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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Групама Арена
1:0
8' ГолОрбан Вилли
23' Желтая карточкаПикк Артур
49' Желтая карточкаАниер Хенри
62' Желтая карточкаДмитриев Артём
63' Желтая карточкаМейт Паткай
2:0
69' ГолСцалай Адам
|
8'
1:0
23'
49'
62'
63'
69'
2:0
77'
Состав команд
12
Дибус
Денеш
16
Мейт
Паткай
11
Кальмар
Жолт
10
Ковач
Иштван
21
Нодь
Доминик
23
Тенисте
Тайо
16
Антонов
Илья
11
Оямаа
Хенрик
17
Лутс
Сиим
Венгрия 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Дибус Денеш Вратарь
- 5 Барат Ботонд Защитник
- 6 Орбан Вилли Защитник
- 4 Кадар Томаш Защитник
- 3 Корхут Михай Защитник
- 8 Надь Адам Полузащитник
- 16 Мейт Паткай Полузащитник
- 11 Кальмар Жолт Полузащитник
- 10 Ковач Иштван Полузащитник
- 21 Нодь Доминик Полузащитник
- 9 Сцалай Адам Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Граф Давид Вратарь
- 22 Ковачик Адам Вратарь
- 20 Винисиус Пауло II Защитник
- 2 Ланг Адам Защитник
- 7 Джуджак Балаж Полузащитник
- 17 Варга Роланд Полузащитник
- 19 Хольман Дэвид Полузащитник
- 15 Кляйнхайслер Ласло Полузащитник
- 13 Бёде Даниэль Нападающий
- 18 Filip Holender Нападающий
- Главный тренер: Marco Rossi
Эстония 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Аксалу Михкель Вратарь
- 23 Тенисте Тайо Защитник
- 5 Вихманн Мадис Защитник
- 4 Тамм Йоонас Защитник
- 3 Пикк Артур Защитник
- 20 Дмитриев Артём Полузащитник
- 16 Антонов Илья Полузащитник
- 11 Оямаа Хенрик Полузащитник
- 14 Васильев Константин Полузащитник
- 17 Лутс Сиим Полузащитник
- 8 Аниер Хенри Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Лепметс Сергей Вратарь
- 22 Меэритс Марко Вратарь
- 19 Калласте Кен Защитник
- 18 Артюнин Артём Защитник
- 2 Камс Герт Защитник
- 6 Кальюмяэ Марек Защитник
- 13 Леписту Брент Полузащитник
- 10 Зенёв Сергей Полузащитник
- 7 Пури Сандер Полузащитник
- 15 Саппинен Рауно Нападающий
- 9 Пурье Атс Нападающий
- Главный тренер: Рейм Мартин
Предыдущие игры
Венгрия (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 15.10.2018 Эстония 3:3 Венгрия ЛНУ
- 12.10.2018 Греция 1:0 Венгрия ЛНУ
- 11.09.2018 Венгрия 2:1 Греция ЛНУ
- 08.09.2018 Финляндия 1:0 Венгрия ЛНУ
- 09.06.2018 Венгрия 1:2 Австралия ТМС
- 06.06.2018 Беларусь 1:1 Венгрия ТМС
- 27.03.2018 Венгрия 0:1 Шотландия ТМС
- 23.03.2018 Венгрия 2:3 Казахстан ТМС
- 14.11.2017 Венгрия 1:0 Коста-Рика ТМС
- 09.11.2017 Люксембург 2:1 Венгрия ТМС
- 10.10.2017 Венгрия 1:0 Фарерские острова ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Швейцария 5:2 Венгрия ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Венгрия 0:1 Португалия ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Венгрия 3:1 Латвия ОМЧ2Е
- 09.06.2017 Андорра 1:0 Венгрия ОМЧ2Е
- 05.06.2017 Венгрия 0:3 РОССИЯ ТМС
- 25.03.2017 Португалия 3:0 Венгрия ОМЧ2Е
- 15.11.2016 Венгрия 0:2 Швеция ТМС
- 13.11.2016 Венгрия 4:0 Андорра ОМЧ2Е
- 10.10.2016 Латвия 0:2 Венгрия ОМЧ2Е
Эстония (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 15.10.2018 Эстония 3:3 Венгрия ЛНУ
- 12.10.2018 Эстония 0:1 Финляндия ЛНУ
- 11.09.2018 Финляндия 1:0 Эстония ЛНУ
- 08.09.2018 Эстония 0:1 Греция ЛНУ
- 09.06.2018 Эстония 1:3 Марокко ТМС
- 02.06.2018 Латвия 1:0 Эстония ТМС
- 30.05.2018 Эстония 2:0 Литва ТМС
- 27.03.2018 Грузия 2:0 Эстония ТМС
- 24.03.2018 Армения 0:0 Эстония ТМС
- 07.01.2018 Швеция 1:1 Эстония ТМС
- 26.11.2017 Новая Каледония 1:1 Эстония ТМС
- 23.11.2017 Вануату 0:1 Эстония ТМС
- 19.11.2017 Фиджи 0:2 Эстония ТМС
- 12.11.2017 Мальта 0:3 Эстония ТМС
- 09.11.2017 Финляндия 3:0 Эстония ТМС
- 10.10.2017 Эстония 1:2 Босния и Герцеговина ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Гибралтар 0:6 Эстония ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Эстония 1:0 Кипр ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Греция 0:0 Эстония ОМЧ2Е
- 12.06.2017 Латвия 1:2 Эстония ТМС
Последние игры между собой
Венгрия
Эстония
-
8 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Лига C. Группа 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Финляндия
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|5 - 1
|12
|2.
|Греция
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 4
|9
|3.
|Венгрия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|4.
|Эстония
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Венгрия делает замену. Кальмар Жолт уходит с поля, а Кляйнхайслер Ласло выходит на его замену.
82'
Эстония делает замену. Васильев Константин уходит с поля, а Пурье Атс выходит на его замену.
77'
Эстония делает замену. Лутс Сиим уходит с поля, а Пури Сандер выходит на его замену.
76'
Венгрия делает замену. Сцалай Адам уходит с поля, а Бёде Даниэль выходит на его замену.
69'
Г О О О О Л - Сцалай Адам бьет в цель!
65'
Венгрия делает замену. Нодь Доминик уходит с поля, а Джуджак Балаж выходит на его замену.
63'
Мейт Паткай получил желтую карточку от судьи
62'
Дмитриев Артём получил желтую карточку от судьи
60'
Эстония делает замену. Оямаа Хенрик уходит с поля, а Зенёв Сергей выходит на его замену.
49'
Аниер Хенри получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
23'
Пикк Артур получил желтую карточку от судьи
8'
Г О О О О Л - Орбан Вилли бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Венгрия 2:0 Эстония
Венгрия
96% (166)
Ничья:
4% (7)
Эстония
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Венгрия:
43.4% (75)
1:0 Венгрия:
24.3% (42)
2:1 Венгрия:
17.9% (31)
3:1 Венгрия:
4.6% (8)
1:1 Ничья:
4% (7)
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