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2018-2019
Стадион:
Словакия
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Словакия - Украина

До начала игры, которая состоится 16.11.2018, осталось 2 дня 13 часов 4 минуты.
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Прогнозы на матч Словакия - Украина
Словакия
25.6% (22)
Ничья:
46.5% (40)
Украина
27.9% (24)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
41.9% (36)
Украина:
16.3% (14)
Словакия:
11.6% (10)
Словакия:
10.5% (9)
Украина:
5.8% (5)
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