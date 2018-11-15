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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
1:0
25' Гол в свои воротаГранлунд Альбин
47' Желтая карточкаГранлунд Альбин
|
25'
1:0
47'
90'
Состав команд
18
Уронен
Йере
11
Кауко
Йони
13
Соири
Пюрю
10
Пукки
Теэму
Греция 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Влаходимос Одиссей Вратарь
- 15 Торосидис Василис Защитник
- 19 Папастатопулос Сократис Защитник
- 4 Манолас Костас Защитник
- 23 Кутрис Леонардо Защитник
- 18 Пелкас Димитрис Полузащитник
- 8 Зека Родригес Полузащитник
- 16 Курбелис Димитрис Полузащитник
- 20 Манталос Петрос Полузащитник
- 10 Фортунис Костас Полузащитник
- 11 Митроглу Константинос Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Баркас Василис Вратарь
- 12 Пасхалакис Александрос Вратарь
- 3 Лабропулос Вассилис Защитник
- 21 Яннулис Димитрис Защитник
- 5 Сиовас Димитрис Защитник
- 2 Бакакис Михалис Защитник
- 17 Масурас Гиоргос Полузащитник
- 6 Бухалакис Андреас Полузащитник
- 22 Самарис Андреас Полузащитник
- 14 Бакасетас Тасос Нападающий
- 7 Карелис Никос Нападающий
- 9 Кулурис Эфтимос Нападающий
- Главный тренер: Анастасиадис Ангелос
Финляндия 4-4-2
- Основной состав
- 1 Градецки Лукаш Вратарь
- 3 Гранлунд Альбин Защитник
- 4 Тойвио Йоона Защитник
- 2 Араюури Паулус Защитник
- 18 Уронен Йере Защитник
- 7 Лод Робин Полузащитник
- 6 Камара Глен Полузащитник
- 11 Кауко Йони Полузащитник
- 13 Соири Пюрю Полузащитник
- 20 Туоминен Яссе Нападающий
- 10 Пукки Теэму Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Яаккола Ансси Вратарь
- 12 Йоронен Йессе Вратарь
- 16 Пиринен Юха Защитник
- 15 Халсти Маркус Защитник
- 19 Лам Томас Защитник
- 5 Вяйсянен Саули Защитник
- 22 Саксела Янне Защитник
- 8 Тейлор Роберт Полузащитник
- 17 Скрабб Симон Нападающий
- 9 Маркканен Ээро Нападающий
- 14 Йенсен Фредрик Нападающий
- 21 Форселль Петтери Нападающий
- Главный тренер: Канерва Маркку
Предыдущие игры
Греция (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 15.10.2018 Финляндия 2:0 Греция ЛНУ
- 12.10.2018 Греция 1:0 Венгрия ЛНУ
- 11.09.2018 Венгрия 2:1 Греция ЛНУ
- 08.09.2018 Эстония 0:1 Греция ЛНУ
- 15.05.2018 Саудовская Аравия 2:0 Греция ТМС
- 27.03.2018 Египет 0:1 Греция ТМС
- 23.03.2018 Греция 0:1 Швейцария ТМС
- 12.11.2017 Греция 0:0 Хорватия ОМЧ2Е
- 09.11.2017 Хорватия 4:1 Греция ОМЧ2Е
- 10.10.2017 Греция 4:0 Гибралтар ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Кипр 1:2 Греция ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Греция 1:2 Бельгия ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Греция 0:0 Эстония ОМЧ2Е
- 09.06.2017 Босния и Герцеговина 0:0 Греция ОМЧ2Е
- 25.03.2017 Бельгия 1:1 Греция ОМЧ2Е
- 13.11.2016 Греция 1:1 Босния и Герцеговина ОМЧ2Е
- 09.11.2016 Греция 0:1 Беларусь ТМС
- 10.10.2016 Эстония 0:2 Греция ОМЧ2Е
- 07.10.2016 Греция 2:0 Кипр ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Гибралтар 1:4 Греция ОМЧ2Е
Финляндия (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 15.10.2018 Финляндия 2:0 Греция ЛНУ
- 12.10.2018 Эстония 0:1 Финляндия ЛНУ
- 11.09.2018 Финляндия 1:0 Эстония ЛНУ
- 08.09.2018 Финляндия 1:0 Венгрия ЛНУ
- 09.06.2018 Финляндия 2:0 Беларусь ТМС
- 05.06.2018 Румыния 2:0 Финляндия ТМС
- 26.03.2018 Финляндия 5:0 Мальта ТМС
- 23.03.2018 Македония 0:0 Финляндия ТМС
- 11.01.2018 Иордания 1:2 Финляндия ТМС
- 09.11.2017 Финляндия 3:0 Эстония ТМС
- 09.10.2017 Финляндия 2:2 Турция ОМЧ2Е
- 06.10.2017 Хорватия 1:1 Финляндия ОМЧ2Е
- 05.09.2017 Косово 0:1 Финляндия ОМЧ2Е
- 02.09.2017 Финляндия 1:0 Исландия ОМЧ2Е
- 11.06.2017 Финляндия 1:2 Украина ОМЧ2Е
- 07.06.2017 Финляндия 1:1 Лихтенштейн ТМС
- 28.03.2017 Австрия 1:1 Финляндия ТМС
- 24.03.2017 Турция 2:0 Финляндия ОМЧ2Е
- 13.01.2017 Словения 2:0 Финляндия ТМС
- 09.01.2017 Марокко 0:1 Финляндия ТМС
Последние игры между собой
Греция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Финляндия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
- 15.10.2018 Финляндия 2:0 Греция Лига наций УЕФА
- 04.09.2015 Греция 0:1 Финляндия ЕВРО 2016: Отборочные матчи
- 11.10.2014 Финляндия 1:1 Греция ЕВРО 2016: Отборочные матчи
- 06.02.2008 Греция 2:1 Финляндия Товарищеские матчи. Сборные
Греция
Финляндия
-
3 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
Лига C. Группа 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Финляндия
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|5 - 1
|12
|2.
|Греция
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 4
|9
|3.
|Венгрия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|4.
|Эстония
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
Новости после матча
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Финляндия делает замену. Пукки Теэму уходит с поля, а Лам Томас выходит на его замену.
84'
Греция делает замену. Пелкас Димитрис уходит с поля, а Бакасетас Тасос выходит на его замену.
83'
Финляндия делает замену. Туоминен Яссе уходит с поля, а Пиринен Юха выходит на его замену.
74'
Финляндия делает замену. Соири Пюрю уходит с поля, а Йенсен Фредрик выходит на его замену.
69'
Греция делает замену. Митроглу Константинос уходит с поля, а Кулурис Эфтимос выходит на его замену.
47'
Гранлунд Альбин получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Греция делает замену. Манолас Костас уходит с поля, а Сиовас Димитрис выходит на его замену.
25'
Г О О О О Л - Гранлунд Альбин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Греция 1:0 Финляндия
Греция
77.2% (132)
Ничья:
18.7% (32)
Финляндия
4.1% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Греция:
43.3% (74)
2:1 Греция:
20.5% (35)
1:1 Ничья:
14.6% (25)
2:0 Греция:
12.3% (21)
0:0 Ничья:
2.3% (4)
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