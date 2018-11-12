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2018-2019
Стадион:
Сан-Марино
 
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Молдова
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Текстовая онлайн трансляция матча Сан-Марино - Молдова

До начала игры, которая состоится 15.11.2018, осталось 2 дня 21 час 49 минут.
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:
Прогнозы на матч Сан-Марино - Молдова
Сан-Марино
6% (5)
Ничья:
16.9% (14)
Молдова
77.1% (64)

Вы не участвовали в прогнозе

Молдова:
36.1% (30)
Молдова:
18.1% (15)
Молдова:
15.7% (13)
Ничья:
14.5% (12)
Сан-Марино:
3.6% (3)
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