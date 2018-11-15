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2018-2019
Стадион:
Венгрия
2:0
Конец матча
Эстония
0'
1:0
8' Гол
Орбан Вилли
23' Желтая карточка
Пикк Артур
49' Желтая карточка
Аниер Хенри
62' Желтая карточка
Дмитриев Артём
63' Желтая карточка
Мейт Паткай
2:0
69' Гол
Сцалай Адам
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Венгрия делает замену. Кальмар Жолт уходит с поля, а Кляйнхайслер Ласло выходит на его замену.
82'
Эстония делает замену. Васильев Константин уходит с поля, а Пурье Атс выходит на его замену.
77'
Эстония делает замену. Лутс Сиим уходит с поля, а Пури Сандер выходит на его замену.
76'
Венгрия делает замену. Сцалай Адам уходит с поля, а Бёде Даниэль выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Сцалай Адам бьет в цель!
65'
Венгрия делает замену. Нодь Доминик уходит с поля, а Джуджак Балаж выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Мейт Паткай получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
62'
Дмитриев Артём получил желтую карточку от судьи
60'
Эстония делает замену. Оямаа Хенрик уходит с поля, а Зенёв Сергей выходит на его замену.
Желтая карточка
49'
Аниер Хенри получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
23'
Пикк Артур получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Орбан Вилли бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Венгрия 2:0 Эстония
Венгрия
96% (166)
Ничья:
4% (7)
Эстония
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Венгрия:
43.4% (75)
Венгрия:
24.3% (42)
Венгрия:
17.9% (31)
Венгрия:
4.6% (8)
Ничья:
4% (7)
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