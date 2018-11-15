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2018-2019
Стадион:
Греция
1:0
Конец матча
Финляндия
0'
1:0
25' Гол в свои ворота
Гранлунд Альбин
47' Желтая карточка
Гранлунд Альбин
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Финляндия делает замену. Пукки Теэму уходит с поля, а Лам Томас выходит на его замену.
84'
Греция делает замену. Пелкас Димитрис уходит с поля, а Бакасетас Тасос выходит на его замену.
83'
Финляндия делает замену. Туоминен Яссе уходит с поля, а Пиринен Юха выходит на его замену.
74'
Финляндия делает замену. Соири Пюрю уходит с поля, а Йенсен Фредрик выходит на его замену.
69'
Греция делает замену. Митроглу Константинос уходит с поля, а Кулурис Эфтимос выходит на его замену.
Желтая карточка
47'
Гранлунд Альбин получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Греция делает замену. Манолас Костас уходит с поля, а Сиовас Димитрис выходит на его замену.
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Гранлунд Альбин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Греция 1:0 Финляндия
Греция
77.2% (132)
Ничья:
18.7% (32)
Финляндия
4.1% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Греция:
43.3% (74)
Греция:
20.5% (35)
Ничья:
14.6% (25)
Греция:
12.3% (21)
Ничья:
2.3% (4)
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