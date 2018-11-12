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2018-2019
Стадион:
Люксембург
 
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Беларусь
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Текстовая онлайн трансляция матча Люксембург - Беларусь

До начала игры, которая состоится 15.11.2018, осталось 2 дня 21 час 49 минут.
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:
Прогнозы на матч Люксембург - Беларусь
Люксембург
12.2% (10)
Ничья:
29.3% (24)
Беларусь
58.5% (48)

Вы не участвовали в прогнозе

Беларусь:
24.4% (20)
Ничья:
22% (18)
Беларусь:
15.9% (13)
Беларусь:
13.4% (11)
Люксембург:
4.9% (4)
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