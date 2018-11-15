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Шапекоэнсе
0:1
Конец матча
Ботафого
0'
43' Желтая карточка
Luiz Fernando IV
64' Желтая карточка
Амарал Виллиам
69' Желтая карточка
Matheus Fernandes
0:1
73' Гол
Luiz Fernando IV
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ботафого делает замену. Валенсия Леонардо уходит с поля, а Ренато Сантос выходит на его замену.
80'
Шапекоэнсе делает замену. Bruno Pacheco уходит с поля, а Русшел Алан выходит на его замену.
80'
Ботафого делает замену. Дуду уходит с поля, а Marcelo Conceicao выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Luiz Fernando бьет в цель!
70'
Шапекоэнсе делает замену. Кантерос Гектор уходит с поля, а Diego Torres выходит на его замену.
70'
Ботафого делает замену. Erik Lima уходит с поля, а Виана Пимпао выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Matheus Fernandes получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
64'
Амарал Виллиам получил желтую карточку от судьи
61'
Шапекоэнсе делает замену. Agustin Doffo уходит с поля, а Сильва Бруно выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Luiz Fernando получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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