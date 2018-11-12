Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Исландия

Стадион: им. короля Бодуэна
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Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - ИсландияДо начала игры, которая состоится 15.11.2018, осталось 2 дня 21 час 49 минут.
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Прогнозы на матч Бельгия - Исландия
Бельгия
95.2% (79)
Ничья:
3.6% (3)
Исландия
1.2% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Бельгия:
34.9% (29)
3:0 Бельгия:
20.5% (17)
2:1 Бельгия:
18.1% (15)
3:1 Бельгия:
12% (10)
3:2 Бельгия:
2.4% (2)
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