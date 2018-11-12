  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига наций УЕФА
  5. Лига A. Группа 2
2018-2019
Стадион:
Бельгия
 
Позже
Исландия
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Исландия

До начала игры, которая состоится 15.11.2018, осталось 2 дня 21 час 49 минут.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Бельгия - Исландия
Бельгия
95.2% (79)
Ничья:
3.6% (3)
Исландия
1.2% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Бельгия:
34.9% (29)
Бельгия:
20.5% (17)
Бельгия:
18.1% (15)
Бельгия:
12% (10)
Бельгия:
2.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация