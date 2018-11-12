Текстовая онлайн трансляция матча Словакия - Украина

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Стадион: Антон Малатинский
Предыдущие игры
Словакия (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 16.10.2018 Швеция 1:1 Словакия ТМС
- 13.10.2018 Словакия 1:2 Чехия ЛНУ
- 09.09.2018 Украина 1:0 Словакия ЛНУ
- 05.09.2018 Словакия 3:0 Дания ТМС
- 04.06.2018 Марокко 2:1 Словакия ТМС
- 31.05.2018 Словакия 1:1 Голландия ТМС
- 25.03.2018 Таиланд 2:3 Словакия ТМС
- 22.03.2018 Словакия 2:1 ОАЭ ТМС
- 14.11.2017 Словакия 1:0 Норвегия ТМС
- 10.11.2017 Украина 2:1 Словакия ТМС
- 08.10.2017 Словакия 3:0 Мальта ОМЧ2Е
- 05.10.2017 Шотландия 1:0 Словакия ОМЧ2Е
- 04.09.2017 Англия 2:1 Словакия ОМЧ2Е
- 01.09.2017 Словакия 1:0 Словения ОМЧ2Е
- 10.06.2017 Литва 1:2 Словакия ОМЧ2Е
- 26.03.2017 Мальта 1:3 Словакия ОМЧ2Е
- 12.01.2017 Швеция 6:0 Словакия ТМС
- 08.01.2017 Уганда 3:1 Словакия ТМС
- 15.11.2016 Австрия 0:0 Словакия ТМС
- 11.11.2016 Словакия 4:0 Литва ОМЧ2Е
Украина (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 16.10.2018 Украина 1:0 Чехия ЛНУ
- 10.10.2018 Италия 1:1 Украина ТМС
- 09.09.2018 Украина 1:0 Словакия ЛНУ
- 06.09.2018 Чехия 1:2 Украина ЛНУ
- 03.06.2018 Албания 1:4 Украина ТМС
- 31.05.2018 Марокко 0:0 Украина ТМС
- 27.03.2018 Украина 2:1 Япония ТМС
- 23.03.2018 Украина 1:1 Саудовская Аравия ТМС
- 10.11.2017 Украина 2:1 Словакия ТМС
- 09.10.2017 Украина 0:2 Хорватия ОМЧ2Е
- 06.10.2017 Косово 0:2 Украина ОМЧ2Е
- 05.09.2017 Исландия 2:0 Украина ОМЧ2Е
- 02.09.2017 Украина 2:0 Турция ОМЧ2Е
- 11.06.2017 Финляндия 1:2 Украина ОМЧ2Е
- 06.06.2017 Украина 0:1 Мальта ТМС
- 24.03.2017 Хорватия 1:0 Украина ОМЧ2Е
- 15.11.2016 Украина 2:0 Сербия ТМС
- 12.11.2016 Украина 1:0 Финляндия ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Украина 3:0 Косово ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Турция 2:2 Украина ОМЧ2Е
Последние игры между собой
Словакия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Украина: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Лига B. Группа 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Украина
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|Чехия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|3.
|Словакия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Словакия - УкраинаДо начала игры, которая состоится 16.11.2018, осталось 2 дня 13 часов 4 минуты.
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Прогнозы на матч Словакия - Украина
Словакия
25.6% (22)
Ничья:
46.5% (40)
Украина
27.9% (24)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
41.9% (36)
1:2 Украина:
16.3% (14)
1:0 Словакия:
11.6% (10)
2:1 Словакия:
10.5% (9)
0:2 Украина:
5.8% (5)
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