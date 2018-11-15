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45' Желтая карточкаYuri Oliveira Lima
52' Желтая карточкаRodinei
1:0
73' ГолДурадо Энрике
76' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
76' Желтая карточкаPara I
77' Желтая карточкаАлисон II
84' Желтая карточкаJean Mota
90' Желтая карточкаДиего Рибас
90' Желтая карточкаЭнрике Густаво
|
46'
52'
73'
1:0
76'
76'
77'
84'
90'
90'
Состав команд
37
Cesar
II
2
Rodinei
43
Leo
Duarte
21
Para
I
10
Диего
Рибас
23
Arthur
VIII
16
Додо
Родолфо
21
Diego
Pituca
9
Rodrygo
Фламенго 4-3-3
- Основной состав
- 37 Cesar II Вратарь
- 2 Rodinei Защитник
- 43 Leo Duarte Защитник
- 15 Ревер Умберто Защитник
- 21 Para I Защитник
- 8 Куэльяр Густаво Полузащитник
- 27 Ромуло Монтейро Полузащитник
- 10 Диего Рибас Полузащитник
- 7 Рибейро Эвертон Нападающий
- 20 Урибе Фернандо Нападающий
- 14 Витиньо Виктор Нападающий
- Запасные игроки
- 44 Родолфо Гайото Защитник
- 25 Да Мотта Роберт Полузащитник
- 23 Жеуванио Полузащитник
- 17 Марлос Морено Полузащитник
- 22 Matheus Savio Нападающий
- 28 Беррио Орландо Нападающий
- 19 Дурадо Энрике Нападающий
- 31 Klebinho
- 30 Thiago Xavier IV
- 16 Ronaldo VI
- 18 Jean Lucas
- 26 Matheus Thuler
Сантос 4-3-3
- Основной состав
- 1 Vanderlei III Вратарь
- 4 Виктор Феррас Защитник
- 6 Энрике Густаво Защитник
- 23 Arthur VIII Защитник
- 16 Додо Родолфо Защитник
- 25 Yuri Oliveira Lima Полузащитник
- 5 Алисон II Полузащитник
- 21 Diego Pituca Полузащитник
- 11 Bruno Henrique IV Нападающий
- 10 Габриэл Барбоза Нападающий
- 9 Rodrygo Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Жуан Пауло Вратарь
- 12 Владимир Вратарь
- 38 Гедес Даниэл Защитник
- 3 Jean Mota Полузащитник
- 19 Лео Ситтадини Полузащитник
- 8 Ренато Дирней Полузащитник
- 36 Копете Джонатан Нападающий
- 27 Саша Эдуардо Нападающий
- 32 Gabriel Calabres
- 18 Guilherme Nunes
- 13 Kaique
- Главный тренер: Доривал Жуниор
Предыдущие игры
Фламенго (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 11.11.2018 Ботафого 2:1 Фламенго СA
- 04.11.2018 Сан-Паулу 2:2 Фламенго СA
- 28.10.2018 Фламенго 1:1 Палмейрас СA
- 22.10.2018 Парана 0:4 Фламенго СA
- 13.10.2018 Фламенго 3:0 Флуминенсе СA
- 06.10.2018 Коринтианс 0:3 Фламенго СA
- 30.09.2018 Байя 0:0 Фламенго СA
- 27.09.2018 Коринтианс 2:1 Фламенго К
- 23.09.2018 Фламенго 2:1 Атлетико Минейро СA
- 16.09.2018 Васко да Гама 1:1 Фламенго СA
- 13.09.2018 Фламенго 0:0 Коринтианс К
- 09.09.2018 Фламенго 2:0 Шапекоэнсе СA
- 06.09.2018 Интернасьональ 2:1 Фламенго СA
- 02.09.2018 Фламенго 0:1 Сеара СA
- 30.08.2018 Крузейро 0:1 Фламенго КЛ
- 26.08.2018 Америка Минейро 2:2 Фламенго СA
- 24.08.2018 Фламенго 1:0 Витория СA
- 19.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Фламенго СA
- 16.08.2018 Фламенго 1:0 Гремио К
- 12.08.2018 Фламенго 1:0 Крузейро СA
Сантос (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 13.11.2018 Сантос 0:1 Шапекоэнсе СA
- 04.11.2018 Палмейрас 3:2 Сантос СA
- 27.10.2018 Сантос 3:0 Флуминенсе СA
- 23.10.2018 Интернасьональ 2:2 Сантос СA
- 14.10.2018 Сантос 1:0 Коринтианс СA
- 06.10.2018 Витория 0:1 Сантос СA
- 30.09.2018 Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 28.09.2018 Сантос 1:1 Васко да Гама СA
- 24.09.2018 Крузейро 2:1 Сантос СA
- 16.09.2018 Сантос 0:0 Сан-Паулу СA
- 10.09.2018 Парана 0:2 Сантос СA
- 07.09.2018 Сантос 0:0 Гремио СA
- 02.09.2018 Васко да Гама 0:3 Сантос СA
- 25.08.2018 Сантос 2:0 Байя СA
- 22.08.2018 Индепендьенте 0:0 Сантос КЛ
- 18.08.2018 Сантос 3:0 Спорт Ресифи СA
- 16.08.2018 Крузейро 1:2 Сантос К
- 12.08.2018 Атлетико Минейро 3:1 Сантос СA
- 09.08.2018 Сеара 1:1 Сантос СA
- 04.08.2018 Ботафого 0:0 Сантос СA
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Сантос: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
- 26.07.2018 Сантос 1:1 Фламенго Серия A
- 27.11.2017 Фламенго 1:2 Сантос Серия A
- 03.08.2017 Сантос 3:2 Фламенго Серия A
- 27.07.2017 Сантос 4:2 Фламенго Кубок
- 29.06.2017 Фламенго 2:0 Сантос Кубок
- 27.11.2016 Фламенго 2:0 Сантос Серия A
- 04.08.2016 Сантос 0:0 Фламенго Серия A
- 20.11.2015 Сантос 0:0 Фламенго Серия A
- 02.08.2015 Фламенго 2:2 Сантос Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|34
|20
|10
|4
|55 - 23
|70
|2.
|Фламенго
|34
|18
|9
|7
|53 - 27
|63
|3.
|Интернасьональ
|33
|17
|11
|5
|45 - 25
|62
|4.
|Гремио
|0:0
|34
|16
|11
|7
|44 - 24
|59
|5.
|Сан-Паулу
|0:0
|34
|15
|14
|5
|44 - 30
|59
|6.
|Атлетико Минейро
|34
|14
|8
|12
|50 - 39
|50
|7.
|Крузейро
|34
|13
|10
|11
|31 - 31
|49
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|34
|13
|8
|13
|47 - 33
|47
|9.
|Сантос
|34
|12
|10
|12
|40 - 33
|46
|10.
|Байя
|34
|11
|11
|12
|37 - 39
|44
|11.
|Ботафого
|34
|11
|11
|12
|34 - 43
|44
|12.
|Флуминенсе
|34
|11
|8
|15
|31 - 42
|41
|13.
|Коринтианс
|34
|10
|10
|14
|33 - 33
|40
|14.
|Васко да Гама
|34
|9
|12
|13
|39 - 46
|39
|15.
|Спорт Ресифи
|34
|10
|8
|16
|32 - 53
|38
|16.
|Сеара
|34
|9
|11
|14
|29 - 36
|38
|17.
|Шапекоэнсе
|34
|9
|10
|15
|31 - 47
|37
|18.
|Витория
|34
|9
|9
|16
|33 - 55
|36
|19.
|Америка Минейро
|33
|8
|10
|15
|27 - 39
|34
|20.
|Парана
|34
|4
|9
|21
|15 - 52
|21
Второй тайм
90'
Энрике Густаво получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Диего Рибас получил желтую карточку от судьи
84'
Jean Mota получил желтую карточку от судьи
77'
Сантос делает замену. Алисон II уходит с поля, а Саша Эдуардо выходит на его замену.
77'
Алисон II получил желтую карточку от судьи
76'
Пара получил желтую карточку от судьи
76'
Габриэл Барбоза получил желтую карточку от судьи
73'
Г О О О О Л - Дурадо Энрике бьет в цель!
70'
Фламенго делает замену. Витиньо Виктор уходит с поля, а Беррио Орландо выходит на его замену.
70'
Фламенго делает замену. Ромуло Монтейро уходит с поля, а Jean Lucas выходит на его замену.
58'
Сантос делает замену. Додо Родолфо уходит с поля, а Ренато Дирней выходит на его замену.
52'
Rodinei получил желтую карточку от судьи
46'
Фламенго делает замену. Урибе Фернандо уходит с поля, а Дурадо Энрике выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Yuri Oliveira Lima получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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