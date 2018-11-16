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  5. Лига B. Группа 4
2018-2019
Стадион: Зрители: 32354
Уэльс
1:2
Конец матча
Дания
0'
38' Желтая карточка
Дамметт Пол
0:1
42' Гол
Йоргенсен Николай
52' Желтая карточка
Далсгор Хенрик
77' Желтая карточка
Лоуренс Том
82' Желтая карточка
Делани Томас
85' Желтая карточка
Дольберг Каспер
86' Желтая карточка
Йоргенсен Матиас
87' Желтая карточка
Уильямс Эшли
0:2
88' Гол
Брайтвайт Мартин
1:2
89' Гол
Бэйл Гарет
90' Желтая карточка
Шмейхель Каспер
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Хенесси Уэйн делает длинную передачу вперед
95'
Поульсен Юссуф из команды Дания делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
95'
Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
95'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Угловой
95'
Эриксен Кристиан из команды Дания разыграл угловой с правого угла.
95'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Желтая карточка
94'
Судье надоело, что Шмейхель Каспер тянет время и он наказал его горчичником
Фол, нарушение
94'
Лоуренс Том из команды Уэльс играет слишком грубо. Эриксен Кристиан оказался на газоне.
93'
Уэльс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Бэйл Гарет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Далсгор Хенрик наказан за толчок Бэйл Гарет
Фол, нарушение
92'
Поульсен Юссуф наказан за толчок Ремзи Аарон
91'
Лоуренс Том из команды Уэльс делает передачу одноклубнику.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
89'
Уильямс Эшли сделал результативную передачу.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Бэйл Гарет изменил счет на табло!
88'
Далсгор Хенрик сделал результативную передачу.
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Брайтвайт Мартин изменил счет на табло!
88'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Матч возобновлен
Желтая карточка
87'
Уильямс Эшли получил желтую карточку от судьи
87'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
86'
Йоргенсен Матиас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
86'
Судья свистит. Ампаду Этан атаковал сзади соперника. Это Дольберг Каспер заработал своей команде штрафной
86'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
86'
Ампаду Этан возвращается на поле.
86'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Бэйл Гарет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
86'
Ох, нехорошо это выглядит. Ампаду Этан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
86'
Ампаду Этан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Желтая карточка
85'
Дольберг Каспер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
85'
Дольберг Каспер наказан за толчок Ампаду Этан
85'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Брукс Дэвид из команды Уэльс отправил кросс в штрафную...
84'
Уэльс контролирует мяч.
83'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Угловой
83'
Брукс Дэвид из команды Уэльс разыграл угловой с правого угла.
83'
Штрафной исполнил Бэйл Гарет, после его удара Шмейхель Каспер сделал классный сейв. Угловой
Желтая карточка
82'
Делани Томас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
81'
Делани Томас из команды Дания играет слишком грубо. Уилсон Гарри оказался на газоне.
81'
Удар от ворот произведет Уэльс
Фол, нарушение
81'
Поульсен Юссуф наказан за толчок Гантер Кристофер
80'
Удар от ворот произведет Дания
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
79'
Матч возобновлен
79'
Тактическая замена. Шоне Лассе уходит с поля и его заменяет Лерагер Лукас
Травма, повреждение
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Шоне Лассе получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
78'
Шоне Лассе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
77'
Лоуренс Том получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
77'
Лоуренс Том из команды Уэльс толкнул локтем оппонента. Это Шоне Лассе заработал фол
77'
Удар от ворот произведет Уэльс
77'
Как он промахнулся? Поульсен Юссуф имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
77'
Эриксен Кристиан из команды Дания сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Дания начинает контратаку
Фол, нарушение
76'
Шоне Лассе из команды Дания играет слишком грубо. Аллен Джо оказался на газоне.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Аллен Джо из команды Уэльс поставил подножку. Пострадал Поульсен Юссуф
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
75'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Бэйл Гарет из команды Уэльс отправил кросс в штрафную...
75'
Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Ремзи Аарон из команды Уэльс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
74'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Гантер Кристофер из команды Уэльс отправил кросс в штрафную...
Офсайд
73'
Поульсен Юссуф из команды Дания в офсайде
73'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Удар от ворот произведет Дания
72'
Уэльс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Уэльс контролирует мяч.
71'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
71'
Удар от ворот произведет Уэльс
71'
Уильямс Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Брайтвайт Мартин из команды Дания отправил кросс в штрафную...
71'
Ремзи Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Эриксен Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Тактическая замена. Йоргенсен Николай уходит с поля и его заменяет Дольберг Каспер
Фол, нарушение
70'
Назначен штрафной. Пострадал Поульсен Юссуф, его свалил Гантер Кристофер.
69'
Робертс Коннор II пробует нанести удар издали, но Шмейхель Каспер держит все под контролем
69'
Брукс Дэвид из команды Уэльс делает пас партнеру.
Угловой
69'
Лоуренс Том из команды Уэльс разыграл угловой с левого угла.
69'
Уэльс имеет хороший шанс забить.
68'
Удар от ворот произведет Дания
68'
Тактическая замена. Робертс Тайлер уходит с поля и его заменяет Уилсон Гарри
68'
Бэйл Гарет делает длинную передачу вперед
67'
Удар от ворот произведет Дания
67'
Шанс! Робертс Тайлер из команды Уэльс пробил головой, но мимо
66'
Гантер Кристофер из команды Уэльс отправил кросс в штрафную...
66'
Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Бэйл Гарет из команды Уэльс отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
65'
Делани Томас наказан за толчок Аллен Джо
65'
Уэльс контролирует мяч.
64'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Матч возобновлен
63'
Матч приостановлен из-за петард на поле
61'
Лоуренс Том пробует нанести удар издали, но Шмейхель Каспер держит все под контролем
60'
Сегодняшная посещаемость составляет 32354 болельщиков
60'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
59'
Робертс Тайлер задерживает мяч рукой
59'
Уэльс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Удар от ворот произведет Дания
58'
Брукс Дэвид не смог попасть в створ ударом издали
58'
Брукс Дэвид из команды Уэльс идет с мячом вперед на обострение...
57'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
57'
Брайтвайт Мартин из команды Дания отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Бэйл Гарет из команды Уэльс поставил подножку. Пострадал Шоне Лассе
56'
Ремзи Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
Дания контролирует мяч.
55'
Ампаду Этан делает длинную передачу вперед
54'
Дания контролирует мяч.
54'
Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Брукс Дэвид пробует нанести удар издали, но Шмейхель Каспер ловит мяч
53'
Бэйл Гарет из команды Уэльс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
53'
Игрок из команды Уэльс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
52'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Брукс Дэвид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
52'
Далсгор Хенрик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Далсгор Хенрик из команды Дания поставил подножку. Пострадал Лоуренс Том
51'
Дания контролирует мяч.
51'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Ампаду Этан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Эриксен Кристиан из команды Дания отправил кросс в штрафную...
50'
Удар от ворот произведет Дания
50'
Честер Джеймс получил травму и заменен. Ампаду Этан выходит на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Травма, повреждение
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Честер Джеймс получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
49'
Честер Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
ШАНС! Брукс Дэвид нанес удар с лета, но не попал по воротам!
48'
Бэйл Гарет из команды Уэльс отправил кросс в штрафную...
48'
Уэльс контролирует мяч.
47'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Лоуренс Том из команды Уэльс отправил кросс в штрафную...
46'
Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
46'
Поульсен Юссуф наказан за толчок Гантер Кристофер
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Удар от ворот произведет Дания
46'
Робертс Коннор II не смог попасть в створ ударом издали
46'
Делани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Лоуренс Том из команды Уэльс подал угловой справа.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Бэйл Гарет мяч отрикошетил от ворот
45'
Гантер Кристофер из команды Уэльс отправил кросс в штрафную...
45'
Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Бэйл Гарет из команды Уэльс отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
44'
Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Уэльс контролирует мяч.
42'
Поульсен Юссуф сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Йоргенсен Николай изменил счет на табло!
42'
Поульсен Юссуф из команды Дания сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Делани Томас из команды Дания делает пас партнеру.
42'
Дания начинает контратаку
42'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Гантер Кристофер из команды Уэльс отправил кросс в штрафную...
41'
Дания контролирует мяч.
41'
Гантер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Эриксен Кристиан из команды Дания подал угловой слева.
41'
Делани Томас из команды Дания нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
40'
Брайтвайт Мартин из команды Дания отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
39'
Делани Томас пробует нанести удар издали, но Хенесси Уэйн ловит мяч
39'
Эриксен Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Дамметт Пол получил травму и заменен. Гантер Кристофер выходит на поле.
Травма, повреждение
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Дамметт Пол получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
38'
Дамметт Пол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
38'
Дамметт Пол получил желтую карточку от судьи
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
37'
Дамметт Пол из команды Уэльс играет слишком грубо. Поульсен Юссуф оказался на газоне.
37'
Уильямс Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Игрок из команды Дания вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
36'
Матч возобновлен
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Удар от ворот произведет Дания
35'
Какой промах! Бэйл Гарет имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
35'
Робертс Коннор II из команды Уэльс отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Офсайд
34'
Брайтвайт Мартин из команды Дания в офсайде
33'
Удар от ворот произведет Уэльс
33'
Шоне Лассе не смог попасть в створ ударом издали
32'
Брайтвайт Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
32'
Делани Томас из команды Дания отправил кросс в штрафную...
31'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
Опасность предотвращена - Далсгор Хенрик из команды Дания вступил в отбор удачно
30'
Уэльс имеет хороший шанс забить.
29'
Дания контролирует мяч.
28'
Удар от ворот произведет Дания
28'
Выглядело как неплохой момент. Бэйл Гарет из команды Уэльс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
28'
Уэльс контролирует мяч.
27'
Уэльс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Уэльс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Делани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Игрок из команды Уэльс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
26'
Уэльс контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
25'
Стрюгер-Ларсен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Уэльс начинает контратаку
25'
Бэйл Гарет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Эриксен Кристиан из команды Дания подал угловой справа.
24'
Хенесси Уэйн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Эриксен Кристиан из команды Дания отправил кросс в штрафную...
23'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Дания контролирует мяч.
22'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Уэльс контролирует мяч.
21'
Уильямс Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Дания отправил кросс в штрафную...
20'
Дания контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
19'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Робертс Тайлер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Эриксен Кристиан из команды Дания подал угловой слева.
18'
Честер Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Брайтвайт Мартин из команды Дания отправил кросс в штрафную...
18'
Робертс Коннор II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Далсгор Хенрик из команды Дания отправил кросс в штрафную...
18'
Уэльс контролирует мяч.
17'
Удар от ворот произведет Дания
17'
Шанс! Честер Джеймс из команды Уэльс пробил головой, но мимо
Угловой
16'
Брукс Дэвид из команды Уэльс подал угловой слева.
16'
Лоуренс Том мяч отрикошетил от ворот
16'
Брукс Дэвид из команды Уэльс делает пас партнеру.
16'
Брукс Дэвид из команды Уэльс идет с мячом вперед на обострение...
15'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
15'
Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
14'
Йоргенсен Николай из команды Дания играет слишком грубо. Уильямс Эшли оказался на газоне.
13'
Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
13'
Робертс Тайлер наказан за толчок Йоргенсен Матиас
12'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Дания контролирует мяч.
Фол, нарушение
11'
Далсгор Хенрик из команды Дания играет слишком грубо. Бэйл Гарет оказался на газоне.
11'
Дамметт Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Дания отправил кросс в штрафную...
10'
Удар от ворот произведет Дания
10'
Какой промах! Честер Джеймс имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
10'
Брукс Дэвид из команды Уэльс отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
10'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Лоуренс Том из команды Уэльс подал угловой справа.
9'
Хороший удар издали нанес Бэйл Гарет, но отличный сейв сделал Шмейхель Каспер. Угловой.
8'
Уэльс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Честер Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Эриксен Кристиан из команды Дания отправил кросс в штрафную...
7'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Уэльс
7'
Делани Томас не смог попасть в створ ударом издали
6'
Честер Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Эриксен Кристиан из команды Дания подал угловой справа.
6'
Матч возобновлен
6'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
6'
Честер Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Далсгор Хенрик из команды Дания отправил кросс в штрафную...
6'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Дания отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
5'
Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Удар от ворот произведет Дания
4'
Кристенсен Андреас из команды Дания хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
4'
Уэльс начинает контратаку
3'
Удар от ворот произведет Уэльс
3'
Эриксен Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
3'
Делани Томас из команды Дания делает пас партнеру.
2'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Брукс Дэвид из команды Уэльс подал угловой слева.
1'
Кристенсен Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Аллен Джо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
Фол, нарушение
1'
Шоне Лассе наказан за толчок Бэйл Гарет
1'
Уэльс начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cardiff City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Уэльс 1:2 Дания
Уэльс
34.5% (58)
Ничья:
45.8% (77)
Дания
19.6% (33)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
44% (74)
Уэльс:
14.9% (25)
Уэльс:
13.7% (23)
Дания:
10.7% (18)
Дания:
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