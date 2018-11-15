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Фламенго
1:0
Конец матча
Сантос
0'
45' Желтая карточка
Yuri Oliveira Lima
52' Желтая карточка
Rodinei
1:0
73' Гол
Дурадо Энрике
76' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
76' Желтая карточка
Para I
77' Желтая карточка
Алисон II
84' Желтая карточка
Jean Mota
90' Желтая карточка
Диего Рибас
90' Желтая карточка
Энрике Густаво
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Энрике Густаво получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Диего Рибас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
84'
Jean Mota получил желтую карточку от судьи
77'
Сантос делает замену. Алисон II уходит с поля, а Саша Эдуардо выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Алисон II получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
76'
Пара получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
76'
Габриэл Барбоза получил желтую карточку от судьи
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Дурадо Энрике бьет в цель!
70'
Фламенго делает замену. Витиньо Виктор уходит с поля, а Беррио Орландо выходит на его замену.
70'
Фламенго делает замену. Ромуло Монтейро уходит с поля, а Jean Lucas выходит на его замену.
58'
Сантос делает замену. Додо Родолфо уходит с поля, а Ренато Дирней выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Rodinei получил желтую карточку от судьи
46'
Сантос делает замену. Arthur уходит с поля, а Jean Mota выходит на его замену.
46'
Фламенго делает замену. Урибе Фернандо уходит с поля, а Дурадо Энрике выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Yuri Oliveira Lima получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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