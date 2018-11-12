Текстовая онлайн трансляция матча Германия - РОССИЯ

Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
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Текстовая онлайн трансляция матча Германия - РОССИЯДо начала игры, которая состоится 15.11.2018, осталось 2 дня 21 час 49 минут.
Новости матча
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Ари вызван в сборную России — 13:24
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Прогнозы на матч Германия - РОССИЯ
Германия
61.4% (108)
Ничья:
13.1% (23)
РОССИЯ
25.6% (45)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Германия:
17% (30)
2:0 Германия:
17% (30)
3:1 Германия:
9.7% (17)
1:1 Ничья:
7.4% (13)
1:3 РОССИЯ:
5.7% (10)
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