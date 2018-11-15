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0:1
Конец матча
43' Желтая карточкаLuiz Fernando IV
64' Желтая карточкаАмарал Виллиам
69' Желтая карточкаMatheus Fernandes
0:1
73' ГолLuiz Fernando IV
|
43'
64'
73'
0:1
Состав команд
93
Жандрей
23
Дуглас
Силва
Шапекоэнсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 93 Жандрей Вратарь
- 2 Eduardo VI Защитник
- 23 Дуглас Силва Защитник
- 14 Бруно Фабрисио Защитник
- 6 Bruno Pacheco III Защитник
- 55 Амарал Виллиам Полузащитник
- 8 Кантерос Гектор Полузащитник
- 9 Веллингтон Паулиста Полузащитник
- 34 Agustin Doffo Полузащитник
- 86 Соуза Сантос Эликарлос Полузащитник
- 90 Леандро Перейра Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Русшел Алан Защитник
- 97 Винисиус Маркос Защитник
- 21 Отавио Луис Защитник
- 95 Gustavo Barreto Полузащитник
- 77 Osman Junior Полузащитник
- 29 Сильва Бруно Полузащитник
- 16 Edgar Orzuza Полузащитник
- 10 Ненем Полузащитник
- 84 Ivan IV
- 19 Vinicius XII
- 72 Diego Torres II
- 33 Rafael Pereira I
Ботафого 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Роберто Фернандес Вратарь
- 4 Silva Marsinio III Защитник
- 3 Mauro Joel Carli Защитник
- 2 Igor Rabello Защитник
- 6 Moises VII Защитник
- 5 Дуду Полузащитник
- 8 Matheus Fernandes Полузащитник
- 11 Erik IV Полузащитник
- 10 Валенсия Леонардо Полузащитник
- 7 Luiz Fernando IV Полузащитник
- 9 Brenner Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Luis Richardo Защитник
- 22 Yuri VI Защитник
- 14 Marcelo Conceicao Защитник
- 18 Ренато Сантос Полузащитник
- 17 Rodrigo Pimpao Полузащитник
- 21 Кальвенте Эсекьель Полузащитник
- 16 Gustavo Costa Полузащитник
- 23 Saulo II
- 12 Jefferson de Oliveira II
- 20 Leandro XII
- 15 Yago IV
- 19 Marcos Vinicius III
Предыдущие игры
Шапекоэнсе (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 13.11.2018 Сантос 0:1 Шапекоэнсе СA
- 05.11.2018 Байя 1:0 Шапекоэнсе СA
- 28.10.2018 Шапекоэнсе 1:0 Америка Минейро СA
- 22.10.2018 Крузейро 3:0 Шапекоэнсе СA
- 14.10.2018 Шапекоэнсе 0:1 Витория СA
- 06.10.2018 Шапекоэнсе 1:0 Атлетико Минейро СA
- 01.10.2018 Сеара 3:1 Шапекоэнсе СA
- 25.09.2018 Шапекоэнсе 1:2 Флуминенсе СA
- 18.09.2018 Шапекоэнсе 2:1 Интернасьональ СA
- 14.09.2018 Шапекоэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 09.09.2018 Фламенго 2:0 Шапекоэнсе СA
- 06.09.2018 Парана 1:1 Шапекоэнсе СA
- 03.09.2018 Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас СA
- 27.08.2018 Васко да Гама 3:1 Шапекоэнсе СA
- 20.08.2018 Сан-Паулу 2:0 Шапекоэнсе СA
- 16.08.2018 Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс К
- 12.08.2018 Шапекоэнсе 2:1 Коринтианс СA
- 06.08.2018 Спорт Ресифи 1:1 Шапекоэнсе СA
- 02.08.2018 Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе К
- 01.08.2018 Торино 2:0 Шапекоэнсе ТМК
Ботафого (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 11.11.2018 Ботафого 2:1 Фламенго СA
- 04.11.2018 Ботафого 1:0 Коринтианс СA
- 28.10.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ботафого СA
- 20.10.2018 Ботафого 0:1 Байя СA
- 16.10.2018 Сеара 0:0 Ботафого СA
- 10.10.2018 Ботафого 1:1 Васко да Гама СA
- 04.10.2018 Ботафого 2:1 Байя КС
- 30.09.2018 Ботафого 2:2 Сан-Паулу СA
- 24.09.2018 Витория 3:4 Ботафого СA
- 21.09.2018 Байя 2:1 Ботафого КС
- 16.09.2018 Ботафого 1:0 Америка Минейро СA
- 09.09.2018 Флуминенсе 1:0 Ботафого СA
- 06.09.2018 Ботафого 1:1 Крузейро СA
- 01.09.2018 Гремио 4:0 Ботафого СA
- 26.08.2018 Ботафого 2:0 Спорт Ресифи СA
- 23.08.2018 Палмейрас 2:0 Ботафого СA
- 19.08.2018 Ботафого 0:3 Атлетико Минейро СA
- 17.08.2018 Ботафого 2:0 Насьональ Асунсьон КС
- 12.08.2018 Парана 1:1 Ботафого СA
- 04.08.2018 Ботафого 0:0 Сантос СA
Последние игры между собой
Шапекоэнсе: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Ботафого: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|34
|20
|10
|4
|55 - 23
|70
|2.
|Фламенго
|34
|18
|9
|7
|53 - 27
|63
|3.
|Интернасьональ
|33
|17
|11
|5
|45 - 25
|62
|4.
|Гремио
|0:0
|34
|16
|11
|7
|44 - 24
|59
|5.
|Сан-Паулу
|0:0
|34
|15
|14
|5
|44 - 30
|59
|6.
|Атлетико Минейро
|34
|14
|8
|12
|50 - 39
|50
|7.
|Крузейро
|34
|13
|10
|11
|31 - 31
|49
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|34
|13
|8
|13
|47 - 33
|47
|9.
|Сантос
|34
|12
|10
|12
|40 - 33
|46
|10.
|Байя
|34
|11
|11
|12
|37 - 39
|44
|11.
|Ботафого
|34
|11
|11
|12
|34 - 43
|44
|12.
|Флуминенсе
|34
|11
|8
|15
|31 - 42
|41
|13.
|Коринтианс
|34
|10
|10
|14
|33 - 33
|40
|14.
|Васко да Гама
|34
|9
|12
|13
|39 - 46
|39
|15.
|Спорт Ресифи
|34
|10
|8
|16
|32 - 53
|38
|16.
|Сеара
|34
|9
|11
|14
|29 - 36
|38
|17.
|Шапекоэнсе
|34
|9
|10
|15
|31 - 47
|37
|18.
|Витория
|34
|9
|9
|16
|33 - 55
|36
|19.
|Америка Минейро
|33
|8
|10
|15
|27 - 39
|34
|20.
|Парана
|34
|4
|9
|21
|15 - 52
|21
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ботафого делает замену. Валенсия Леонардо уходит с поля, а Ренато Сантос выходит на его замену.
80'
Шапекоэнсе делает замену. Bruno Pacheco уходит с поля, а Русшел Алан выходит на его замену.
80'
Ботафого делает замену. Дуду уходит с поля, а Marcelo Conceicao выходит на его замену.
73'
Г О О О О Л - Luiz Fernando бьет в цель!
70'
Шапекоэнсе делает замену. Кантерос Гектор уходит с поля, а Diego Torres выходит на его замену.
70'
Ботафого делает замену. Erik Lima уходит с поля, а Виана Пимпао выходит на его замену.
69'
Matheus Fernandes получил желтую карточку от судьи
64'
Амарал Виллиам получил желтую карточку от судьи
61'
Шапекоэнсе делает замену. Agustin Doffo уходит с поля, а Сильва Бруно выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Luiz Fernando получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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