Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - Испания

Стадион: Максимир
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Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - ИспанияДо начала игры, которая состоится 15.11.2018, осталось 2 дня 21 час 49 минут.
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Прогнозы на матч Хорватия - Испания
Хорватия
9.8% (8)
Ничья:
20.7% (17)
Испания
69.5% (57)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Испания:
50% (41)
1:1 Ничья:
15.9% (13)
0:1 Испания:
6.1% (5)
1:3 Испания:
6.1% (5)
1:0 Хорватия:
3.7% (3)
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