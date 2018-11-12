Текстовая онлайн трансляция матча Люксембург - Беларусь

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Стадион: Жози Бартель
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Люксембург (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 15.10.2018 Люксембург 3:0 Сан-Марино ЛНУ
- 12.10.2018 Беларусь 1:0 Люксембург ЛНУ
- 11.09.2018 Сан-Марино 0:3 Люксембург ЛНУ
- 08.09.2018 Люксембург 4:0 Молдова ЛНУ
- 05.06.2018 Люксембург 1:0 Грузия ТМС
- 31.05.2018 Люксембург 0:0 Сенегал ТМС
- 27.03.2018 Люксембург 0:4 Австрия ТМС
- 22.03.2018 Мальта 0:1 Люксембург ТМС
- 09.11.2017 Люксембург 2:1 Венгрия ТМС
- 10.10.2017 Люксембург 1:1 Болгария ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Швеция 8:0 Люксембург ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Франция 0:0 Люксембург ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Люксембург 1:0 Беларусь ОМЧ2Е
- 09.06.2017 Голландия 5:0 Люксембург ОМЧ2Е
- 04.06.2017 Люксембург 2:1 Албания ТМС
- 28.03.2017 Люксембург 0:2 Кабо-Верде ТМС
- 25.03.2017 Люксембург 1:3 Франция ОМЧ2Е
- 13.11.2016 Люксембург 1:3 Голландия ОМЧ2Е
- 10.10.2016 Беларусь 1:1 Люксембург ОМЧ2Е
- 07.10.2016 Люксембург 0:1 Швеция ОМЧ2Е
Беларусь (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 15.10.2018 Беларусь 0:0 Молдова ЛНУ
- 12.10.2018 Беларусь 1:0 Люксембург ЛНУ
- 11.09.2018 Молдова 0:0 Беларусь ЛНУ
- 08.09.2018 Беларусь 5:0 Сан-Марино ЛНУ
- 09.06.2018 Финляндия 2:0 Беларусь ТМС
- 06.06.2018 Беларусь 1:1 Венгрия ТМС
- 27.03.2018 Словения 0:2 Беларусь ТМС
- 23.03.2018 Азербайджан 0:1 Беларусь ТМС
- 13.11.2017 Грузия 2:2 Беларусь ТМС
- 09.11.2017 Армения 4:1 Беларусь ТМС
- 10.10.2017 Франция 2:1 Беларусь ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Беларусь 1:3 Голландия ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Беларусь 0:4 Швеция ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Люксембург 1:0 Беларусь ОМЧ2Е
- 16.07.2017 Таиланд 0:0 Беларусь ТМС
- 14.07.2017 Буркина-Фасо 0:0 Беларусь ТМС
- 12.06.2017 Беларусь 1:0 Новая Зеландия ТМС
- 09.06.2017 Беларусь 2:1 Болгария ОМЧ2Е
- 01.06.2017 Швейцария 1:0 Беларусь ТМС
- 28.03.2017 Македония 3:0 Беларусь ТМС
Последние игры между собой
Люксембург: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Беларусь: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
- 12.10.2018 Беларусь 1:0 Люксембург Лига наций УЕФА
- 31.08.2017 Люксембург 1:0 Беларусь Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- 10.10.2016 Беларусь 1:1 Люксембург Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- 08.09.2015 Беларусь 2:0 Люксембург ЕВРО 2016: Отборочные матчи
- 08.09.2014 Люксембург 1:1 Беларусь ЕВРО 2016: Отборочные матчи
- 07.06.2011 Беларусь 2:0 Люксембург ЕВРО 2012
- 08.10.2010 Люксембург 0:0 Беларусь ЕВРО 2012
- 13.10.2007 Беларусь 0:1 Люксембург Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)
Лига D. Группа 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Люксембург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 1
|9
|2.
|Беларусь
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 0
|8
|3.
|Молдова
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|4.
|Сан-Марино
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 13
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Люксембург - БеларусьДо начала игры, которая состоится 15.11.2018, осталось 2 дня 21 час 49 минут.
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Прогнозы на матч Люксембург - Беларусь
Люксембург
12.2% (10)
Ничья:
29.3% (24)
Беларусь
58.5% (48)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Беларусь:
24.4% (20)
1:1 Ничья:
22% (18)
0:1 Беларусь:
15.9% (13)
0:2 Беларусь:
13.4% (11)
2:1 Люксембург:
4.9% (4)
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