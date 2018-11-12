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Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - Испания

До начала игры, которая состоится 15.11.2018, осталось 2 дня 21 час 49 минут.
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Прогнозы на матч Хорватия - Испания
Хорватия
9.8% (8)
Ничья:
20.7% (17)
Испания
69.5% (57)

Вы не участвовали в прогнозе

Испания:
50% (41)
Ничья:
15.9% (13)
Испания:
6.1% (5)
Испания:
6.1% (5)
Хорватия:
3.7% (3)
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