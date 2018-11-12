Текстовая онлайн трансляция матча Казахстан - Латвия

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Стадион: Астана-Арена
Предыдущие игры
Казахстан (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 16.10.2018 Казахстан 4:0 Андорра ЛНУ
- 13.10.2018 Латвия 1:1 Казахстан ЛНУ
- 10.09.2018 Андорра 1:1 Казахстан ЛНУ
- 06.09.2018 Казахстан 0:2 Грузия ЛНУ
- 05.06.2018 Казахстан 3:0 Азербайджан ТМС
- 26.03.2018 Болгария 2:1 Казахстан ТМС
- 23.03.2018 Венгрия 2:3 Казахстан ТМС
- 08.10.2017 Казахстан 1:1 Армения ОМЧ2Е
- 05.10.2017 Румыния 3:1 Казахстан ОМЧ2Е
- 04.09.2017 Польша 3:0 Казахстан ОМЧ2Е
- 01.09.2017 Казахстан 0:3 Черногория ОМЧ2Е
- 10.06.2017 Казахстан 1:3 Дания ОМЧ2Е
- 26.03.2017 Армения 2:0 Казахстан ОМЧ2Е
- 22.03.2017 Кипр 3:1 Казахстан ТМС
- 11.11.2016 Дания 4:1 Казахстан ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Казахстан 0:0 Румыния ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Черногория 5:0 Казахстан ОМЧ2Е
- 04.09.2016 Казахстан 2:2 Польша ОМЧ2Е
- 30.08.2016 Кыргызстан 2:0 Казахстан ТМС
- 07.06.2016 Китай 0:1 Казахстан ТМС
Латвия (последние 20 матчей: +2 =5 -13)
- 16.10.2018 Латвия 0:3 Грузия ЛНУ
- 13.10.2018 Латвия 1:1 Казахстан ЛНУ
- 09.09.2018 Грузия 1:0 Латвия ЛНУ
- 06.09.2018 Латвия 0:0 Андорра ЛНУ
- 09.06.2018 Латвия 1:3 Азербайджан ТМС
- 05.06.2018 Литва 1:1 Латвия ТМС
- 02.06.2018 Латвия 1:0 Эстония ТМС
- 25.03.2018 Гибралтар 1:0 Латвия ТМС
- 22.03.2018 Фарерские острова 1:1 Латвия ТМС
- 03.02.2018 Латвия 0:1 Южная Корея ТМС
- 13.11.2017 Косово 4:3 Латвия ТМС
- 07.11.2017 Саудовская Аравия 2:0 Латвия ТМС
- 10.10.2017 Латвия 4:0 Андорра ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Фарерские острова 0:0 Латвия ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Латвия 0:3 Швейцария ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Венгрия 3:1 Латвия ОМЧ2Е
- 12.06.2017 Латвия 1:2 Эстония ТМС
- 09.06.2017 Латвия 0:3 Португалия ОМЧ2Е
- 28.03.2017 Грузия 5:0 Латвия ТМС
- 25.03.2017 Швейцария 1:0 Латвия ОМЧ2Е
Последние игры между собой
Казахстан: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 0
Латвия: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 1
- 13.10.2018 Латвия 1:1 Казахстан Лига наций УЕФА
- 13.10.2015 Латвия 0:1 Казахстан ЕВРО 2016: Отборочные матчи
- 09.09.2014 Казахстан 0:0 Латвия ЕВРО 2016: Отборочные матчи
- 29.02.2012 Латвия 0:0 Казахстан Товарищеские матчи. Сборные
- 29.02.2012 Казахстан 0:0 Латвия Товарищеские матчи. Сборные
Лига D. Группа 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Грузия
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 0
|12
|2.
|Казахстан
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|3.
|Латвия
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|4.
|Андорра
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
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Текстовая онлайн трансляция матча Казахстан - ЛатвияДо начала игры, которая состоится 15.11.2018, осталось 2 дня 17 часов 4 минуты.
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Прогнозы на матч Казахстан - Латвия
Казахстан
79.5% (66)
Ничья:
15.7% (13)
Латвия
4.8% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Казахстан:
42.2% (35)
2:1 Казахстан:
21.7% (18)
2:0 Казахстан:
13.3% (11)
1:1 Ничья:
12% (10)
0:0 Ничья:
2.4% (2)
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