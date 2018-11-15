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18' Желтая карточкаЭвертон Соуза
34' Желтая карточкаНене Андерсон
0:1
57' ГолЭвертон Соуза
|
18'
34'
57'
0:1
Состав команд
1
Jean
V
15
Перес
Бруно
34
Bruno
VI
37
Helio
Junio
22
Ewerthon
VI
21
Madson
II
12
Кортез
Бруно
17
Рамиро
31
Jean
Pyerre
Сан-Паулу 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Jean V Вратарь
- 15 Перес Бруно Защитник
- 5 Арболеда Роберт Защитник
- 34 Bruno VI Защитник
- 14 Рейналдо Мануэл Защитник
- 8 Жусилей Да Силва Полузащитник
- 25 Хадсон Родригес Полузащитник
- 37 Helio Junio Полузащитник
- 10 Нене Андерсон Полузащитник
- 22 Ewerthon VI Полузащитник
- 7 Santiago Trellez Viveros Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Aparecido Ramos da Silva Sidney Вратарь
- 28 Felipe Araruna Защитник
- 3 Кайо Родриго Защитник
- 16 Эдимар Куритиба Защитник
- 39 Antony
- 29 Pedro Bortoluzo
- 38 Lucas Melo
- 30 Brenner da Silva
- 4 Anderson IV
- 20 Shaylon
- 31 Lizeiro
- 18 Henrique Souza Ewerthon III
Гремио 4-2-3-1
- Основной состав
- 48 Paulo Victor III Вратарь
- 21 Madson II Защитник
- 3 Джеромел Педро Защитник
- 28 Миранда Пауло Защитник
- 12 Кортез Бруно Защитник
- 5 Мичел Феррейра Полузащитник
- 8 Майкон Тьяго Полузащитник
- 17 Рамиро Полузащитник
- 31 Jean Pyerre Полузащитник
- 11 Эвертон Соуза Полузащитник
- 9 Жаэл Феррейра Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Грасси Бруно Вратарь
- 26 Оливейра Марсело II Защитник
- 33 Пепе Кеплер Защитник
- 16 Thaciano Полузащитник
- 32 Матеус Энрике Полузащитник
- 90 Андре Филипе Нападающий
- 27 Thonny Anderson
- 29 Juninho Capixaba
- 10 Douglas X
- 77 Cicero II
- 70 Marinho II
- 23 Alisson II
Предыдущие игры
Сан-Паулу (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 10.11.2018 Коринтианс 1:1 Сан-Паулу СA
- 04.11.2018 Сан-Паулу 2:2 Фламенго СA
- 27.10.2018 Витория 0:1 Сан-Паулу СA
- 21.10.2018 Сан-Паулу 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 14.10.2018 Интернасьональ 3:1 Сан-Паулу СA
- 07.10.2018 Сан-Паулу 0:2 Палмейрас СA
- 30.09.2018 Ботафого 2:2 Сан-Паулу СA
- 22.09.2018 Сан-Паулу 1:1 Америка Минейро СA
- 16.09.2018 Сантос 0:0 Сан-Паулу СA
- 09.09.2018 Сан-Паулу 1:0 Байя СA
- 06.09.2018 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу СA
- 02.09.2018 Сан-Паулу 1:1 Флуминенсе СA
- 26.08.2018 Сан-Паулу 1:0 Сеара СA
- 23.08.2018 Парана 1:1 Сан-Паулу СA
- 20.08.2018 Сан-Паулу 2:0 Шапекоэнсе СA
- 17.08.2018 Колон 0:1 Сан-Паулу КС
- 12.08.2018 Спорт Ресифи 1:3 Сан-Паулу СA
- 05.08.2018 Сан-Паулу 2:1 Васко да Гама СA
- 03.08.2018 Сан-Паулу 0:1 Колон КС
- 29.07.2018 Крузейро 0:2 Сан-Паулу СA
Гремио (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 11.11.2018 Гремио 2:1 Васко да Гама СA
- 03.11.2018 Атлетико Минейро 0:1 Гремио СA
- 31.10.2018 Гремио 1:2 Ривер Плейт КЛ
- 27.10.2018 Гремио 3:4 Спорт Ресифи СA
- 24.10.2018 Ривер Плейт 0:1 Гремио КЛ
- 20.10.2018 Америка Минейро 1:1 Гремио СA
- 14.10.2018 Палмейрас 2:0 Гремио СA
- 07.10.2018 Гремио 2:2 Байя СA
- 03.10.2018 Гремио 4:0 Атлетико Тукуман КЛ
- 29.09.2018 Флуминенсе 0:1 Гремио СA
- 23.09.2018 Гремио 3:2 Сеара СA
- 19.09.2018 Атлетико Тукуман 0:2 Гремио КЛ
- 15.09.2018 Гремио 2:0 Парана СA
- 09.09.2018 Интернасьональ 1:0 Гремио СA
- 07.09.2018 Сантос 0:0 Гремио СA
- 01.09.2018 Гремио 4:0 Ботафого СA
- 29.08.2018 Гремио 2:1 Эстудиантес Ла-Плата КЛ
- 26.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио СA
- 23.08.2018 Гремио 1:1 Крузейро СA
- 19.08.2018 Коринтианс 0:1 Гремио СA
Последние игры между собой
Сан-Паулу: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Гремио: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
- 27.07.2018 Гремио 2:1 Сан-Паулу Серия A
- 08.03.2018 Гремио 1:0 Сан-Паулу Гаушо
- 16.11.2017 Гремио 1:0 Сан-Паулу Серия A
- 25.07.2017 Сан-Паулу 1:1 Гремио Серия A
- 30.03.2017 Сан-Паулу 1:0 Гремио Гаушо 1
- 18.11.2016 Сан-Паулу 1:1 Гремио Серия A
- 24.07.2016 Гремио 1:0 Сан-Паулу Серия A
- 25.02.2016 Сан-Паулу 3:2 Гремио Чемпионат Гаушо
- 13.09.2015 Гремио 1:2 Сан-Паулу Серия A
- 07.06.2015 Сан-Паулу 2:0 Гремио Серия A
- 30.03.2015 Гремио 2:0 Сан-Паулу Чемпионат Гаушо
- 04.10.2014 Гремио 0:1 Сан-Паулу Бразилейро Серия А
- 25.05.2014 Сан-Паулу 1:0 Гремио Бразилейро Серия А
- 29.09.2013 Сан-Паулу 0:1 Гремио Бразилейро Серия А
- 13.06.2013 Гремио 1:1 Сан-Паулу Бразилейро Серия А
- 11.11.2012 Гремио 2:1 Сан-Паулу Серия A
- 12.08.2012 Сан-Паулу 1:2 Гремио Серия A
- 12.09.2011 Гремио 1:0 Сан-Паулу Серия A
- 12.06.2011 Сан-Паулу 3:1 Гремио Серия A
- 30.09.2010 Гремио 4:2 Сан-Паулу Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|34
|20
|10
|4
|55 - 23
|70
|2.
|Фламенго
|34
|18
|9
|7
|53 - 27
|63
|3.
|Интернасьональ
|33
|17
|11
|5
|45 - 25
|62
|4.
|Гремио
|0:0
|34
|16
|11
|7
|44 - 24
|59
|5.
|Сан-Паулу
|0:0
|34
|15
|14
|5
|44 - 30
|59
|6.
|Атлетико Минейро
|34
|14
|8
|12
|50 - 39
|50
|7.
|Крузейро
|34
|13
|10
|11
|31 - 31
|49
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|34
|13
|8
|13
|47 - 33
|47
|9.
|Сантос
|34
|12
|10
|12
|40 - 33
|46
|10.
|Байя
|34
|11
|11
|12
|37 - 39
|44
|11.
|Ботафого
|34
|11
|11
|12
|34 - 43
|44
|12.
|Флуминенсе
|34
|11
|8
|15
|31 - 42
|41
|13.
|Коринтианс
|34
|10
|10
|14
|33 - 33
|40
|14.
|Васко да Гама
|34
|9
|12
|13
|39 - 46
|39
|15.
|Спорт Ресифи
|34
|10
|8
|16
|32 - 53
|38
|16.
|Сеара
|34
|9
|11
|14
|29 - 36
|38
|17.
|Шапекоэнсе
|34
|9
|10
|15
|31 - 47
|37
|18.
|Витория
|34
|9
|9
|16
|33 - 55
|36
|19.
|Америка Минейро
|33
|8
|10
|15
|27 - 39
|34
|20.
|Парана
|34
|4
|9
|21
|15 - 52
|21
Второй тайм
57'
Г О О О О Л - Эвертон Соуза бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Нене Андерсон получил желтую карточку от судьи
18'
Эвертон Соуза получил желтую карточку от судьи
17'
Гремио делает замену. Миранда Пауло уходит с поля, а Матеус Энрике выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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