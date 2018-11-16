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  4. Лига наций УЕФА
  5. Лига C. Группа 3
2018-2019
Стадион: Зрители: 10254
Словения
1:1
Конец матча
Норвегия
0'
1:0
9' Гол
Вербич Беньямин
56' Желтая карточка
Рустед Сигурд
72' Желтая карточка
Ротман Райко
74' Желтая карточка
Ярстейн Руне
1:1
85' Гол
Йонсен Бьорн
90'+5
Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
95'
Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Дервишевич Амир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
95'
Матч возобновлен
95'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
94'
Йонсен Бьорн из команды Норвегия толкнул локтем оппонента. Это Бийол Яка заработал фол
94'
Удар от ворот произведет Словения
94'
Шанс! Йонсен Бьорн из команды Норвегия пробил головой, но мимо
Угловой
94'
Сельнес Оле из команды Норвегия подал угловой слева.
93'
Словения вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
Скубич Нейц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
91'
Йонсен Бьорн наказан за толчок Мевля Миха
Фол, нарушение
91'
Бийол Яка из команды Словения толкнул локтем оппонента. Это Рустед Сигурд заработал фол
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
90'
Удар от ворот произведет Словения
90'
ШАНС! Рустед Сигурд нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
90'
Дервишевич Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Игрок из команды Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 10254 болельщиков
89'
Дервишевич Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Хенриксен Маркус из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
88'
Норвегия контролирует мяч.
87'
Вербич Беньямин нанес удар головой, но Ярстейн Руне спокойно отбил мяч.
87'
Скубич Нейц из команды Словения отправил кросс в штрафную...
87'
Норвегия контролирует мяч.
85'
Нордтвейт Ховард сделал результативную передачу.
Описание гола
85'
ГОООООЛ - Йонсен Бьорн Норвегия забивает ударом головой
85'
Нордтвейт Ховард из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
85'
Хенриксен Маркус из команды Норвегия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
Игрок из команды Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
85'
Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
84'
Тактическая замена. Шпорар Андраж уходит с поля и его заменяет Бийол Яка
84'
Сорлот Александр из команды Норвегия наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
83'
Алеесами Хайтам из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
83'
Безьяк Роман наказан за толчок Алеесами Хайтам
82'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
82'
Сельнес Оле из команды Норвегия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
82'
Судья сигнализирует, что Струна Андраж из команды Словения поставил подножку. Пострадал Сорлот Александр
82'
Словения вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
81'
Белек Вид не дал случится голу! Хенриксен Маркус должен был забивать, но Белек Вид сделал отличный сейв
81'
Сельнес Оле из команды Норвегия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Берич Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Алеесами Хайтам из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
Угловой
81'
Сельнес Оле из команды Норвегия подал угловой справа.
80'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Фол, нарушение
80'
Берич Роберт наказан за толчок Сельнес Оле
79'
Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Дервишевич Амир из команды Словения подал угловой слева.
79'
Нордтвейт Ховард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Струна Андраж из команды Словения отправил кросс в штрафную...
79'
Йонсен Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Дервишевич Амир из команды Словения подал угловой слева.
78'
Дервишевич Амир пробил со штрафного прямо в стенку
78'
Матч возобновлен
77'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Хенриксен Маркус из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Шпорар Андраж
77'
Словения вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Удар от ворот произведет Словения
76'
Шанс! Йонсен Бьорн из команды Норвегия пробил головой, но мимо
76'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
75'
Тактическая замена. Камара Ола уходит с поля и его заменяет Сорлот Александр
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Йонсен Бьорн из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Безьяк Роман
75'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Желтая карточка
74'
Рефери не любит споров - именно за это Ярстейн Руне сейчас получил желтую
Офсайд
73'
Берич Роберт из команды Словения в офсайде
Описание гола
73'
Гол команды Словения не засчитывается
73'
Дервишевич Амир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Рустед Сигурд из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Вербич Беньямин
72'
Удар от ворот произведет Словения
Желтая карточка
72'
Ротман Райко получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
72'
Судья свистит. Ротман Райко атаковал сзади соперника. Это Эльюнусси Мохамед заработал своей команде штрафной
72'
Струна Альяж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Алеесами Хайтам из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
71'
Струна Альяж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Сельнес Оле из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
Угловой
71'
Сельнес Оле из команды Норвегия разыграл угловой с правого угла.
71'
Хороший удар издали нанес Эдегор Мартин, но отличный сейв сделал Белек Вид. Угловой.
70'
Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
70'
Удар от ворот произведет Словения
69'
Тактическая замена. Зайц Миха уходит с поля и его заменяет Берич Роберт
69'
ШАНС! Камара Ола нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
69'
Хенриксен Маркус из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
68'
Дервишевич Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
68'
Йонсен Бьорн из команды Норвегия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
68'
Выглядело как неплохой момент. Хенриксен Маркус из команды Норвегия закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
68'
Безьяк Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Игрок из команды Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
67'
Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
66'
Шпорар Андраж из команды Словения толкнул локтем оппонента. Это Сельнес Оле заработал фол
66'
Удар от ворот произведет Словения
66'
Шанс! Камара Ола из команды Норвегия пробил головой, но мимо
Угловой
66'
Сельнес Оле из команды Норвегия подал угловой справа.
65'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия отдал передачу, которая была заблокирована.
65'
Нордтвейт Ховард делает длинную передачу вперед
Травма, повреждение
65'
Мевля Миха возвращается на поле.
65'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
64'
Удар от ворот произведет Словения
64'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Мевля Миха получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
64'
Мевля Миха на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Шанс! Йонсен Бьорн из команды Норвегия пробил головой, но мимо
63'
Рустед Сигурд из команды Норвегия делает передачу одноклубнику.
63'
Камара Ола из команды Норвегия делает передачу одноклубнику.
63'
Сельнес Оле из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
63'
Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Тактическая замена. Элюнусси Тарик уходит с поля и его заменяет Йонсен Бьорн
62'
Дервишевич Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Алеесами Хайтам из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
61'
Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
60'
Словения контролирует мяч.
Фол, нарушение
59'
Элюнусси Тарик задерживает мяч рукой
59'
Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Чрнигой Домен получил травму и заменен. Безьяк Роман выходит на поле.
58'
Удар от ворот произведет Норвегия
57'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
57'
Тактическая замена. Йохансен Стефан уходит с поля и его заменяет Эдегор Мартин
57'
Норвегия контролирует мяч.
Желтая карточка
56'
Рустед Сигурд - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Рустед Сигурд из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Шпорар Андраж
55'
Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
54'
Алеесами Хайтам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Дервишевич Амир из команды Словения подал угловой справа.
54'
Шпорар Андраж мяч отрикошетил от ворот
54'
Словения имеет хороший шанс забить.
53'
Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Элабделлауи Омар из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Струна Андраж
52'
Йохансен Стефан из команды Норвегия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Норвегия контролирует мяч.
51'
Удар от ворот произведет Словения
51'
Хенриксен Маркус не смог попасть в створ ударом издали
50'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Фол, нарушение
50'
Йохансен Стефан наказан за толчок Вербич Беньямин
50'
Опасность предотвращена - Скубич Нейц из команды Словения вступил в отбор удачно
50'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Камара Ола из команды Норвегия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
49'
Сельнес Оле из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Ротман Райко из команды Словения поставил подножку. Пострадал Эльюнусси Мохамед
48'
Словения контролирует мяч.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Зайц Миха из команды Словения поставил подножку. Пострадал Эльюнусси Мохамед
47'
Словения вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Норвегия контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Норвегия играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
46'
Словения контролирует мяч.
46'
Белек Вид взял и забрал мяч на выходе
Угловой
46'
Сельнес Оле из команды Норвегия подал угловой справа.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Йохансен Стефан из команды Норвегия отдал передачу, которая была заблокирована.
45'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
44'
Норвегия контролирует мяч.
43'
Нордтвейт Ховард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Скубич Нейц из команды Словения отправил кросс в штрафную...
43'
Удар от ворот произведет Словения
43'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
42'
Сельнес Оле из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
42'
Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Струна Альяж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Словения контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Офсайд
40'
Шпорар Андраж из команды Словения в офсайде
40'
Дервишевич Амир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Алеесами Хайтам из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Скубич Нейц
39'
Белек Вид взял и забрал мяч на выходе
39'
Нордтвейт Ховард делает длинную передачу вперед
38'
Удар от ворот произведет Словения
38'
Йохансен Стефан из команды Норвегия не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
38'
Дервишевич Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Сельнес Оле из команды Норвегия подал угловой слева.
37'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Струна Альяж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Йохансен Стефан из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
37'
Норвегия контролирует мяч.
Фол, нарушение
36'
Вербич Беньямин из команды Словения играет слишком грубо. Рустед Сигурд оказался на газоне.
35'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Сельнес Оле из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Вербич Беньямин
Фол, нарушение
34'
Рустед Сигурд наказан за толчок Шпорар Андраж
34'
Игрок из команды Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
33'
Удар от ворот произведет Словения
33'
Как он промахнулся? Эльюнусси Мохамед имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
33'
Плохо сыграл Скубич Нейц - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
Сельнес Оле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Назначен штрафной. Пострадал Эльюнусси Мохамед, его свалил Струна Альяж.
32'
Словения вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Удар от ворот произведет Словения
31'
Как он промахнулся? Элюнусси Тарик имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
31'
Элабделлауи Омар имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот
31'
Алеесами Хайтам из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
30'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия делает пас партнеру.
30'
Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Словения вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
29'
Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Норвегия контролирует мяч.
28'
Шпорар Андраж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок из команды Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
28'
Матч возобновлен
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Словения контролирует мяч.
Травма, повреждение
26'
Чрнигой Домен возвращается на поле.
26'
Нордтвейт Ховард из команды Норвегия нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
26'
Сельнес Оле из команды Норвегия подал угловой справа.
26'
Йохансен Стефан из команды Норвегия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Сельнес Оле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Чрнигой Домен получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
25'
Чрнигой Домен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Чрнигой Домен из команды Словения поставил подножку. Пострадал Алеесами Хайтам
24'
Удар от ворот произведет Словения
23'
Сельнес Оле из команды Норвегия навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
22'
Сельнес Оле из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
22'
Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия отдал передачу, которая была заблокирована.
22'
Отличные скиллы показывает Эльюнусси Мохамед, обводя своих соперников
22'
Норвегия контролирует мяч.
21'
Удар от ворот произведет Словения
21'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
20'
Струна Альяж из команды Словения играет слишком грубо. Камара Ола оказался на газоне.
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
20'
Эльюнусси Мохамед пробует нанести удар издали, но Белек Вид держит все под контролем
19'
Словения вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Нордтвейт Ховард пробует нанести удар издали, но Белек Вид держит все под контролем
18'
Дервишевич Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игрок из команды Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
18'
Струна Альяж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Сельнес Оле из команды Норвегия подал угловой справа.
17'
Хенриксен Маркус из команды Норвегия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
16'
Чрнигой Домен наказан за толчок Эльюнусси Мохамед
15'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
15'
Удар от ворот произведет Словения
15'
Сельнес Оле из команды Норвегия навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
15'
Ротман Райко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Алеесами Хайтам из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
15'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия делает пас партнеру.
14'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
14'
Норвегия имеет хороший шанс забить.
14'
Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
13'
Вербич Беньямин задерживает мяч рукой
13'
Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Белек Вид взял и забрал мяч на выходе
12'
Йохансен Стефан из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
12'
Назначен штрафной. Пострадал Рустед Сигурд, его свалил Чрнигой Домен.
11'
Удар от ворот произведет Словения
11'
Игрок из команды Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
10'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
9'
Чрнигой Домен сделал результативную передачу.
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Вербич Беньямин изменил счет на табло!
9'
Чрнигой Домен из команды Словения сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Словения контролирует мяч.
7'
Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Словения вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
5'
Норвегия контролирует мяч.
5'
Словения контролирует мяч.
4'
Мевля Миха выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
3'
Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Словения вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
2'
Шпорар Андраж из команды Словения играет слишком грубо. Алеесами Хайтам оказался на газоне.
2'
Удар от ворот произведет Норвегия
2'
Зайц Миха не смог попасть в створ ударом издали
1'
Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Словения начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Словения 1:1 Норвегия
Словения
36.3% (61)
Ничья:
38.7% (65)
Норвегия
25% (42)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.7% (55)
Словения:
16.1% (27)
Словения:
16.1% (27)
Норвегия:
13.7% (23)
Норвегия:
10.1% (17)
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