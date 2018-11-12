Текстовая онлайн трансляция матча Сан-Марино - Молдова

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Стадион: Олимпийский (Серравалле)
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Сан-Марино (последние 20 матчей: +0 =0 -20)
- 15.10.2018 Люксембург 3:0 Сан-Марино ЛНУ
- 12.10.2018 Молдова 2:0 Сан-Марино ЛНУ
- 11.09.2018 Сан-Марино 0:3 Люксембург ЛНУ
- 08.09.2018 Беларусь 5:0 Сан-Марино ЛНУ
- 08.10.2017 Чехия 5:0 Сан-Марино ОМЧ2Е
- 05.10.2017 Сан-Марино 0:8 Норвегия ОМЧ2Е
- 04.09.2017 Азербайджан 5:1 Сан-Марино ОМЧ2Е
- 01.09.2017 Сан-Марино 0:3 Северная Ирландия ОМЧ2Е
- 10.06.2017 Германия 7:0 Сан-Марино ОМЧ2Е
- 31.05.2017 Италия 8:0 Сан-Марино ТМС
- 26.03.2017 Сан-Марино 0:6 Чехия ОМЧ2Е
- 19.03.2017 Сан-Марино 0:2 Молдова ТМС
- 22.02.2017 Сан-Марино 0:2 Андорра ТМС
- 11.11.2016 Сан-Марино 0:8 Германия ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Норвегия 4:1 Сан-Марино ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Северная Ирландия 4:0 Сан-Марино ОМЧ2Е
- 04.09.2016 Сан-Марино 0:1 Азербайджан ОМЧ2Е
- 04.06.2016 Хорватия 10:0 Сан-Марино ТМС
- 12.10.2015 Сан-Марино 0:2 Словения Е2ОМ
- 09.10.2015 Швейцария 7:0 Сан-Марино Е2ОМ
Молдова (последние 20 матчей: +2 =8 -10)
- 15.10.2018 Беларусь 0:0 Молдова ЛНУ
- 12.10.2018 Молдова 2:0 Сан-Марино ЛНУ
- 11.09.2018 Молдова 0:0 Беларусь ЛНУ
- 08.09.2018 Люксембург 4:0 Молдова ЛНУ
- 04.06.2018 Армения 0:0 Молдова ТМС
- 27.03.2018 Кот-д'Ивуар 2:1 Молдова ТМС
- 26.02.2018 Саудовская Аравия 3:0 Молдова ТМС
- 30.01.2018 Азербайджан 0:0 Молдова ТМС
- 27.01.2018 Молдова 0:1 Южная Корея ТМС
- 09.10.2017 Молдова 0:1 Австрия ОМЧ2Е
- 06.10.2017 Ирландия 2:0 Молдова ОМЧ2Е
- 05.09.2017 Молдова 0:2 Уэльс ОМЧ2Е
- 02.09.2017 Сербия 3:0 Молдова ОМЧ2Е
- 11.06.2017 Молдова 2:2 Грузия ОМЧ2Е
- 06.06.2017 Израиль 1:1 Молдова ТМС
- 27.03.2017 Турция 3:1 Молдова ТМС
- 24.03.2017 Австрия 2:0 Молдова ОМЧ2Е
- 19.03.2017 Сан-Марино 0:2 Молдова ТМС
- 17.01.2017 Катар 1:1 Молдова ТМС
- 12.11.2016 Грузия 1:1 Молдова ОМЧ2Е
Последние игры между собой
Сан-Марино: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
Молдова: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
- 12.10.2018 Молдова 2:0 Сан-Марино Лига наций УЕФА
- 19.03.2017 Сан-Марино 0:2 Молдова Товарищеские матчи. Сборные
- 11.10.2013 Молдова 3:0 Сан-Марино Чемпионат Мира. Отборочные матчи
- 16.10.2012 Сан-Марино 0:2 Молдова Чемпионат Мира. Отборочные матчи
- 11.10.2011 Молдова 4:0 Сан-Марино ЕВРО 2012
- 12.10.2010 Сан-Марино 0:2 Молдова ЕВРО 2012
Лига D. Группа 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Люксембург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 1
|9
|2.
|Беларусь
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 0
|8
|3.
|Молдова
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|4.
|Сан-Марино
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 13
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Сан-Марино - МолдоваДо начала игры, которая состоится 15.11.2018, осталось 2 дня 21 час 49 минут.
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Прогнозы на матч Сан-Марино - Молдова
Сан-Марино
6% (5)
Ничья:
16.9% (14)
Молдова
77.1% (64)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Молдова:
36.1% (30)
0:1 Молдова:
18.1% (15)
1:2 Молдова:
15.7% (13)
1:1 Ничья:
14.5% (12)
1:0 Сан-Марино:
3.6% (3)
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