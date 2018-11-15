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Сан-Паулу
0:1
Второй тайм: 60'
Гремио
0'
18' Желтая карточка
Эвертон Соуза
34' Желтая карточка
Нене Андерсон
0:1
57' Гол
Эвертон Соуза
60'
Второй тайм
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Эвертон Соуза бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
34'
Нене Андерсон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
18'
Эвертон Соуза получил желтую карточку от судьи
17'
Гремио делает замену. Миранда Пауло уходит с поля, а Матеус Энрике выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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