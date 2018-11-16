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1:0
9' ГолВербич Беньямин
56' Желтая карточкаРустед Сигурд
72' Желтая карточкаРотман Райко
74' Желтая карточкаЯрстейн Руне
1:1
85' ГолЙонсен Бьорн
Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
95'
Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
95'
Матч возобновлен
95'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
94'
Йонсен Бьорн из команды Норвегия толкнул локтем оппонента. Это Бийол Яка заработал фол
94'
94'
94'
Сельнес Оле из команды Норвегия подал угловой слева.
93'
93'
Скубич Нейц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Йонсен Бьорн наказан за толчок Мевля Миха
91'
Бийол Яка из команды Словения толкнул локтем оппонента. Это Рустед Сигурд заработал фол
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
90'
90'
ШАНС! Рустед Сигурд нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
90'
90'
Игрок из команды Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
89'
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89'
89'
Хенриксен Маркус из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
88'
87'
Вербич Беньямин нанес удар головой, но Ярстейн Руне спокойно отбил мяч.
87'
Скубич Нейц из команды Словения отправил кросс в штрафную...
87'
85'
Нордтвейт Ховард сделал результативную передачу.
85'
ГОООООЛ - Йонсен Бьорн Норвегия забивает ударом головой
85'
Нордтвейт Ховард из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
85'
Хенриксен Маркус из команды Норвегия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
85'
85'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
84'
Тактическая замена. Шпорар Андраж уходит с поля и его заменяет Бийол Яка
84'
Сорлот Александр из команды Норвегия наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
83'
83'
Безьяк Роман наказан за толчок Алеесами Хайтам
82'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
82'
Сельнес Оле из команды Норвегия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
Судья сигнализирует, что Струна Андраж из команды Словения поставил подножку. Пострадал Сорлот Александр
82'
Словения вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
81'
Белек Вид не дал случится голу! Хенриксен Маркус должен был забивать, но Белек Вид сделал отличный сейв
81'
Сельнес Оле из команды Норвегия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Берич Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
80'
Берич Роберт наказан за толчок Сельнес Оле
79'
Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Дервишевич Амир из команды Словения подал угловой слева.
79'
Нордтвейт Ховард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Струна Андраж из команды Словения отправил кросс в штрафную...
79'
Йонсен Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Дервишевич Амир из команды Словения подал угловой слева.
78'
Дервишевич Амир пробил со штрафного прямо в стенку
78'
Матч возобновлен
77'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
77'
Судья сигнализирует, что Хенриксен Маркус из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Шпорар Андраж
77'
Словения вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
76'
76'
75'
Тактическая замена. Камара Ола уходит с поля и его заменяет Сорлот Александр
75'
Судья сигнализирует, что Йонсен Бьорн из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Безьяк Роман
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
74'
Рефери не любит споров - именно за это Ярстейн Руне сейчас получил желтую
73'
Берич Роберт из команды Словения в офсайде
73'
Гол команды Словения не засчитывается
73'
73'
Судья сигнализирует, что Рустед Сигурд из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Вербич Беньямин
72'
72'
Ротман Райко получил желтую карточку от судьи
72'
Судья свистит. Ротман Райко атаковал сзади соперника. Это Эльюнусси Мохамед заработал своей команде штрафной
72'
71'
71'
71'
71'
Сельнес Оле из команды Норвегия разыграл угловой с правого угла.
71'
Хороший удар издали нанес Эдегор Мартин, но отличный сейв сделал Белек Вид. Угловой.
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
70'
69'
Тактическая замена. Зайц Миха уходит с поля и его заменяет Берич Роберт
69'
ШАНС! Камара Ола нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
69'
Хенриксен Маркус из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
68'
68'
68'
Йонсен Бьорн из команды Норвегия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
68'
Выглядело как неплохой момент. Хенриксен Маркус из команды Норвегия закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
68'
Безьяк Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
67'
66'
Шпорар Андраж из команды Словения толкнул локтем оппонента. Это Сельнес Оле заработал фол
66'
66'
Шанс! Камара Ола из команды Норвегия пробил головой, но мимо
66'
65'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия отдал передачу, которая была заблокирована.
65'
Нордтвейт Ховард делает длинную передачу вперед
65'
Мевля Миха возвращается на поле.
65'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
64'
64'
Матч возобновлен
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Мевля Миха получил травму и медбригада забирает его с поля.
64'
Мевля Миха на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
63'
Рустед Сигурд из команды Норвегия делает передачу одноклубнику.
63'
Камара Ола из команды Норвегия делает передачу одноклубнику.
63'
63'
63'
Тактическая замена. Элюнусси Тарик уходит с поля и его заменяет Йонсен Бьорн
62'
62'
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
60'
59'
Элюнусси Тарик задерживает мяч рукой
59'
58'
58'
Чрнигой Домен получил травму и заменен. Безьяк Роман выходит на поле.
58'
Удар от ворот произведет Норвегия
57'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
57'
Тактическая замена. Йохансен Стефан уходит с поля и его заменяет Эдегор Мартин
57'
56'
Рустед Сигурд - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
56'
Судья сигнализирует, что Рустед Сигурд из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Шпорар Андраж
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
54'
Алеесами Хайтам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Дервишевич Амир из команды Словения подал угловой справа.
54'
Шпорар Андраж мяч отрикошетил от ворот
54'
Словения имеет хороший шанс забить.
53'
52'
Судья сигнализирует, что Элабделлауи Омар из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Струна Андраж
52'
Йохансен Стефан из команды Норвегия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
51'
51'
Хенриксен Маркус не смог попасть в створ ударом издали
50'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
50'
Йохансен Стефан наказан за толчок Вербич Беньямин
50'
Опасность предотвращена - Скубич Нейц из команды Словения вступил в отбор удачно
50'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Камара Ола из команды Норвегия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
49'
48'
Судья сигнализирует, что Ротман Райко из команды Словения поставил подножку. Пострадал Эльюнусси Мохамед
48'
47'
Судья сигнализирует, что Зайц Миха из команды Словения поставил подножку. Пострадал Эльюнусси Мохамед
47'
Словения вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Норвегия играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
46'
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Йохансен Стефан из команды Норвегия отдал передачу, которая была заблокирована.
45'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
44'
43'
Нордтвейт Ховард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Скубич Нейц из команды Словения отправил кросс в штрафную...
43'
43'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
42'
42'
42'
42'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
40'
Шпорар Андраж из команды Словения в офсайде
40'
40'
Судья сигнализирует, что Алеесами Хайтам из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Скубич Нейц
39'
39'
Нордтвейт Ховард делает длинную передачу вперед
38'
38'
Йохансен Стефан из команды Норвегия не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
38'
38'
Сельнес Оле из команды Норвегия подал угловой слева.
37'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
37'
Йохансен Стефан из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
37'
36'
Вербич Беньямин из команды Словения играет слишком грубо. Рустед Сигурд оказался на газоне.
35'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
35'
Судья сигнализирует, что Сельнес Оле из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Вербич Беньямин
34'
Рустед Сигурд наказан за толчок Шпорар Андраж
34'
33'
33'
Как он промахнулся? Эльюнусси Мохамед имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
33'
Плохо сыграл Скубич Нейц - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
Сельнес Оле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Назначен штрафной. Пострадал Эльюнусси Мохамед, его свалил Струна Альяж.
32'
Словения вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
31'
Как он промахнулся? Элюнусси Тарик имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
31'
Элабделлауи Омар имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот
31'
30'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия делает пас партнеру.
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
29'
28'
28'
Шпорар Андраж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
Матч возобновлен
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
26'
Чрнигой Домен возвращается на поле.
26'
Нордтвейт Ховард из команды Норвегия нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
26'
26'
Йохансен Стефан из команды Норвегия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Сельнес Оле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Чрнигой Домен получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
Чрнигой Домен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
24'
Судья сигнализирует, что Чрнигой Домен из команды Словения поставил подножку. Пострадал Алеесами Хайтам
24'
23'
Сельнес Оле из команды Норвегия навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
22'
22'
22'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия отдал передачу, которая была заблокирована.
22'
Отличные скиллы показывает Эльюнусси Мохамед, обводя своих соперников
22'
21'
21'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
20'
Струна Альяж из команды Словения играет слишком грубо. Камара Ола оказался на газоне.
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
20'
Эльюнусси Мохамед пробует нанести удар издали, но Белек Вид держит все под контролем
19'
18'
Нордтвейт Ховард пробует нанести удар издали, но Белек Вид держит все под контролем
18'
18'
18'
18'
17'
Хенриксен Маркус из команды Норвегия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Чрнигой Домен наказан за толчок Эльюнусси Мохамед
15'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
15'
15'
Сельнес Оле из команды Норвегия навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
15'
Ротман Райко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия делает пас партнеру.
14'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
14'
Норвегия имеет хороший шанс забить.
14'
13'
Вербич Беньямин задерживает мяч рукой
13'
13'
12'
Йохансен Стефан из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
12'
Назначен штрафной. Пострадал Рустед Сигурд, его свалил Чрнигой Домен.
11'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
9'
Чрнигой Домен сделал результативную передачу.
9'
Г О О О О Л - Вербич Беньямин изменил счет на табло!
9'
Чрнигой Домен из команды Словения сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
7'
Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
5'
5'
4'
Мевля Миха выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
3'
3'
2'
Шпорар Андраж из команды Словения играет слишком грубо. Алеесами Хайтам оказался на газоне.
2'
Удар от ворот произведет Норвегия
2'
Зайц Миха не смог попасть в створ ударом издали
1'
Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Словения начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Словения 1:1 Норвегия
Словения
36.3% (61)
Ничья:
38.7% (65)
Норвегия
25% (42)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.7% (55)
2:1 Словения:
16.1% (27)
1:0 Словения:
16.1% (27)
0:1 Норвегия:
13.7% (23)
1:2 Норвегия:
10.1% (17)
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