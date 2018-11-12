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Текстовая онлайн трансляция матча Англия - США

До начала игры, которая состоится 15.11.2018, осталось 2 дня 22 часа 4 минуты.
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Прогнозы на матч Англия - США
Англия
90.5% (76)
Ничья:
4.8% (4)
США
4.8% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Англия:
39.3% (33)
Англия:
26.2% (22)
Англия:
9.5% (8)
Англия:
7.1% (6)
Англия:
3.6% (3)
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