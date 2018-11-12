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2018-2019
Стадион:
Казахстан
 
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Латвия
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Текстовая онлайн трансляция матча Казахстан - Латвия

До начала игры, которая состоится 15.11.2018, осталось 2 дня 17 часов 4 минуты.
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:
Прогнозы на матч Казахстан - Латвия
Казахстан
79.5% (66)
Ничья:
15.7% (13)
Латвия
4.8% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Казахстан:
42.2% (35)
Казахстан:
21.7% (18)
Казахстан:
13.3% (11)
Ничья:
12% (10)
Ничья:
2.4% (2)
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