Стадион: Кардифф Сити Стэдиум Зрители: 32354
38' Желтая карточкаДамметт Пол
0:1
42' ГолЙоргенсен Николай
52' Желтая карточкаДалсгор Хенрик
77' Желтая карточкаЛоуренс Том
82' Желтая карточкаДелани Томас
85' Желтая карточкаДольберг Каспер
86' Желтая карточкаЙоргенсен Матиас
87' Желтая карточкаУильямс Эшли
0:2
88' ГолБрайтвайт Мартин
1:2
89' ГолБэйл Гарет
90' Желтая карточкаШмейхель Каспер
Новости после матча
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Хенесси Уэйн делает длинную передачу вперед
95'
Поульсен Юссуф из команды Дания делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
95'
95'
95'
Эриксен Кристиан из команды Дания разыграл угловой с правого угла.
95'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
94'
Судье надоело, что Шмейхель Каспер тянет время и он наказал его горчичником
94'
Лоуренс Том из команды Уэльс играет слишком грубо. Эриксен Кристиан оказался на газоне.
93'
93'
93'
Бэйл Гарет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Далсгор Хенрик наказан за толчок Бэйл Гарет
92'
Поульсен Юссуф наказан за толчок Ремзи Аарон
91'
Лоуренс Том из команды Уэльс делает передачу одноклубнику.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
89'
Уильямс Эшли сделал результативную передачу.
89'
Г О О О О Л - Бэйл Гарет изменил счет на табло!
88'
Далсгор Хенрик сделал результативную передачу.
88'
Г О О О О Л - Брайтвайт Мартин изменил счет на табло!
88'
87'
Матч возобновлен
87'
Уильямс Эшли получил желтую карточку от судьи
87'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
86'
Йоргенсен Матиас получил желтую карточку от судьи
86'
Судья свистит. Ампаду Этан атаковал сзади соперника. Это Дольберг Каспер заработал своей команде штрафной
86'
86'
Ампаду Этан возвращается на поле.
86'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Бэйл Гарет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Матч возобновлен
86'
Ох, нехорошо это выглядит. Ампаду Этан получил травму и медбригада забирает его с поля.
86'
Ампаду Этан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
85'
Дольберг Каспер получил желтую карточку от судьи
85'
Дольберг Каспер наказан за толчок Ампаду Этан
85'
84'
Брукс Дэвид из команды Уэльс отправил кросс в штрафную...
84'
83'
83'
Брукс Дэвид из команды Уэльс разыграл угловой с правого угла.
83'
Штрафной исполнил Бэйл Гарет, после его удара Шмейхель Каспер сделал классный сейв. Угловой
82'
Делани Томас получил желтую карточку от судьи
81'
Делани Томас из команды Дания играет слишком грубо. Уилсон Гарри оказался на газоне.
81'
81'
Поульсен Юссуф наказан за толчок Гантер Кристофер
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
79'
Матч возобновлен
79'
Тактическая замена. Шоне Лассе уходит с поля и его заменяет Лерагер Лукас
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Шоне Лассе получил травму и медбригада забирает его с поля.
78'
Шоне Лассе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Лоуренс Том получил желтую карточку от судьи
77'
Лоуренс Том из команды Уэльс толкнул локтем оппонента. Это Шоне Лассе заработал фол
77'
77'
Как он промахнулся? Поульсен Юссуф имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
77'
Эриксен Кристиан из команды Дания сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Дания начинает контратаку
76'
Шоне Лассе из команды Дания играет слишком грубо. Аллен Джо оказался на газоне.
75'
Судья сигнализирует, что Аллен Джо из команды Уэльс поставил подножку. Пострадал Поульсен Юссуф
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
75'
75'
75'
75'
Ремзи Аарон из команды Уэльс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
74'
74'
73'
Поульсен Юссуф из команды Дания в офсайде
73'
73'
72'
72'
71'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
71'
71'
71'
71'
Ремзи Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Эриксен Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Тактическая замена. Йоргенсен Николай уходит с поля и его заменяет Дольберг Каспер
70'
Назначен штрафной. Пострадал Поульсен Юссуф, его свалил Гантер Кристофер.
69'
Робертс Коннор II пробует нанести удар издали, но Шмейхель Каспер держит все под контролем
69'
Брукс Дэвид из команды Уэльс делает пас партнеру.
69'
Лоуренс Том из команды Уэльс разыграл угловой с левого угла.
69'
Уэльс имеет хороший шанс забить.
68'
68'
Тактическая замена. Робертс Тайлер уходит с поля и его заменяет Уилсон Гарри
68'
Бэйл Гарет делает длинную передачу вперед
67'
67'
Шанс! Робертс Тайлер из команды Уэльс пробил головой, но мимо
66'
66'
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
65'
Делани Томас наказан за толчок Аллен Джо
65'
64'
64'
Матч возобновлен
63'
Матч приостановлен из-за петард на поле
61'
Лоуренс Том пробует нанести удар издали, но Шмейхель Каспер держит все под контролем
60'
Сегодняшная посещаемость составляет 32354 болельщиков
60'
59'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
59'
Робертс Тайлер задерживает мяч рукой
59'
58'
58'
Брукс Дэвид не смог попасть в створ ударом издали
58'
Брукс Дэвид из команды Уэльс идет с мячом вперед на обострение...
57'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
57'
57'
Судья сигнализирует, что Бэйл Гарет из команды Уэльс поставил подножку. Пострадал Шоне Лассе
56'
Ремзи Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
55'
Ампаду Этан делает длинную передачу вперед
54'
54'
54'
53'
Брукс Дэвид пробует нанести удар издали, но Шмейхель Каспер ловит мяч
53'
Бэйл Гарет из команды Уэльс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
53'
Игрок из команды Уэльс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
52'
52'
Брукс Дэвид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Далсгор Хенрик получил желтую карточку от судьи
52'
Судья сигнализирует, что Далсгор Хенрик из команды Дания поставил подножку. Пострадал Лоуренс Том
51'
51'
51'
Ампаду Этан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
50'
50'
Честер Джеймс получил травму и заменен. Ампаду Этан выходит на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Честер Джеймс получил травму и медбригада забирает его с поля.
49'
Честер Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
ШАНС! Брукс Дэвид нанес удар с лета, но не попал по воротам!
48'
48'
47'
47'
Лоуренс Том из команды Уэльс отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Поульсен Юссуф наказан за толчок Гантер Кристофер
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
46'
Робертс Коннор II не смог попасть в створ ударом издали
46'
Делани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Лоуренс Том из команды Уэльс подал угловой справа.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Бэйл Гарет мяч отрикошетил от ворот
45'
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
44'
44'
44'
42'
Поульсен Юссуф сделал результативную передачу.
42'
Г О О О О Л - Йоргенсен Николай изменил счет на табло!
42'
Поульсен Юссуф из команды Дания сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Делани Томас из команды Дания делает пас партнеру.
42'
Дания начинает контратаку
42'
42'
41'
41'
Гантер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Эриксен Кристиан из команды Дания подал угловой слева.
41'
Делани Томас из команды Дания нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
39'
Делани Томас пробует нанести удар издали, но Хенесси Уэйн ловит мяч
39'
Эриксен Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Дамметт Пол получил травму и заменен. Гантер Кристофер выходит на поле.
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Дамметт Пол получил травму и медбригада забирает его с поля.
38'
Дамметт Пол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Дамметт Пол получил желтую карточку от судьи
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Дамметт Пол из команды Уэльс играет слишком грубо. Поульсен Юссуф оказался на газоне.
37'
37'
Игрок из команды Дания вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
36'
Матч возобновлен
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
35'
Какой промах! Бэйл Гарет имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
35'
Робертс Коннор II из команды Уэльс отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
34'
Брайтвайт Мартин из команды Дания в офсайде
33'
33'
Шоне Лассе не смог попасть в створ ударом издали
32'
Брайтвайт Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
32'
Делани Томас из команды Дания отправил кросс в штрафную...
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
Опасность предотвращена - Далсгор Хенрик из команды Дания вступил в отбор удачно
30'
Уэльс имеет хороший шанс забить.
29'
28'
28'
Выглядело как неплохой момент. Бэйл Гарет из команды Уэльс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
28'
27'
27'
27'
Делани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Игрок из команды Уэльс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
25'
Стрюгер-Ларсен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Уэльс начинает контратаку
25'
Бэйл Гарет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Эриксен Кристиан из команды Дания подал угловой справа.
24'
Хенесси Уэйн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
23'
23'
22'
21'
21'
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
19'
19'
Робертс Тайлер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Эриксен Кристиан из команды Дания подал угловой слева.
18'
Честер Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
18'
Робертс Коннор II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Далсгор Хенрик из команды Дания отправил кросс в штрафную...
18'
17'
17'
Шанс! Честер Джеймс из команды Уэльс пробил головой, но мимо
16'
Брукс Дэвид из команды Уэльс подал угловой слева.
16'
Лоуренс Том мяч отрикошетил от ворот
16'
Брукс Дэвид из команды Уэльс делает пас партнеру.
16'
Брукс Дэвид из команды Уэльс идет с мячом вперед на обострение...
15'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
15'
15'
15'
14'
Йоргенсен Николай из команды Дания играет слишком грубо. Уильямс Эшли оказался на газоне.
13'
13'
Робертс Тайлер наказан за толчок Йоргенсен Матиас
12'
12'
11'
Далсгор Хенрик из команды Дания играет слишком грубо. Бэйл Гарет оказался на газоне.
11'
Дамметт Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
10'
10'
Какой промах! Честер Джеймс имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
10'
Брукс Дэвид из команды Уэльс отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
10'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Лоуренс Том из команды Уэльс подал угловой справа.
9'
Хороший удар издали нанес Бэйл Гарет, но отличный сейв сделал Шмейхель Каспер. Угловой.
8'
Уэльс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Честер Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
7'
7'
Делани Томас не смог попасть в створ ударом издали
6'
Честер Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Эриксен Кристиан из команды Дания подал угловой справа.
6'
Матч возобновлен
6'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
6'
Честер Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Далсгор Хенрик из команды Дания отправил кросс в штрафную...
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
5'
4'
4'
Кристенсен Андреас из команды Дания хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
4'
Уэльс начинает контратаку
3'
3'
Эриксен Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
3'
Делани Томас из команды Дания делает пас партнеру.
2'
2'
2'
Брукс Дэвид из команды Уэльс подал угловой слева.
1'
Кристенсен Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Аллен Джо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Шоне Лассе наказан за толчок Бэйл Гарет
1'
Уэльс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cardiff City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Уэльс 1:2 Дания
Уэльс
34.5% (58)
Ничья:
45.8% (77)
Дания
19.6% (33)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
44% (74)
2:1 Уэльс:
14.9% (25)
1:0 Уэльс:
13.7% (23)
1:2 Дания:
10.7% (18)
0:1 Дания:
6% (10)
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