает замену. Манкуэльо Федерико уходит с поля, а Patrick Brey выходит на его замену.
14'
Г О О О О Л - David бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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